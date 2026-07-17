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vállalat
OMV
Líbia
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Mol

Nagy bejelentés után durrannak a pezsgők az OMV-nél – a Mol irigykedhet, épp a nagy húzásra készül ugyanott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Líbia Nemzeti Olajvállalata (NOC) és az osztrák OMV hivatalosan is gazdaságosan kitermelhetőnek minősítette az Essar olajmezőt. Az afrikai OPEC-tagok közül a második legnagyobb olajtermelő ország ezzel újabb lépést tett olajiparának újjáélesztése felé, amelyben egyre nagyobb szerepet szán a nemzetközi energiacégeknek. Líbia az elmúlt években nyitott újra a külföldi olajipari vállalatok felé, melyek között a Mol is jelen van, új lelőelyek után kutatva.
VG
2026.07.17, 15:30

A NOC közlése szerint az OMV által felfedezett Essar lelőhely kereskedelmi hasznosítását a kztatási célú kút lefúrását, valamint az osztrák vállalat által benyújtott fejlesztési terv értékelésének lezárását követően hagyták jóvá. A líbiai állami olajvállalat becslése szerint a felső és alsó Sabil kőolajtároló rétegekben összesen mintegy 195 millió hordó kitermelhető olaj található. A mező napi termelési kapacitása várhatóan mintegy 5000 hordó lesz – számol be arról az Oil Price a NOC közlése alapján. A fejlesztési munkálatokat a Zueitina Oil Operations Company végzi üzemeltetőként. A NOC szerint a kitermelés viszonylag gyorsan megindulhat, mivel a lelőhely közel fekszik a már meglévő felszíni olajipari infrastruktúrához.

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Líbiai olajipari infrastruktúra – ezúttal az OMV-nek van oka az ünneplésre a kereskedelmi kitermelésre alkalmanak nyilvánított Essar olajtartalék miatt (illusztráció)
Fotó: Said Zr / Shutterstock

A nemzetközi olajcégek visszatérésére épít Líbia

Az évekig tartó polgárháborút és politikai instabilitást követően Líbia átfogó programot indított annak érdekében, hogy a világ vezető olajvállalatai ismét befektessenek az ország kutatási és kitermelési projektjeibe. Ennek részeként tavaly 18 év után először hirdetett új olaj- és földgázkutatási koncessziós pályázatot.

Az ezt megelőző licenckörre még 2007-ben, vagyis négy évvel Moammer Kadhafi 2011-es bukása előtt került sor. A rezsim összeomlását követően az ország hosszú éveken át polgárháborúval és belső hatalmi harcokkal küzdött, miközben különböző fegyveres csoportok és törzsi szervezetek próbálták megszerezni az ellenőrzést az állami intézmények és a legfontosabb olajmezők felett.

A NOC júniusban hivatalosan is aláírta a 2025-ös licenckör kutatási és termelésmegosztási szerződéseit több nemzetközi vállalattal, köztük a Repsol vezette konzorciummal, a Turkish Petroleum, az Eni, a QatarEnergy és a Mol társaságokkal. Ez volt az ország első jelentős koncessziókiírása csaknem két évtized után.

Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, a magyar olajtársaság 

A spanyol és a török fél 40-40 százaléka mellett a Molnak 20 százalékos részesedése lesz a termelési jogot is szezett, közös vállalkozásban. 

Rekordszint közelében a kitermelés

Líbia kőolajtermelése időközben napi mintegy 1,4 millió hordóra emelkedett, ami több mint tíz éve a legmagasabb szintnek számít. A líbiai hatóságok célja, hogy az év végére 1,6 millió hordóra, hosszabb távon pedig 2 millió hordóra növeljék a napi kitermelést.

Az osztrák OMV energiavállalat 1975 óta van jelen Líbiában. A társaság a NOC együttműködésével végzi tevékenységét, mely kiterjed a kutatásokra és a nyersolaj kitermelésére is. Főbb lelőhelyeik a kutató- és kitermelési megállapodások keretében a Szirte és a Murzuq medencékben találhatók. 

Líbia a világ egyik legolcsóbban kitermelhető, kiváló minőségű (könnyű és édes) kőolajkészletével rendelkezik. Amikor a líbiai üzemek zavartalanul működnek, az itteni hordónkénti alacsony önköltség jelentősen javítja az OMV teljes kutatás-kitermelési (upstream) üzletágának jövedelmezőségét. A vállalat idénre kiadott előrejelzésében a líbiai teljes szénhidrogén-termelést valamivel napi 300 ezer hordó alatt várja (enyhe csökkenéssel 2005-höz képest), feltételezve a működési környezet zavartalanságát.

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