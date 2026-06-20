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Közlekedési Múzeum
költözés
Vitézy Dávid

Kész, vége, ennyi volt: Vitézy Dávid egy szempillantás alatt kivégzi Lázár János fura tervét

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Vitézy Dávid egyre magabiztosabban jelöli ki a csapásvonalakat a rábízott szakterületeken. Most arra derült fény, hogy mi lesz Budapest, és egyben talán Magyarország egyik legkedveltebb múzeumának sorsa. A tervekről ezúttal a kormányfő társaságában számolt be.
Nagy Krisztián
2026.06.20, 13:19

A Múzeumok Éjszakája előtt Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter Tarr Zoltán és Magyar Péter társaságában a Közlekedési Múzeumba látogatott, ahol az is kiderült mit tartogat a jövő az intézmény számára.

Vitézy Dávid egy szempillantás alatt kivégzi Lázár János fura tervét
 Vitézy Dávid egy szempillantás alatt kivégzi Lázár János fura tervét / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A politikusok nem csak bejelentéseket tettek, hanem a szombat délutántól látogatható, Öveket becsatolni című időszaki kiállítást is megtekintették a kőbányai Északi Járműjavítóban.

Vitézy áthúzta Lázár János tervét

Az újdonsült közlekedési és beruházási miniszter már korábban is élesen kritizálta Lázár János tervét, amely szerint a Közlekedési Múzeum Debrecenbe költözött volna:

Tavaly nyáron nem nyithatott meg az időszaki kiállítás, mivel egészen abszurd tervekről kellett a közvéleményben vitát folytatnunk. Ennek vége van

− mondta Vitézy Dávid a kiállítás megnyitóján tartott beszédében, majd azt is hozzátette, hogy itt van újra a Közlekedési Múzeum Kőbányán, az Északi Járműjavítóban. Ezzel tulajdonképpen végleg eldőlt egy hosszú évek óta húzódó vita: az intézmény nem költözik. A politikus később a helyszín történetéről, valamint a közlekedésbiztonságról szóló kiállításról is megosztott néhány gondolatot, majd a kormányfő és Tarr Zoltán társaságában bejárták a csarnokot.

Úgy tűnik Magyar Péter elvárásai magasak Vitézy Dáviddal szemben:

Biztos vagyok benne, hogy Vitézy Dávid a magyar közlekedés talán legnagyobb rajongója

− dicsérte miniszterét a kormányfő, valamint azt is hozzátette, hogy véleménye szerint a közlekedés ilyen vezetés mellett talán új lendületet kaphat.

A Városliget-projekt is leállt

Budapest legnagyobb parkjának a sorsa is a héten dőlt el miután Vitézy Dávid bejelentette, hogy a fejlesztések új irányt vesznek, a hangsúly pedig a zöldítésen lesz. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenleg szünetelő beruházások véglegesen leállnak, valamint megkezdődik a terület teljes autómentesítése is.

Korábban a Közlekedési Múzeum is a Városligetben működött, de a projekt keretén belül régi épületét 2017-ben lebontották, majd ezt követően költözött Kőbányára az intézmény.

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