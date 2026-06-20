Recseg-ropog a pénteken tető alá hozott tűzszünet. Szombaton több ember halálát is jelentették az izraeli légicsapásokban Dél-Libanonban – írja a BBC a legfrissebb fejleményekről.

Rendkívüli: bármelyik pillanatban összeomolhat a tűzszünet, lövi Izrael Libanont, tucatnyi halott – nagyon nagy bajban van Donald Trump Fotó: AFP

Most lehet kapitális nagy bajban Donald Trump: recseg-ropog a tűzszünet, tovább lövi Izrael Libanont – tucatnyi halottat jelentettek

A libanoni állami hírügynökség szerint legalább 11 ember halt meg, miután izraeli harci repülőgépek, drónok és tüzérségi lövedékek több mint egy tucat területet vettek célba, sokukat Nabatieh városa környékén. Az izraeli hadsereg azt nyilatkozta, hogy „Hezbollah terrorista célpontokat” támadott, azt követőn, hogy a csoport több mint 50 lövedéket lőtt ki izraeli erőkre Dél-Libanonban.

Washington azonban hagyta szó nélkül Izrael akcióját, az adminisztráció ugyanis attól tart, hogy az Izrael és Libanon közötti folyamatos feszültség alááshatja az Egyesült Államok és Irán közötti békemegállapodást.

Donald Trump amerikai elnök a hét közepén jelentette be, hogy megszületett a megállapodás a tűzszünetről az Amerikai Egyesült Államok és Irán között, ezzel lezárulhat a február 28. óta tartó haáború. Ugyanakkor a megállapdás magában foglalja a harcok „minden fronton” történő lezárását, beleértve Libanont is. Teherán ragaszkodott ahhoz, hogy Libanonnak részese kell lennie minden szélesebb körű megállapodásnak a konfliktus lezárása érdekében.

A jelentések szerint Steve Witkoff, az Egyesült Államok nagykövete Svájcba utazik, hogy megkezdje a tárgyalásokat Iránnal a megállapodás megszilárdítása érdekében.

Szombat reggel a dél-libanoni felvételek és fotók egyaránt nagy szürke füstfelhőt mutattak az izraeli csapások után.

A Hezbollah magas rangú tisztviselője, Hassan Fadlallah azt nyilatkozata, hogy a csoportjának joga van válaszolni az izraeli támadásokra. A helyzetet az sem könnyíti meg, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökre közben belpolitikai nyomás nehezedik, hogy folytassa a katonai fellépést a Hezbollah, egy Irán által támogatott síita muszlim politikai és katonai csoport ellen Libanonban.