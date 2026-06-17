A KFC mindent felforgat, jön az új étlap, generációk kedvencei tűnnek el
A Yum Brands tulajdonában lévő gyorsétteremlánc hétfőn bejelentette, a teljes megújulás az összes, azaz több mint 150 országban található, több mint 34 000 éttermét fogja érinteni – írja a Fox Business. A KFC megjegyezte, hogy nagyjából 3,5 óránként nyílik egy új étterem a világban.
Ami megy, ami jön
A cikk szerint a menedzsment arról beszélt, hogy a vállalatnak igazodni kell a változó csirkefogyasztási szokásokhoz. A stratégia egyik kulcsfontosságú eleme az étlap átalakítás lesz. A KFC a tervek szerint bővíti a csontozott csirkekínálatot, beleértve a mártogatósnak és nassolnivalónak szánt falatkákat is, miközben több mint 20 új, helyi ízléshez igazított szószt vezet be. Ilyen lesz például a Chimichurri Ranch és a Hot Honey Habanero.
Az újításnak több oka van KFC piaci helyzetét tekintve
A KFC szerint a fogyasztók egyre inkább az egyszerűbben fogyasztható, útközben is kényelmesen ehető termékeket keresik, ezért a hagyományos csontos csirke mellett nagyobb szerepet kapnak a modern, snack-jellegű fogások.
A stratégia hátterében jelentős piaci változások állnak. Az elmúlt években olyan láncok, mint a Chick-fil-A, a Popeyes vagy a Raising Cane's komoly növekedést értek el a csont nélküli csirketermékekre épített kínálatukkal. A KFC ezzel a trenddel kíván lépést tartani, miközben megőrzi hagyományos márkaértékeit.
A vállalat emellett új italplatformot is létrehozott, a kínálatban boba italok, jegeskávék, limonádék és turmixok szerepelnek, amelyekkel a lánc a fiatalabb fogyasztókat célozza meg. Másik fontos üzleti cél az, hogy növelni szeretnék az étkezéseken kívüli látogatások számát is. A program elsőként az
- Egyesült Királyságban
- Írországban indult el,
- majd Ausztráliában,
- Kanadában is megjelenik.
A márkamegújítás nem áll meg a menünél. A KFC újgenerációs étteremkoncepciót vezet be, ami a digitális megoldásokra, a nyitottabb terekre és az élményközpontú kiszolgálásra épít. Az első amerikai mintabolt Texas államban nyílik meg, míg Dubajban egy kétszintes zászlóshajó éttermet építenek.
Sanders ezredes megfiatalodik
A vizuális arculat szintén megújul. Frissül Sanders ezredes ikonikus ábrázolása, átalakulnak a csomagolások, valamint új megjelenést kap a híres piros-fehér csirkés vödör is. A vállalat ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a változások nem a múlt eltörléséről, hanem a márka modernizálásáról szólnak.
A KFC számára a tét jelentős. A lánc 2026 első negyedévében több mint 9,3 milliárd dollár rendszerszintű forgalmat bonyolított, miközben 648 új éttermet nyitott világszerte. A most bejelentett átalakulás azt jelzi, hogy a Yum! Brands tulajdonában lévő vállalat továbbra is meghatározó szerepet kíván játszani a globális, csirkére épülő gyorséttermi piac következő korszakának alakításában. Magyarországon jelenleg több mint 100 KFC étterem üzemel. A gyorsétteremlánc országszerte folyamatosan bővíti hálózatát,
A Yum Brands részvényei töredékesen emelkedtek a délutáni kereskedésben, és az év eleje óta több mint 2,5 százalékkal emelkedtek.
Eladják a Pizza Hutot
A Yum! Brands bejelentette, hogy 2,7 milliárd dollárért értékesíti a nehézségekkel küzdő Pizza Hut étteremláncot – írja a BBC. Az üzlet részeként
- a márka Kínán kívüli működését a LongRange Capital magántőke-befektető vásárolja meg 1,5 milliárd dollárért (540 milliárd forint),
- míg a kínai szárazföldi üzletágat a Yum China Holdings szerzi meg 1,2 milliárd dollárért (432 milliárd forint).
Chris Turner, a Yum! Brands vezérigazgatója szerint a Pizza Hut új tulajdonosai jelentős tapasztalattal rendelkeznek, ami kedvező alapot teremthet a lánc jövőbeli növekedéséhez.
A Yum! Brands már 2025 novemberében jelezte, hogy
fontolóra veszi a Pizza Hut eladását, miután az amerikai üzletek azonos bolti forgalma több negyedéven keresztül csökkent.
Az Egyesült Államok kulcsfontosságú piac a márka számára, mivel a nemzetközi értékesítések mintegy 40 százalékát adja.
A visszaesés hátterében az egyre erősödő verseny áll. A Domino’s, a Papa John’s és a Little Caesars agresszív árengedményekkel próbálja megszólítani az infláció miatt árérzékeny fogyasztókat.