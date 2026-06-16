Rohamosan nő az import, pedig lenne eszközünk ellene

Az Európai Unió a világ egyik legjelentősebb zöldségtermelő és egyben -fogyasztó régiója is. A felmérések szerint egy ember átlagosan 350 gramm zöldség-gyümölcsöt fogyaszt naponta az EU-ban, amely bő 5 százalékos visszaesés a megelőző évekhez képest, az infláció emelkedésével ugyanis átlagosan 30 százalékkal ugrottak meg az árak az EU-ban. A fogyasztásnak azonban nemcsak a mennyisége, hanem az összetétele is romlott az elmúlt években, mivel jelentősen nőtt az EU-n kívülről importált termékek aránya. A fogyasztók számára azonban – az ár mellett – továbbra is fontos a friss termékek származási országa, hiszen sokan tisztában vannak azzal, hogy mennyivel egészségesebb és fenntarthatóbb a Magyarországról származó zöldség és gyümölcs, mint az, amelyet akár egy héten keresztül is utaztatnak Marokkóból, Törökországból vagy éppen Spanyolországból.

Import: rohamosan nő a zöldség-gyümölcs behozatal / Fotó: REUTERS

Hiába a jelentős európai termelés, rekordokat dönt az import

Az EU évente mintegy 60 millió tonna zöldséget termel, amivel a világ vezető zöldségtermelői közé tartozik, ennek közel harmadát pedig a paprika és a paradicsom adja. Az önellátottsági szint ugyan továbbra is magas, közel 90 százalékos, azonban a tendenciák egyértelműen az import növekedését mutatják. A paprika esetében az import bővülése arányaiban jóval gyorsabb volt, mint a belső termelés növekedése, ennek hátterében főként az EU-n kívüli országok alacsonyabb termelési költségei állnak, ami az import arányát közel 12 százalékra repítette az uniós termeléshez viszonyítva. Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy – a paprikához hasonlóan – intenzív átrendeződés zajlik a paradicsom piacán is, hiszen amíg az EU belső kereskedelme csaknem 10 százalékkal zuhant az elmúlt években, a harmadik országokból származó import pedig majd a duplájára nőtt (487 ezer tonnáról 835 ezer tonnára növekedve). A legnagyobb beszállító mindkét termék esetében Marokkó, amely paradicsomból például a teljes uniós import közel 70 százalékát adta. Összehasonlításképpen: míg Magyarországon 2000 hektáron termesztenek paradicsomot, addig Marokkóban csak Agadir város térségében több mint húszezer hektáron.