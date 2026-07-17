Nagy bejelentés után durrannak a pezsgők az OMV-nél – a Mol irigykedhet, épp a nagy húzásra készül ugyanott

A NOC közlése szerint az OMV által felfedezett Essar lelőhely kereskedelmi hasznosítását a kztatási célú kút lefúrását, valamint az osztrák vállalat által benyújtott fejlesztési terv értékelésének lezárását követően hagyták jóvá. A líbiai állami olajvállalat becslése szerint a felső és alsó Sabil kőolajtároló rétegekben összesen mintegy 195 millió hordó kitermelhető olaj található. A mező napi termelési kapacitása várhatóan mintegy 5000 hordó lesz – számol be arról az Oil Price a NOC közlése alapján. A fejlesztési munkálatokat a Zueitina Oil Operations Company végzi üzemeltetőként. A NOC szerint a kitermelés viszonylag gyorsan megindulhat, mivel a lelőhely közel fekszik a már meglévő felszíni olajipari infrastruktúrához.

Líbiai olajipari infrastruktúra – ezúttal az OMV-nek van oka az ünneplésre a kereskedelmi kitermelésre alkalmanak nyilvánított Essar olajtartalék miatt (illusztráció)

Fotó: Said Zr / Shutterstock

A nemzetközi olajcégek visszatérésére épít Líbia

Az évekig tartó polgárháborút és politikai instabilitást követően Líbia átfogó programot indított annak érdekében, hogy a világ vezető olajvállalatai ismét befektessenek az ország kutatási és kitermelési projektjeibe. Ennek részeként tavaly 18 év után először hirdetett új olaj- és földgázkutatási koncessziós pályázatot.

Az ezt megelőző licenckörre még 2007-ben, vagyis négy évvel Moammer Kadhafi 2011-es bukása előtt került sor. A rezsim összeomlását követően az ország hosszú éveken át polgárháborúval és belső hatalmi harcokkal küzdött, miközben különböző fegyveres csoportok és törzsi szervezetek próbálták megszerezni az ellenőrzést az állami intézmények és a legfontosabb olajmezők felett.

A NOC júniusban hivatalosan is aláírta a 2025-ös licenckör kutatási és termelésmegosztási szerződéseit több nemzetközi vállalattal, köztük a Repsol vezette konzorciummal, a Turkish Petroleum, az Eni, a QatarEnergy és a Mol társaságokkal. Ez volt az ország első jelentős koncessziókiírása csaknem két évtized után.

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a magyar olajtársaság

a Repsollal és

a Turkish Petroleummal közösen kutat szénhidrogén után Líbiában.

A spanyol és a török fél 40-40 százaléka mellett a Molnak 20 százalékos részesedése lesz a termelési jogot is szezett, közös vállalkozásban.