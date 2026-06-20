Rendkívüli: összeomlott a tűzszünet, Irán máris bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását – újabb olajárrobbanás jöhet
Öt nappal azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a Hormuzi-szoros megnyitását, szombaton Irán ismét lezárta a világ olaj-és LNG-kereskedelme ütőerének számító tengeri átjárót, írja az Al Jazeera az iráni állami hírügynökségre hivatkozva.
Rendkívüli: összeomlott a tűzszünet, Irán máris bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását – újabb olajárrobbanás jöhet
A hadsereg közleményt is kiadott, amelyben Izraelt tették felelősség a kialakult helyzetért, miután szerintük a zsidó állam megsértette az Egyesült Államokkal kötött tűzszüneti megállapodást, amely mindkét ország szövetségeseire (jelen esetben Izraelre és a libanoni síita Hezbollah milíciára) is vonatkozik.
Ezúton bejelentjük, hogy a Hormuz-szoros lezárásra kerül a hajóforgalom előtt; megjegyezzük, hogy ez az első lépés válasz az ellenség ígéretének megszegésére, és amennyiben az agresszió folytatódik, további lépéseket tervezünk és hajtunk végre annak érdekében, hogy az ellenséget kötelezettségei betartására kényszerítsük
– közölte a Khatam-al Anbiya Központi Parancsnokság az állami televízió által sugárzott nyilatkozatában.
A Forradalmi Gárda haditengerészete figyelmezteti a hajókat, hogy ne közelítsenek a Hormuzi-szoroshoz, különben a biztonságuk kerülhet veszélybe.
A gárda haditengerészete egy nyilatkozatában az Izrael által Libanonban végrehajtott akciókat, valamint Washington tűzszüneti kötelezettségvállalásainak megsértését nevezte meg a létfontosságú vízi út lezárásának okaként.
Az iráni külügyminisztérium szóvivője ugyanakkor kijelentette, hogy az iráni tárgyalócsoport a libanoni események és a Hormuzi-szoros újbóli lezárása ellenére úton van Svájcba. Vasárnap ott fogják megvitatni az amerikaiakkal a keretmegállapodás megsértését, éss azt, hogy az Egyesült Államok tervezi-e betartani a megállapodást.
A szóvivő szerint amennyiben a megállapodás egyes részeit nem hajtják végre, a teljes megállapodás veszélybe kerülhet.
Az irániak lépése reakció a mai nap eseményeire. Ahogy beszámoltunk róla, szombaton támadásokat indított Izrael Libanon ellen. A libanoni állami hírügynökség szerint legalább 11 ember halt meg, miután izraeli harci repülőgépek, drónok és tüzérségi lövedékek több mint egy tucat területet vettek célba, sokukat Nabatieh városa környékén. Az izraeli hadsereg azt nyilatkozta, hogy „Hezbollah terrorista célpontokat” támadott, azt követőn, hogy a csoport több mint 50 lövedéket lőtt ki izraeli erőkre Dél-Libanonban.
Donald Trump amerikai elnök a hét közepén jelentette be, hogy megszületett a megállapodás a tűzszünetről az Amerikai Egyesült Államok és Irán között, ezzel lezárulhat a február 28. óta tartó háború. Ugyanakkor a megállapdás magában foglalja a harcok „minden fronton” történő lezárását, beleértve Libanont is. Teherán ragaszkodott ahhoz, hogy Libanonnak részese kell lennie minden szélesebb körű megállapodásnak a konfliktus lezárása érdekében.
Izrael a tárgyalási pozícióit próbálja erősíteni
Izrael ennek ellenére az arab lap szerint azért nyomul előre, hogy kedvezőbb tárgyalási pozíciót szerezzen. Az izraeli hadsereg már közzétett egy térképet, amelyen látható az előrenyomulás, az úgynevezett biztonsági pufferzóna kiterjesztése, amelyet Izrael meg akar tartani, amely a Litani-folyón túlra is kiterjed. Ez megszállt libanoni terület. Ide tartoznak azok a területek is, amelyeket jelenleg heves bombázások érintenek, ahol az izraeli hadsereg előrenyomulni próbál, és ahol a Hezbollah-val vívott harcokban veszteségeket is szenved.
A nyilvánosságra került beszélgetések szerint Izrael több területet, több dombcsúcsot szeretne megszerezni, hogy erősebb pozícióból tárgyalhasson a libanoni kormánnyal. De talán ennél is fontosabb, hogy ez segítse a kompromisszum elérését az amerikai kormánnyal.
Megszólalt Vance az irániak lépéséről
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke a Fox Newsnak azt nyilatkozta, hogy nincs jele annak, hogy Irán lezárta volna a Hormuzi-szorost.
Biztos benne, hogy fenn tudják tartani a tűzszünetet.
Vance szerint vasárnap Svájcban tárgyalásokra kerülhet sor Iránnal. Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyalók tehát már ott vannak. Ő maga is hamarosan Svájcba utazik. „Várhatóan a következő napokban elutazom” – mondta. „De tudják, ez mindig egy kényes vállalkozás, és a diplomáciai protokollokat be kell tartani.”
Vance arról is beszélt, hogy az elmúlt 24 órában 16 millió hordó olaj haladt át a Hormuz-szoroson, ami lényegében a háború kitörése előtti szintnek felel meg, és arra utal, hogy a szoros valóban nyitva van. A tengeri hírszerző cég, az AXSMarine adatai szerint csütörtökön összesen 25 kereskedelmi hajó haladt át a Hormuz-szoroson, ez a legmagasabb szám április óta.
A CNN viszont azt írta, hogy Vance interjúja a Fox-szal körülbelül abban az időben készült, amikor Irán bejelentette, hogy lezárja a Hormuzi-szorosot. Szerintük nem volt egyértelmű, hogy tudott-e erről a fejleményről, de az alelnök kijelentette, hogy kétli azokat a jelentéseket, miszerint Irán hajókat fordított volna vissza a szorosban.