Brutális támadást indított Zelenszkij Oroszország ellen: 2500 km-re lévő olajfinomítót lőttek − az oroszok minden tagadnak

Az orosz hatóságok szombaton, június 20-án dróntámadásról számoltak be, amely a tyumenyi olajfinomítót célozta. A csapás egy összehangolt hadművelet része volt, amelynek keretén belül Kijev az energia infrastruktúra, valamint a műveleti irányítás kritikus elemeit célozta.

Kijev 2500 km-re lévő olajfinomítót lőtt / Fotó: Christine Olsson / TT / AFP

A támadást Alekszandr Moor, a Tyumenyi terület kormányzója közösségimédia-csatornáján jelentette be, valamint azt is közölte, hogy az olajfinomító dolgozóit evakuálták.

Az orosz olajfinomítót ért támadásról

Alekszandr Moor helyi idő szerint 11 óra 25 perckor figyelmeztette a a lakosságot, a riasztást pedig megelőző intézkedésnek nevezte. Közleményében arra figyelmeztetett mindenkit, hogy ne közelítsék meg a lelőtt drónok roncsait, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy a légvédelmi műveletekről és a becsapódási helyszínekről képeket, illetve videókat készíteni tilos.

Ezt követően, 13 óra 36 perckor a kormányzó ismét posztolt és közölte, hogy a támadást visszaverték, de néhány roncsdarab az olajfinomtó területére zuhant:

A katasztrófavédelem szakemberei jelenleg is a becsapódás helyszínén dolgoznak. Az előzetes információk szerint az üzem nem sérült meg, a dolgozókat evakuálták

− írta Moor, majd hozzátette, hogy a helyzet teljes mértékben az irányítása alatt van.

Egy, az olajfinomító közelében tartózkodó szemtanú képet és videót osztott meg a támadás utáni állapotról, azonban a felvételeken a becsapódás helyszíne nem látható közelről. Annyi bizonyos, hogy az üzem területén, vagy annak közelében tűz ütött ki, azonban a rendelkezésre álló dokumentációból nem állapítható meg, hogy a berendezések sérültek-e.

Az orosz álláspont

A helyzetről egyelőre csupán Alekszandr Moor számolt be, aki szerint a légvédelem sikeresen elhárította a támadást, az üzem pedig egyáltalán nem sérült.

A csapás nem váratlanul érkezett, mivel a hatóságok korábban már drónriadót rendeltek el a régióban, valamint a tyumenyi Roscsinó repülőteret is lezárták és minden érkező, valamint induló járatot töröltek.

A tyumenyi finomító az ország egyik legmodernebb és legösszetettebb olajfeldolgozó létesítménye,

névleges kapacitása évi mintegy 8 millió tonna.

Iparági becslések szerint évente nagyjából 6 millió tonna nyersolajat dolgoz fel, amelyből megközelítőleg 500 ezer tonna benzint és 2,5 millió tonna dízelüzemanyagot állít elő.