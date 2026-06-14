Megúszta a világ a 200 dolláros olajat, ám lehet, egyelőre csak időt nyertek a piacok

Az iráni háború kitörésekor számos nagy pénzintézet drámai áremelkedést valószínűsített, ám a Brent jegyzése június elején továbbra is 100 dollár körül mozgott. Ebben fontos szerepet játszott az amerikai energia-, különösen az olajexport felfutása, amelyet a palaolaj-forradalom tett lehetővé, valamint a kínai kereslet váratlan visszaesése. Kína a világ legnagyobb olajimportőre, ám részben a stratégiai készletek feltöltésének leállítása, részben az elektromos járművek térnyerése miatt mérsékelte beszerzéseit, ami szintén segített stabilizálni a válság miatt megbillent piacot.

Energiapiaci sokk volt, 200 dolláros olajár nincs az iráni háború nyomán (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Energiaválság van, 200 dolláros olajár nincs

A lap összeállításában azt írja, hogy a piacok stabilitását az is segítette, hogy a kereskedők visszafogták a spekulatív pozíciókat, miközben a fogyasztó országok alternatív beszerzési forrásokat kerestek, tartalékokat szabadítottak fel és energiahatékonysági intézkedéseket vezettek be. Az OPEC emellett termelésnöveléssel igyekezett enyhíteni a kínálati sokkot.

A helyzet ugyanakkor továbbra is törékeny.

Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a globális olajkészletek gyors ütemben apadnak, a tartalék kapacitások szűkülnek, így egy újabb ellátási zavar már jóval erősebb árreakciót válthat ki.

Különösen nagy jelentősége van annak, mikor és milyen ütemben tér vissza Kína a korábbi importszintekhez.

A piacok figyelme továbbra is a Hormuzi-szorosra irányul. A háború előtti napi mintegy száz áthaladáshoz képest jelenleg csak néhány hajó használja rendszeresen az útvonalat, így az olajpiac jövője nagyrészt attól függ, sikerül-e tartós rendezést elérni az Egyesült Államok és Irán között.

Piaci szereplők szerint a 70 dolláros olajárhoz való visszatérés esélye egyre kisebb, elhúzódó konfliktus esetén pedig tartósan 100 dollár feletti árszinttel is számolni kell.

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