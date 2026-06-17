Késik a gép, a gyereket átültetik, sztrájk van, 600 euró is járhat – döntött az EU
A nyári csúcsidőszak évről évre együtt jár a zsúfolt repülőterekkel, a légiirányítás túlterheltségével, a sztrájkokkal és a járatkésésekkel. Sokan tudják már, hogy kártérítés jár a késésért, de több mint egy évtizedes tárgyalások után az Európai Unió hétfő délután megállapodásra jutott a légi utasok jogainak erősítéséről - írja Brusselles Times.
Az európai légi közlekedésben a nyári hónapok hagyományosan a legforgalmasabb időszakot jelentik. A légitársaságok ilyenkor a maximális kapacitással üzemelnek, miközben egy-egy műszaki hiba, a rossz időjárási helyzet, légiirányítási fennakadás, ahogy a június 18-i párizsi repterekre hirdetett sztrájk könnyen láncreakciót indíthat el. Az utas kiszolgáltatott, tervezhetetlenné válik a napja, anyagi kár éri. A legfontosabb kérdés ilyenkor nemcsak az, hogy mikor érnek célba a turisták, hanem az is, hogy mikor jogosultak-e kártérítésre.
Mi a megállapodás lényege?
Az Európai Tanács és az Európai Parlament több mint egy évtizedes tárgyalások után végre megállapodott. A hétfőn elfogadott szabályok szerint az utasok bizonyos esetekben kártérítésre jogosultak, ha járatuk jelentős késéssel érkezik meg a célállomásra. Volt rá szándék ugyan, de végül nem sikerült gyengíteni ezeket a jogokat.
Korábban felmerült az is, hogy a kártérítéshez szükséges késés mértékét három óráról négy, öt vagy akár hat órára emeljék, a politikai megállapodás értelmében a háromórás szabály megmarad. Ez azt jelenti, hogy
az utasok továbbra is jogosultak lehetnek kártérítésre, ha a járat legalább három órás késéssel érkezik meg, és a késésért a légitársaság felelős.
Jár a kártérítés, ha késik a gép
A kártérítés összege a repülési távolságtól függ:
- 1500 kilométerig 250 euró,
- 1500 és 3500 kilométer között 400 euró,
- hosszabb járatok esetén akár 600 euró.
A légitársaságoknak lehetőségük lesz 50 százalékkal csökkenteni a kártérítést a leghosszabb utazásaik esetében, ha az utasoknak átfoglalást ajánlanak fel végső úti céljukhoz egy utazási fennakadás után, vagy ha az érkezési késés nem haladja meg a négy órát. Fontos ugyanakkor, hogy nem minden késés után jár automatikusan pénz. Ha a problémát rendkívüli körülmény okozza – például szélsőséges időjárás, biztonsági fenyegetés vagy a légiirányítás működési zavara –, a légitársaság mentesülhet a kártérítés fizetése alól.
Nem csak pénzről van szó
Sokan nem tudják, hogy késés esetén a légitársaságoknak nemcsak kártérítési, hanem ellátási kötelezettségük is van. Ha az utas hosszabb időre a repülőtéren reked, a társaságnak
- ételt,
- italt,
- pontos információkat,
- szükség esetén pedig szállást és ingyen transzfert kell biztosítania.
Ha ezt elmulasztja, az utas bizonyos esetekben saját maga is megszervezheti ezeket a szolgáltatásokat, és utólag visszaigényelheti a költségeket.
Mi lesz a gyerekek helyfoglalásával?
Az uniós reform nemcsak a késések és törlések kérdését érinti. Az új szabályok szerint a légitársaságok nem törölhetik automatikusan a visszaútra szóló jegyet pusztán azért, mert az utas nem használta fel az odaút valamelyik szakaszát.
A 14 év alatti gyermekeket kísérő szülőknek külön díj nélkül kell biztosítani az egymás melletti ülést.
A tervek szerint a kézipoggyászra vonatkozó díjakat és feltételeket is átláthatóbban kell majd feltüntetni, hogy az utasok már a foglaláskor pontosan lássák, mennyibe kerül valójában az utazás.
Mire figyeljen az utas?
A szakértők szerint érdemes minden utazási dokumentumot, beszállókártyát és a késésről szóló értesítéseket megőrizni. Ha a járat jelentős késéssel érkezik meg, ezekre szükség lehet a kártérítési igény benyújtásakor. Fontos kiemelni, hogy az európai parlamenti képviselők biztosították, hogy az utasoknak ne kelljen felhasználói fiókkal rendelkezniük, vagy külön alkalmazást használniuk ezen információk fogadásához.
Míg a légi utasoknak kilenc hónapjuk lesz kártérítési igény benyújtására, a légitársaságoknak 30 nap marad a kártérítés kifizetésére, vagy rendkívüli körülményekre való hivatkozásra, a kártérítés elmaradásának okainak magyarázatára és az utasok panaszkezelési lépéseire való irányítására.