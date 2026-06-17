Mol-NIS: újabb halasztást kapott az évszázad magyar olajüzletéhez a Mol – eddig kell megállapodni az oroszokkal

Az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) július 1-jéig meghosszabbította a Mol engedélyét, lehetővé téve, hogy a magyar olajvállalat tárgyalásokat folytasson a szerbiai, orosz tulajdonú NIS vállalat többségi részesedésének megvásárlásáról – jelentette szerdán a szerb Tanjug hírügynökség, amit szerda délelőtt közzétett tőzsdei bejelentésében a Mol hivatalosan is megerősített.

A Mol újabb 15 napot kapott, hogy megegyezzen az orosz eladókkal a NIS átvételéről / Fotó: Djordje Kojadinovic / Reuters

A hivatalos bejelentést megelőzően, Aleksandar Vucsics szerb elnök már kedden arról beszélt, hogy 15 napos határidő-hosszabbítást kaphatnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) többségi tulajdonrészének esetleges értékesítéséről tárgyaló felek.

Az OFAC még tavaly októberben vezetett be szankciókat a NIS ellen, azt követően, hogy az Egyesült Államok az ukrajnai háborút kirobbantó Oroszország energiaágazatát vette célba, megkövetelve az orosz vállalatoktól, hogy értékesítsék a birtokukban lévő NIS-részvényeket.

Az eszközökre igényt tartó magyar olajtársaság ezt követően januárban megállapodást írt alá a Gazprom Nyeft és a Gazprom által együttesen birtokolt 51,56 százalékos részesedés megvásárlásáról.