Kevesebb veszteség, egyszerűbb hálózat: újra előtérben a DC-technológia
A villamosenergia-rendszerek több mint száz éve alapvetően váltakozó áramra (AC-technológiára) épülnek, mivel a cél az volt, hogy az erőművekben megtermelt energiát minél nagyobb távolságra lehessen eljuttatni. A váltakozó áram, feszültségének egyszerű transzformálhatósága miatt, erre kiválóan alkalmas, a központi termelésre épülő átviteli- és elosztási rendszerek így gazdaságosan tudtak működni. Az energiatermelési és -felhasználási infrastruktúra azonban az elmúlt évtizedben jelentős átalakuláson ment keresztül: egyre több villamos energia keletkezik helyben, például napelemek révén, miközben gyorsan terjednek az akkumulátoros energiatárolók, az elektromos járművek és a mesterséges intelligencia (AI) használatát lehetővé tevő adatközpontok. Ezek mind egyenáramon (DC-technológia) alapulnak. Azaz egyre több olyan eszközt kapcsolunk az AC-hálózatra, aminek működtetéséhez előbb át kell alakítani az energiát.
Kihívások az AC-hálózaton
A váltakozó áramú hálózat önmagában nem vált elavulttá, az új technológiák azonban más szemléletet követelnek.
Most jellemzően a naperőművek által termelt egyenáramot inverter alakítja váltakozó árammá. Ha az energiát később akkumulátorban tárolják, majd egy egyenáramú fogyasztó használja fel, további átalakítások következnek. Ez minden alkalommal veszteségekkel és hőtermeléssel jár, miközben növeli a rendszer teljesítményelektronikai, kapcsoló-, védelmi és kábelezési igényét. Azonban a csatlakozási pontok számának csökkentésével, valamint az egyszerűbb kábelezéssel az architektúrák mérsékelhetik a rendszerek meghibásodásának kockázatát, csökkenthetik az állásidőt és a hosszú távú karbantartási költségeket.
Emellett az energiaigények ugrásszerű növekedése, – ami várhatóan tovább folytatódik, – egyre gyorsabb hálózatbővítést és könnyen skálázható megoldásokat követel.
Például az akár több száz megawattos teljesítményt is elérő közcélú naperőműprojekteknél a moduláris egyenáramú architektúra lerövidítheti a kivitelezési időt, és könnyebben ismételhető műszaki megoldásokat tesz lehetővé.
Növekvő DC-igények
A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint az adatközpontok globális villamosenergia-fogyasztása, – ahol a fölösleges átalakítások elhagyása az energiaigényes hűtési feladatokat is mérsékelheti, – 2030-ra megközelítheti a 945 terrawattórát. Ez több mint kétszerese a 2024-es értéknek, és évente mintegy 15 százalékos növekedést jelent. Más előrejelzések szerint a DC-elosztóhálózatok globális piaca 2026 és 2031 között évente átlagosan 8 százalékkal bővülhet, az adatközpontok mellett a napelemes rendszerek, az akkumulátoros energiatárolók, a töltőinfrastruktúra és az ipari elektronikai fogyasztók terjedése következtében.
Ezek a számítások különösen aláhúzzák a DC-hálózatok jelentőségét, miközben az egyenáramú adatközponti energiaelosztás irányába mutat például az NVIDIA új, 800 V DC-architektúrája is, amelyet a közeljövőben akár 1 megawattos AI-szerverrackek energiaellátására fejlesztenek.
Hasonló folyamat zajlik az e-mobilitás terén. A személyautóknál egyre több modell és töltőberendezés támogatja a 300-400 kilowattos csúcsteljesítményt, a nehézgépjárművek töltésénél pedig már a megawattos tartomány a fejlesztések egyik fő iránya. Egy 1,5 megawattos töltő kiszolgálása viszont már olyan hálózati feladat, amelyet jelenleg nehéz kizárólag a hagyományos csatlakozási logika alapján, esetlegesen más fogyasztók korlátozása nélkül kiszolgálni.
Egyre elterjedtebb ezért, hogy a töltőállomások mellett akkumulátoros energiatároló is működik. A tároló kisebb teljesítménnyel, folyamatosan tölthető a hálózatból vagy helyi napelemekről, majd rövid idő alatt nagy teljesítményt adhat át a járműnek. Célszerű tehát ezeket a DC-technológiára épülő eszközöket egy helyi, szintén egyenáramú ökoszisztémában összekapcsolni.
Nem elég a konkrét igények megjelenésekor lépni
A villamos infrastruktúra fejlesztése gyakran évekig tartó folyamat. Mire egy nagy adatközpont, töltőhálózat vagy energiatároló rendszer kapacitásigénye megjelenik, már késő lesz belekezdeni a hálózati koncepció kialakításába.
Hosszú távú vízióra van ezért szükség, amelynek első lépése, hogy meghatározzuk, mely területeken indokolt egyenáramú rendszereket létrehozni, hogyan kapcsolódhatnak ezek a meglévő AC-infrastruktúrához, és milyen szabályozási, biztonsági, üzemeltetési feltételekre lesz szükség. A nagyfeszültségű DC-rendszerek ugyanis új feladatokat is teremtenek, különösen a védelmek és az ívzárlatok kezelése területén. A technológia elterjedéséhez ezért megfelelő szabványok bevezetése, valamint az ipari tapasztalatok becsatornázása is szükséges.
A konkrét igényekhez utólag hozzáigazítani az új hálózatot mindenképpen bonyolultabb és költségesebb lesz, mint most, előzetes egyeztetések és körültekintő tervezés alapján kialakítani a rendszer alapjait. A cél tehát nem az, hogy AC és DC megoldások közül válasszunk, hanem hogy időben felkészüljünk a két technológia párhuzamos működésére.