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Késik a gép, a gyereket átültetik, sztrájk van, 600 euró is járhat – döntött az EU

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az európai légtér telített, csütörtökön sztrájkolnak a földi kiszolgálók Párizsban, emiatt több légitársaság módosított a menetrendjét. Az Eurocontrol adatai szerint 2026 nyarán a légiforgalom további 2 százalékkal nő a tavalyihoz képest, a fapadosoknál már mindennaposak a késések, a kártérítés hosszas ügyintézéssel jár. De annak a korszaknak vége, hogy az utasokat étlen-szomjan várakoztatják a légitársaságok.
Lengyel Gabriella
2026.06.17, 09:43

A nyári csúcsidőszak évről évre együtt jár a zsúfolt repülőterekkel, a légiirányítás túlterheltségével, a sztrájkokkal és a járatkésésekkel. Sokan tudják már, hogy kártérítés jár a késésért, de több mint egy évtizedes tárgyalások után az Európai Unió hétfő délután megállapodásra jutott a légi utasok jogainak erősítéséről - írja Brusselles Times.  

kártérítés, Introduction of New EU digital border system causes delays at Amsterdam Airport
A késés után jár a kártérítés, és gondoskodni kell az utasokról/Fotó: Anadolu via AFP

Az európai légi közlekedésben a nyári hónapok hagyományosan a legforgalmasabb időszakot jelentik. A légitársaságok ilyenkor a maximális kapacitással üzemelnek, miközben egy-egy műszaki hiba, a rossz időjárási helyzet, légiirányítási fennakadás, ahogy a június 18-i párizsi repterekre hirdetett sztrájk könnyen láncreakciót indíthat el. Az utas kiszolgáltatott, tervezhetetlenné válik a napja, anyagi kár éri.  A legfontosabb kérdés ilyenkor nemcsak az, hogy mikor érnek célba a turisták, hanem az is, hogy mikor jogosultak-e kártérítésre.

Mi a megállapodás lényege?

Az Európai Tanács és az Európai Parlament több mint egy évtizedes tárgyalások után végre  megállapodott. A hétfőn elfogadott szabályok szerint az utasok bizonyos esetekben kártérítésre jogosultak, ha járatuk jelentős késéssel érkezik meg a célállomásra. Volt rá szándék ugyan, de végül nem sikerült gyengíteni ezeket a jogokat.  

Korábban felmerült az is, hogy a kártérítéshez szükséges késés mértékét három óráról négy, öt vagy akár hat órára emeljék, a politikai megállapodás értelmében a háromórás szabály megmarad. Ez azt jelenti, hogy 

az utasok továbbra is jogosultak lehetnek kártérítésre, ha a járat legalább három órás késéssel érkezik meg, és a késésért a légitársaság felelős.

 

Jár a kártérítés, ha késik a gép

A kártérítés összege a repülési távolságtól függ:

  • 1500 kilométerig 250 euró,
  • 1500 és 3500 kilométer között 400 euró,
  • hosszabb járatok esetén akár 600 euró.

A légitársaságoknak lehetőségük lesz 50 százalékkal csökkenteni a kártérítést a leghosszabb utazásaik esetében, ha az utasoknak átfoglalást ajánlanak fel végső úti céljukhoz egy utazási fennakadás után, vagy ha az érkezési késés nem haladja meg a négy órát. Fontos ugyanakkor, hogy nem minden késés után jár automatikusan pénz. Ha a problémát rendkívüli körülmény okozza – például szélsőséges időjárás, biztonsági fenyegetés vagy a légiirányítás működési zavara –, a légitársaság mentesülhet a kártérítés fizetése alól.

Nem csak pénzről van szó

Sokan nem tudják, hogy késés esetén a légitársaságoknak nemcsak kártérítési, hanem ellátási kötelezettségük is van. Ha az utas hosszabb időre a repülőtéren reked, a társaságnak 

  • ételt, 
  • italt, 
  • pontos információkat, 
  • szükség esetén pedig szállást és ingyen transzfert kell biztosítania. 

Ha ezt elmulasztja, az utas bizonyos esetekben saját maga is megszervezheti ezeket a szolgáltatásokat, és utólag visszaigényelheti a költségeket.

Mi lesz a gyerekek helyfoglalásával?

Az uniós reform nemcsak a késések és törlések kérdését érinti. Az új szabályok szerint a légitársaságok nem törölhetik automatikusan a visszaútra szóló jegyet pusztán azért, mert az utas nem használta fel az odaút valamelyik szakaszát. 

A 14 év alatti gyermekeket kísérő szülőknek külön díj nélkül kell biztosítani az egymás melletti ülést.

A tervek szerint a kézipoggyászra vonatkozó díjakat és feltételeket is átláthatóbban kell majd feltüntetni, hogy az utasok már a foglaláskor pontosan lássák, mennyibe kerül valójában az utazás.

Mire figyeljen az utas?

A szakértők szerint érdemes minden utazási dokumentumot, beszállókártyát és a késésről szóló értesítéseket megőrizni. Ha a járat jelentős késéssel érkezik meg, ezekre szükség lehet a kártérítési igény benyújtásakor. Fontos kiemelni, hogy az európai parlamenti képviselők biztosították, hogy az utasoknak ne kelljen felhasználói fiókkal rendelkezniük, vagy külön alkalmazást használniuk ezen információk fogadásához.

Míg a légi utasoknak kilenc hónapjuk lesz kártérítési igény benyújtására, a légitársaságoknak 30 nap marad a kártérítés kifizetésére, vagy rendkívüli körülményekre való hivatkozásra, a kártérítés elmaradásának okainak magyarázatára és az utasok panaszkezelési lépéseire való irányítására. 

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