Öt nappal azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a Hormuzi-szoros megnyitását, szombaton Irán ismét lezárta a világ olaj-és LNG-kereskedelme ütőerének számító tengeri átjárót, írja az Al Jazeera az iráni állami hírügynökségre hivatkozva.

Rendkívüli: összeomlott a tűzszünet, Irán máris bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását – újabb olajárrobbanás jöhet Fotó: Marine Nationale / AFP

Rendkívüli: összeomlott a tűzszünet, Irán máris bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását – újabb olajárrobbanás jöhet

A hadsereg közleményt is kiadott, amelyben Izraelt tették felelősség a kialakult helyzetért, miután szerintük a zsidó állam megsértette az Egyesült Államokkal kötött tűzszüneti megállapodást, amely mindkét ország szövetségeseire (jelen esetben Izraelre és a libanoni síita Hezbollah milíciára) is vonatkozik.

Ezúton bejelentjük, hogy a Hormuz-szoros lezárásra kerül a hajóforgalom előtt; megjegyezzük, hogy ez az első lépés válasz az ellenség ígéretének megszegésére, és amennyiben az agresszió folytatódik, további lépéseket tervezünk és hajtunk végre annak érdekében, hogy az ellenséget kötelezettségei betartására kényszerítsük

– közölte a Khatam-al Anbiya Központi Parancsnokság az állami televízió által sugárzott nyilatkozatában.

A Forradalmi Gárda haditengerészete figyelmezteti a hajókat, hogy ne közelítsenek a Hormuzi-szoroshoz, különben a biztonságuk kerülhet veszélybe.

A gárda haditengerészete egy nyilatkozatában az Izrael által Libanonban végrehajtott akciókat, valamint Washington tűzszüneti kötelezettségvállalásainak megsértését nevezte meg a létfontosságú vízi út lezárásának okaként.

Az iráni külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor kijelentette, hogy az iráni tárgyalócsoport a libanoni események és a Hormuzi-szoros újbóli lezárása ellenére úton van Svájcba. Vasárnap ott fogják megvitatni az amerikaiakkal a keretmegállapodás megsértését, éss azt, hogy az Egyesült Államok tervezi-e betartani a megállapodást.

A szóvivő szerint amennyiben a megállapodás egyes részeit nem hajtják végre, a teljes megállapodás veszélybe kerülhet.

Az irániak lépése reakció a mai nap eseményeire. Ahogy beszámoltunk róla, szombaton támadásokat indított Izrael Libanon ellen. A libanoni állami hírügynökség szerint legalább 11 ember halt meg, miután izraeli harci repülőgépek, drónok és tüzérségi lövedékek több mint egy tucat területet vettek célba, sokukat Nabatieh városa környékén. Az izraeli hadsereg azt nyilatkozta, hogy „Hezbollah terrorista célpontokat” támadott, azt követőn, hogy a csoport több mint 50 lövedéket lőtt ki izraeli erőkre Dél-Libanonban.