Az USA ismét nekifut a Hormuzi-szoros felszabadításának – ezúttal kevesebb felhajtással, de sokkal hatékonyabban

Új taktikával próbálja biztosítani a kereskedelmi hajóforgalom biztonságát a Hormuzi-szorosban az Egyesült Államok.

Donald Trump hajókísérési tervének feladása után Washington a hajózási társaságokkal együttműködve igyekszik biztosítani a szoros forgalmát / Fotó: Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA / Reuters

A Bloomberg értesülései szerint

Washington a korábban nyíltan meghirdetett katonai kíséret helyett most diszkréten működik együtt a hajózási társaságokkal,

hogy elkerüljék az iráni támadásokat és aknákat a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalán.

A stratégiaváltást követően a hajók egy része az Ománhoz közelebb eső déli útvonalat használja, miközben bizonyos esetekben kikapcsolják az automatikus helymeghatározó jeladóikat is.

Az amerikai hadsereg szükség esetén támogatást nyújt, de hivatalosan nem kíséri a kereskedelmi hajókat.

A feszültség kedden ismét nőtt az Egyesült Államok és Irán között.

Az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közlése szerint erői iráni támadódrónokat semmisítettek meg, amelyek „jogszerűen közlekedő civil hajósokat” vettek célba a térségben. A parancsnokság emellett önvédelmi csapást hajtott végre egy iráni katonai földi irányítóállomás ellen.

Az új megközelítés jelentős eltérést mutat Donald Trump májusban bejelentett, majd később visszavont tervétől. Az úgynevezett Project Freedom keretében az amerikai haditengerészet nyíltan biztosított volna védelmet a kereskedelmi hajók számára.

A kezdeményezés azonban éles iráni reakciót váltott ki, és veszélybe sodorhatta a két ország közötti törékeny tűzszünetet, ezért Trump végül regionális szövetségesei kérésére visszalépett.

A mostani műveletnek nincs hivatalos neve, és a Fehér Ház sem kommunikál részletesen róla. Ugyanakkor több jel arra utal, hogy az amerikai hadsereg aktívan együttműködik a hajózási vállalatokkal.

Egyes cégek szerint a hadsereg navigációs tanácsokat adott az áthaladáshoz, sőt egy esetben amerikai helikopterek jelentek meg, amikor feltételezett iráni gyorsnaszádok közelítettek meg egy kereskedelmi hajót.

Szakértők szerint az iráni erők számára jóval nehezebb észlelni a partközelben haladó, kikapcsolt jeladóval közlekedő hajókat. Az amerikai haditengerészet ugyanakkor fejlett radar- és légvédelmi rendszereivel képes lehet időben felismerni és elhárítani a fenyegetéseket.