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kréta

Két földrengés rázta meg a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyét, azonnal evakuálták a turistákat

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Szombat délelőtt két földrengés is volt Kréta szigetén. Helyi beszámolók szerint az egész szigeten érezni lehetett a talaj mozgását. Krétán gyakoriak a földrengések.
Járdi Roland
2026.06.20, 15:19

Két földrengés rázta meg szombaton Krétát. A magyarok körében is népszerű görögországi sziget előbb dél körül egy 4,6-os, majd néhány perc különbséggel 5,3-as erősségű földrengés rázta meg. A földrengés epicentruma 14 kilométeres mélységben volt a tengerfenék alatt, Krétától délre, Gavdos szigetének közelében.

földrengés
Két földrengés rázta meg a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyét, azonnal evakuálták a turistákat / Fotó: AFP

Görög hírportálok szerint a földrengést az egész szigeten érezni lehetett, beleértve Réthimno és Hania városait is. 

A görög rendőrség járőrözött, de anyagi kárról eddig nem érkezett jelentés.

Ugyanakkor a helyi média jelentése szerint a környéken tartózkodó turistákat sürgősen evakuálták óvintézkedésként és a földcsuszamlás veszélye miatt.

Nem ez az első eset, hogy Krétán remeg a föld. 2024-ben hasonlóan erős, 5,2-es erősségű földrengés rázta meg a szigetet. Szerencsére akkor sem voltak áldozatok.


 

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