Öldöklő a verseny, jönnek a második generációs elhízás elleni gyógyszerek - az emberek már most sorban állnak

Az Amerikai Diabétesz Társaság New Orleans-i tudományos ülésein a gyógyszergyártók ismertették az orvosokkal és a befektetőkkel az új injekciók és tabletták, a ritkábban szedhető gyógyszerek és a GLP-1-eken túlmutató, kevesebb mellékhatással járó új kezelések ötletét. A résztvevők megvitatták, hogy ezek az új kezelések hogyan illeszkedhetnek a piacra, különösen mivel az Eli Lilly jelenleg uralja az injekciók piacát, és lenyűgözi a résztvevőket kísérleti hármas hatású gyógyszerének, a retatrutidnak az adataival, amely a valaha látott legnagyobb fogyást eredményezte- számolt be a CNBC.

A Lilly és riválisa, a Novo Nordisk bemutatták az új GLP-1 tablettákat/Fotó: New Africa / Shutterstock

Itt az új GLP-1 tabletta

A Lilly és riválisa, a Novo Nordisk bemutatták az új GLP-1 tablettákat, amelyeket az év elején vezettek be. Mindkét vállalat amellett érvelt, hogy a szájon át szedhető opciók egyre több embert vonzanak a fogyókúrás gyógyszerek piacára, a Novo pedig azt hangoztatta, hogy a Wegovy tabletta receptjei mindössze öt hónappal a bevezetés után elérték a 3 milliót. A két piacvezető mögött új belépők hulláma áll, akik abban reménykednek, hogy az elkövetkező években bejutnak a hatalmas piacra.

A Structure Therapeutics és az AstraZeneca megosztották a saját GLP-1 tablettáik középtávú adatait. Amennyiben ezek a szájon át szedhető gyógyszerek sikeresek a 3. fázisú vizsgálatokban, valószínűleg 2029 körül kerülnek forgalomba, három évvel a Lilly után, amely idén korábban mutatta be kis molekulájú Foundayo tablettáját (a Wegovy tabletta egy orális peptid).

Ray Stevens, a Structure Therapeutics vezérigazgatója úgy gondolja, hogy addigra még mindig rengeteg hely lesz a piacon.

„Ki nyer a nap végén a versenyben? A betegek, és igazából erről szól az egész” – mondta Stevens, hozzátéve, hogy a második kis molekulájú gyógyszer fontos lesz. „Nagyon keményen dolgozunk azon, hogy az orforglipron a mostani Foundayo mögött a második helyre kerüljön.”

A Pfizer közzétette a Metsera 10 milliárd dolláros felvásárlásával szerzett injekciójának félidős adatait is. A gyógyszer megmutatta a havi adagolás lehetőségét, ami a Pfizer szerint kényelmesebb lenne, mint a jelenlegi heti injekciók.

Egy másik gyógyszergyártó, az Amgen egy másik gyógyszert tesztel, amelyet havonta vagy akár negyedévente is be lehetne adni.

Susan Sweeney, az Amgen elhízásért és kapcsolódó betegségekért felelős ügyvezető alelnöke elmondta, hogy szerinte fejlődés, ha az embereknek nem kell hetente injekciót kapniuk.