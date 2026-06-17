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pizza
Pizza Hut
márka

Fordulat a gyorsétterempiacon: eladják a világ egyik legnépszerűbb pizzázóját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Értékesítik a népszerű pizzaláncot, amelynek amerikai üzletei az elmúlt időszakban tartós forgalomcsökkenéssel küzdöttek. A Pizza Hut helyzetét nehezítette az ételkiszállító alkalmazások térnyerése.
VG
2026.06.17, 10:53

A Yum! Brands bejelentette, hogy 2,7 milliárd dollárért értékesíti a nehézségekkel küzdő Pizza Hut étteremláncot – írja a BBC.

Pizza Hut
 Eladják a Pizza Hutot / Fotó: NurPhoto / AFP

Az üzlet részeként 

  • a márka Kínán kívüli működését a LongRange Capital magántőke-befektető vásárolja meg 1,5 milliárd dollárért (540 milliárd forint), 
  • míg a kínai szárazföldi üzletágat a Yum China Holdings szerzi meg 1,2 milliárd dollárért (432 milliárd forint).

Chris Turner, a Yum! Brands vezérigazgatója szerint a Pizza Hut új tulajdonosai jelentős tapasztalattal rendelkeznek, ami kedvező alapot teremthet a lánc jövőbeli növekedéséhez.

A Yum! Brands már 2025 novemberében jelezte, hogy 

fontolóra veszi a Pizza Hut eladását, miután az amerikai üzletek azonos bolti forgalma több negyedéven keresztül csökkent. 

Az Egyesült Államok kulcsfontosságú piac a márka számára, mivel a nemzetközi értékesítések mintegy 40 százalékát adja.

A visszaesés hátterében az egyre erősödő verseny áll. A Domino’s, a Papa John’s és a Little Caesars agresszív árengedményekkel próbálja megszólítani az infláció miatt árérzékeny fogyasztókat. 

Emellett a kisebb regionális pizzaláncok is egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piacból, mivel gyorsabban alkalmazkodtak a fogyasztói szokások változásaihoz.

A Pizza Hut helyzetét tovább nehezítette az ételkiszállító alkalmazások térnyerése, amelyek jelentősen bővítették a fogyasztók választási lehetőségeit, gyengítve a márka korábbi piaci dominanciáját.

A pizzaláncot 1958-ban alapította két testvér Kansas államban. A céget 1977-ben vásárolta meg a PepsiCo, majd 1997-ben a Yum! Brands részeként önálló vállalattá szervezték.

A Yum! Brands tavaly októberben már átvette a Pizza Hut brit üzletágát, miután az éttermi egységeket működtető társaság csődeljárás alá került. Bár 

a pénzügyi összeomlás miatt eredetileg 68 étterem bezárása és több mint 1200 munkahely megszűnése fenyegetett, egy mentőmegállapodásnak köszönhetően 64 egységet sikerült megmenteni.

A Pizza Hut értékesítésével a Yum! Brands a jövőben a megmaradó zászlóshajó márkáira, a KFC-re és a Taco Bellre akar koncentrálni. 

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy belép a magyar piacra a Dodo Pizza nemzetközi pizzalánc, amely stratégiai mesterfranchise-megállapodást kötött a Pizza Me üzemeltetőjével. A vállalat első magyarországi éttermét Budapesten nyitja meg.

A Dodo Pizza közlése szerint Magyarország lesz a márka 12. európai piaca a 26 országra kiterjedő nemzetközi hálózatában. A vállalat az elmúlt években jelentős regionális terjeszkedést hajtott végre, és már több szomszédos országban is jelen van.

A lánc jelenleg több mint húsz éttermet működtet Romániában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában, így a magyar piacra lépés logikus lépésnek számít a közép-európai növekedési stratégiájában..

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