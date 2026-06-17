Mol-NIS: újabb halasztást kapott az évszázad magyar olajüzletéhez a Mol – eddig kell megállapodni az oroszokkal
Az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) július 1-jéig meghosszabbította a Mol engedélyét, lehetővé téve, hogy a magyar olajvállalat tárgyalásokat folytasson a szerbiai, orosz tulajdonú NIS vállalat többségi részesedésének megvásárlásáról – jelentette szerdán a szerb Tanjug hírügynökség, amit szerda délelőtt közzétett tőzsdei bejelentésében a Mol hivatalosan is megerősített.
A hivatalos bejelentést megelőzően, Aleksandar Vucsics szerb elnök már kedden arról beszélt, hogy 15 napos határidő-hosszabbítást kaphatnak a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) többségi tulajdonrészének esetleges értékesítéséről tárgyaló felek.
Az OFAC még tavaly októberben vezetett be szankciókat a NIS ellen, azt követően, hogy az Egyesült Államok az ukrajnai háborút kirobbantó Oroszország energiaágazatát vette célba, megkövetelve az orosz vállalatoktól, hogy értékesítsék a birtokukban lévő NIS-részvényeket.
Az eszközökre igényt tartó magyar olajtársaság ezt követően januárban megállapodást írt alá a Gazprom Nyeft és a Gazprom által együttesen birtokolt 51,56 százalékos részesedés megvásárlásáról.
Az amerikai szankciók miatt a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető NIS-nek mentességet kellett kérnie az OFAC-tól a nyersolaj vásárlásához és feldolgozásához, ami a részvényeladás lezárultával már nem lenne szükséges. Kedd késő este az OFAC július 1-jéig felfüggesztette a szankciókat a NIS esetében.
A szerb kormánnyal már megegyezett a Mol
A szerb kormány és a Mol képviselői kedden írták alá a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) irányításáról szóló részvényesi megállapodást. A szerb kormány által korábban elfogadott megállapodás lehetővé teszi, hogy amennyiben a Mol-csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazpromnyefttől, folytatódhasson a NIS fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. A tranzakció lezárásához a végleges adásvételi szerződés aláírása mellett további hatósági engedélyekre - egyebek közt az OFAC jóváhagyására - van szükség.
A magyar fél is megszólalt a NIS-ről
Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója közölte, hogy optimista a megállapodással kapcsolatban, mert az lehetővé tenné számukra, hogy tovább erősítsék az egész régió ellátásbiztonságát, és magasabb szintű együttműködést érjenek el a közép- és kelet-európai energiacégek között.