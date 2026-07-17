Itt a bejelentés: Európa legnagyobb vízerőműve épülhet meg a Dunán, aláírták a megállapodást – már keresik a kivitelezőt

Az aláírási ceremónián Ilie Bolojan ügyvivő román miniszterelnök és energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy az energiaellátás ma már nem csupán gazdasági kérdés, hanem a nemzetbiztonság, a versenyképesség és az életszínvonal egyik alapvető tényezője is – írja a Kronika.ro. Mint fogalmazott, a magas energiaárak rontják a vállalatok versenyképességét, visszafogják a beruházásokat, miközben a lakosságot is jelentős terhekkel sújtják. Bolojan szerint Romániának olyan nagyméretű energiatároló kapacitásokra van szüksége, amelyek képesek kiegyensúlyozni a villamosenergia-rendszert a termelés ingadozásai idején. Erre lehet alkalmas a Vaskapu III.

A Vaskapu II. tározó gátjáról készült felvétel

Fotó: Wikipedia Commons

A Vaskapu III. Európa egyik legnagyobb energiatárolója lehet

Az ügyvivő kormányfő kiemelte, hogy a Vaskapu III. projekt részletes vizsgálatot igényel. A beruházásnak összhangban kell működnie a már meglévő Vaskapu I. és Vaskapu II. vízerőművekkel, figyelembe kell vennie a Duna hajózhatóságát, valamint garantálnia kell a folyó menti területek védelmét.

A szivattyús-tározós vízerőművek a többletenergia eltárolásával, majd csúcsidei visszatáplálásával biztosítják a hálózat stabil működését.

A szerb bányászati és energiaügyi miniszter, Dubravka Đedović Handanović szerint a memorandum újabb fontos mérföldkő a két ország energetikai együttműködésében. Hangsúlyozta, hogy

a Vaskapu III. nemcsak a térség, hanem akár egész Európa legnagyobb energiatároló létesítménye lehet, amely jelentősen megkönnyítené a nap- és szélerőművek által termelt villamos energia rendszerbe illesztését.

A szerb tárcavezető elmondta, hogy még az idén elkészítik a megvalósíthatósági tanulmányhoz szükséges műszaki dokumentációt, miközben már megkezdődött a kivitelezés iránt érdeklődő vállalatok kiválasztása is. Hozzátette: a két ország a szerb–román gázinterkonnektor kiépítésén is együttműködik, amely lehetővé tenné Szerbia csatlakozását a BRUA földgázfolyosóhoz.

A szivattyús víztározós erőművek különleges és hatékony energiatárolási megoldást jelentenek, egy ilyen, működő ausztriai létesítményről ebben a cikkben olvashat. Magyarországon évekkel ezelőtt megindult ilyen technológiájú erőművi projektek elkészítése, és bár az MVM által tervezett két létesítmény ügye parkolójájára került, más vállalatok továbbra is dolgoznak a megvalósíthatóság kérdésein.

A Vaskapu-rendszer fél évszázada a Duna egyik legfontosabb energetikai központja

A Vaskapu I. és Vaskapu II. vízerőművek Románia és Szerbia (a korábbi Jugoszlávia részeként) közös beruházásaként épültek a Dunán, és nemcsak az áramtermelésben, hanem a nemzetközi hajózásban is alapvető szerepet töltenek be. Megépítésük előtt az Al-Duna sziklás, örvényekkel teli szakasza Európa egyik legveszélyesebb folyami útvonalának számított, de megépítésükkel a folyamszakasz szabályozása is megvalósult.

A Vaskapu I. vízerőmű 1964 és 1972 között épült fel, átadásakor a világ legnagyobb vízerőművei közé tartozott. A több mint 2100 megawattos beépített teljesítményével ma is a térség egyik legjelentősebb energiatermelő létesítménye, termelését Románia és Szerbia egyenlő arányban osztja meg. Az 1278 méter hosszú gát mintegy 33-35 méterrel emeli meg a Duna vízszintjét, miközben mindkét parton nagyméretű hajózsiliprendszer biztosítja a folyamatos hajóforgalmat.

A Vaskapu II. vízerőmű a folyó alsóbb szakaszán, Ostrovul Mare térségében épült 1977 és 1984 között. Mintegy 550 megawattos teljesítményével ugyan kisebb elődjénél, ugyanakkor fontos szerepet játszik a vízszint szabályozásában és a folyamatos villamosenergia-termelésben.

A két létesítmény megépítése ugyanakkor jelentős társadalmi és környezeti áldozatokkal is járt.

A víztározó kialakítása miatt több település – köztük a történelmi Ó-Orsova –, valamint az egykori Ada Kaleh sziget teljes egészében víz alá került.

Emellett a gátak megszakították a Duna természetes ökológiai kapcsolatát: akadályozzák a tokfélék és más vándorló halfajok feljutását a folyó felső szakaszaira, miközben évente több millió tonna természetes hordalékot tartanak vissza.