Bekövetkezik Putyin rémálma, bődületes fegyverüzlet készül: oroszok elleni halálos vadászgépet gyárhat a világ második legnagyobb országa – tömegével adhatja át Ukrajnának
A kanadai kormány 72 darab Gripen E típusú vadászgép vásárlását fontolgatja. A gépeket egy Kanadában felépítendő új Saab-üzemben gyártanák – derül ki kanadai és svéd sajtóértesülésekből.
A tárgyalások nem a semmiből indultak: Kanada májusban kezdett egyeztetni a Saab Global Eye légi felderítő és irányítási rendszerének megvételéről, amelyet a felek most az első lépésként emlegetnek egy szélesebb körű védelmi együttműködés felé vezető úton. A kanadai légierő fejlesztése kiemelt prioritás Ottawában.
A kormány jelenleg párhuzamosan folytat tárgyalásokat a Saabbal a Gripen E-ről, valamint az amerikai Lockheed Martinnal az F-35-ről, a két típus egymás versenytársa a várható megrendelésért. A Saab-ajánlat szerint a 72 vadászgépet egy Kanadában létesítendő gyárban állítanák elő, amely már részben a Global Eye rendszer gyártásában is szerepet kapna.
A létesítmény becslések szerint 9000 munkahelyet teremthetne, ami Kanada eddigi legnagyobb hadiipari beruházásává tenné.
Emellett a gyárban Ukrajnnak szánt Gripen-gépeket is le lehetne gyártani. A kanadai kormányzati források három fő szempontot jelöltek meg a haditechnikai beszerzések mögött: a fegyveres erők valós igényeinek kielégítése, a hazai ipar védelme, valamint az ország geopolitikai szövetségi rendszerének diverzifikálása.
A döntést egy esetleges NATO-lépés is befolyásolhatja. Hadiipari források szerint a szövetség júliusban választhatja meg új légtér-felügyeleti rendszerét, és a Saab Global Eye az egyik esélyese ennek a pályázatnak, ami tovább erősítené a svéd cég kanadai jelenlétét és alkupozícióját.
Mitől népszerű a Gripen?
A Gripeneket a svéd Saab, Ericsson, Volvo és Celsius Aerotech cégből megalakult konzorcium, az Industrigruppen JAS gyártja. A tervezésénél alapvető szempont volt a többcélúság, ezt pedig a típusnév is tükrözi. A JAS mozaikszó, a jakt (vadász), attack (támadó), spaning (felderítő) szavak kombinációja. Jelenleg a legújabb konfiguráció az E és az F változat.
Szakmai értékelések szerint a Gripen a világ egyik legsokoldalúbb vadászrepülőgépe, ráadásul igen költséghatékony is. Különféle fegyverzetekkel szerelhető fel, ami lehetővé teszi, hogy számos küldetéstípusban vegyen részt az elektronikus hadviseléstől a hagyományos levegő-levegő harcokig, valamint a bombázásokig.
Mindezt jól mutatja, hogy sok száz példányt gyártottak le és üzemeltetnek világszerte számos országban. A legújabb modellt, a Gripen E/F-et jelentősen felújították, és egyenrangú teljesítményt nyújt a Lockheed Martin F–35 Lightning II-vel.
A magyar légierőben is fontos szerepet töltenek be
A Gripeneket jelenleg Svédország és Thaiföld mellett Csehország, Magyarország, a Dél-afrikai Köztársaság és Brazília légiereje használja. A legújabb változatából, a Jas–39 E/F-ből eddig Svédország és Brazília vásárolt. A Magyar Honvédség a már meglévő 14 svéd gyártmányú Jas–39 Gripen többcélú harcászati repülőgépe mellé 2024-ben további négy JAS 39C repülőgép beszerzéséről döntött, ezek érkeznek meg nyáron.
A honvédség Gripenjei nem csak a magyar légteret őrzik, ugyanis Magyarország régiós szerepvállalása keretében több mint egy évtizede védi Szlovénia légterét, valamint 2024-től Szlovákia és Horvátország is a magyar légierő oltalma alatt áll.
Eljött az igazság pillanata, bevetik a Gripeneket az oroszok ellen
Az ukrán légierő egyik meghatározó típusává válhat a Gripen, miután Kijev több milliárd eurós program keretében svéd vadászgépeket vásárolna és további példányokat kapna Svédországtól. A döntés azért különösen fontos, mert a Gripen most először kerülhet olyan intenzitású háborús környezetbe, amelyre eredetileg tervezték.