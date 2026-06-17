Fordulat a gyorsétterempiacon: eladják a világ egyik legnépszerűbb pizzázóját
A Yum! Brands bejelentette, hogy 2,7 milliárd dollárért értékesíti a nehézségekkel küzdő Pizza Hut étteremláncot – írja a BBC.
Az üzlet részeként
- a márka Kínán kívüli működését a LongRange Capital magántőke-befektető vásárolja meg 1,5 milliárd dollárért (540 milliárd forint),
- míg a kínai szárazföldi üzletágat a Yum China Holdings szerzi meg 1,2 milliárd dollárért (432 milliárd forint).
Chris Turner, a Yum! Brands vezérigazgatója szerint a Pizza Hut új tulajdonosai jelentős tapasztalattal rendelkeznek, ami kedvező alapot teremthet a lánc jövőbeli növekedéséhez.
A Yum! Brands már 2025 novemberében jelezte, hogy
fontolóra veszi a Pizza Hut eladását, miután az amerikai üzletek azonos bolti forgalma több negyedéven keresztül csökkent.
Az Egyesült Államok kulcsfontosságú piac a márka számára, mivel a nemzetközi értékesítések mintegy 40 százalékát adja.
A visszaesés hátterében az egyre erősödő verseny áll. A Domino’s, a Papa John’s és a Little Caesars agresszív árengedményekkel próbálja megszólítani az infláció miatt árérzékeny fogyasztókat.
Emellett a kisebb regionális pizzaláncok is egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból, mivel gyorsabban alkalmazkodtak a fogyasztói szokások változásaihoz.
A Pizza Hut helyzetét tovább nehezítette az ételkiszállító alkalmazások térnyerése, amelyek jelentősen bővítették a fogyasztók választási lehetőségeit, gyengítve a márka korábbi piaci dominanciáját.
A pizzaláncot 1958-ban alapította két testvér Kansas államban. A céget 1977-ben vásárolta meg a PepsiCo, majd 1997-ben a Yum! Brands részeként önálló vállalattá szervezték.
A Yum! Brands tavaly októberben már átvette a Pizza Hut brit üzletágát, miután az éttermi egységeket működtető társaság csődeljárás alá került. Bár
a pénzügyi összeomlás miatt eredetileg 68 étterem bezárása és több mint 1200 munkahely megszűnése fenyegetett, egy mentőmegállapodásnak köszönhetően 64 egységet sikerült megmenteni.
A Pizza Hut értékesítésével a Yum! Brands a jövőben a megmaradó zászlóshajó márkáira, a KFC-re és a Taco Bellre akar koncentrálni.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy belép a magyar piacra a Dodo Pizza nemzetközi pizzalánc, amely stratégiai mesterfranchise-megállapodást kötött a Pizza Me üzemeltetőjével. A vállalat első magyarországi éttermét Budapesten nyitja meg.
A Dodo Pizza közlése szerint Magyarország lesz a márka 12. európai piaca a 26 országra kiterjedő nemzetközi hálózatában. A vállalat az elmúlt években jelentős regionális terjeszkedést hajtott végre, és már több szomszédos országban is jelen van.
A lánc jelenleg több mint húsz éttermet működtet Romániában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában, így a magyar piacra lépés logikus lépésnek számít a közép-európai növekedési stratégiájában..