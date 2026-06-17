Késik a gép, a gyereket átültetik, sztrájk van, 600 euró is járhat – döntött az EU

A nyári csúcsidőszak évről évre együtt jár a zsúfolt repülőterekkel, a légiirányítás túlterheltségével, a sztrájkokkal és a járatkésésekkel. Sokan tudják már, hogy kártérítés jár a késésért, de több mint egy évtizedes tárgyalások után az Európai Unió hétfő délután megállapodásra jutott a légi utasok jogainak erősítéséről - írja Brusselles Times.

A késés után jár a kártérítés, és gondoskodni kell az utasokról/Fotó: Anadolu via AFP

Az európai légi közlekedésben a nyári hónapok hagyományosan a legforgalmasabb időszakot jelentik. A légitársaságok ilyenkor a maximális kapacitással üzemelnek, miközben egy-egy műszaki hiba, a rossz időjárási helyzet, légiirányítási fennakadás, ahogy a június 18-i párizsi repterekre hirdetett sztrájk könnyen láncreakciót indíthat el. Az utas kiszolgáltatott, tervezhetetlenné válik a napja, anyagi kár éri. A legfontosabb kérdés ilyenkor nemcsak az, hogy mikor érnek célba a turisták, hanem az is, hogy mikor jogosultak-e kártérítésre.

Mi a megállapodás lényege?

Az Európai Tanács és az Európai Parlament több mint egy évtizedes tárgyalások után végre megállapodott. A hétfőn elfogadott szabályok szerint az utasok bizonyos esetekben kártérítésre jogosultak, ha járatuk jelentős késéssel érkezik meg a célállomásra. Volt rá szándék ugyan, de végül nem sikerült gyengíteni ezeket a jogokat.

Korábban felmerült az is, hogy a kártérítéshez szükséges késés mértékét három óráról négy, öt vagy akár hat órára emeljék, a politikai megállapodás értelmében a háromórás szabály megmarad. Ez azt jelenti, hogy

az utasok továbbra is jogosultak lehetnek kártérítésre, ha a járat legalább három órás késéssel érkezik meg, és a késésért a légitársaság felelős.

Jár a kártérítés, ha késik a gép

A kártérítés összege a repülési távolságtól függ:

1500 kilométerig 250 euró,

1500 és 3500 kilométer között 400 euró,

hosszabb járatok esetén akár 600 euró.

A légitársaságoknak lehetőségük lesz 50 százalékkal csökkenteni a kártérítést a leghosszabb utazásaik esetében, ha az utasoknak átfoglalást ajánlanak fel végső úti céljukhoz egy utazási fennakadás után, vagy ha az érkezési késés nem haladja meg a négy órát. Fontos ugyanakkor, hogy nem minden késés után jár automatikusan pénz. Ha a problémát rendkívüli körülmény okozza – például szélsőséges időjárás, biztonsági fenyegetés vagy a légiirányítás működési zavara –, a légitársaság mentesülhet a kártérítés fizetése alól.