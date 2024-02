A Világgazdaság is sokat foglalkozott a pénteken esedékes rendkívüli politikai találkozóval, amelyen a magyar miniszterelnök fogadja svéd kollégáját. A magyar–svéd kapcsolatok az utóbbi időszakban kifejezetten terheltek voltak, miután a skandináv ország NATO-csatlakozása egy időre elakadt a magyar parlamenten. Ez rendeződni látszik, azonban így is van mit átbeszélnie Orbán Viktornak és Ulf Kristerssonnak.

Borítékolható, hogy kiemelt téma lesz a magyar légierő fejlesztése, amely

nagyban támaszkodik a svédektől lízingelt Gripen vadászgépflottára.

Ez már csak azért is vehető bizonyosra, merthogy maga a svéd kormányfő hozta szóba még február elején, amikor éppen a magyar kollégájával tervezett találkozni az akkori EU-csúcson.

A svédek, a magyarok, a NATO meg a Gripenek

Ulf Kristersson egészen pontosan arról beszélt egy interjúban, hogy egyértelmű kapcsolat van a svéd vadászrepülőgép-export, illetve Svédország NATO-tagsága között. „Minél gyorsabban hozza meg Magyarország a ratifikációs döntést, annál gyorsabban beszélhetünk olyan dolgokról, amelyeket csak akkor lehet megvitatni, ha Svédország is tag. A Jas 39 Gripen ügye fontos kérdés, amit csak akkor lehet megválaszolni, ha már Svédország és Magyarország is NATO-tag” – fogalmazott.

Így aztán nem is okozott különösebb meglepetést, amikor megjelentek az arról szóló hírek, hogy amikor a svéd miniszterelnök Magyarországra jön, nem érkezik üres kézzel, hanem Gripeneket hoz magával. Hogy pontosan mennyit és milyet, azt nehéz lenne előre megmondani, mindenesetre szakértők is tényként kezelik, hogy a magyar–svéd kiegyezés egyik hozadéka lehet a magyar fél számára rendkívül kedvező katonai ügylet aláírása is, amelynek keretében egyebek mellett harci repülőgépekhez juthat az ország.

Erre már csak azért is égető szükség van, mert a magyar Gripen-program hatályban lévő szerződése hamarosan lejár. Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a vadászgépképesség megújítása küszöbön áll, és erre számos konkrét bizonyíték utalt már eddig is.

Sokáig repültek, de végre megérkeznek Magyarországra az új Gripenek

Éppen egy éve írtuk meg, hogy a légierő-parancsnokságot – ez a szervezet a Magyar Honvédség légierejének „agya” – vezető Koller József dandártábornok a katonai repülés témájában évtizedek óta igazodási pontként számon tartott Aranysas magazinnak árulta el, hogy négy új Gripen is érkezik a Puma század állományába.

A magyar hadtörténetben túlzás nélkül legendás Puma nevet jelenleg a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázis 1. vadászrepülő-százada viseli. A parancsnok azt mondta, hogy a négy Jas 39-es növeli majd a bázis hadműveleti alkalmazási lehetőségeit. Időpont még nem hangzott el arra vonatkozóan, hogy mikor szállíthatják le Magyarországra a négy új vadászgépet, mindössze az, hogy ez hamarosan bekövetkezhet. A darabszám viszont teljes mértékben egybecseng a Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek még 2022. december eleji prezentációjában látottakkal.

Erről ugyancsak a Világgazdaság számolt be. A tárcavezető annak idején Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár angol nyelvű podcastműsorában vendégeskedett. Ennek során mutattak be röviden egy táblázatot, amely a katonai beszerzések fajtáit és mennyiségét szerepeltette, egyebek mellett a Gripen vadászgépeket is.

Ennél a pontnál az szerepelt, hogy a már meglévő 14 Gripen mellé 2024-ben még négy érkezne.

Erre azonban szóban nem tért ki a honvédelmi miniszter, ez csak a diából látszott. Lapunk akkor megkereste a tárcát, arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban megszületett-e a döntés a vadászgépállomány fejlesztéséről, és ha igen, pontosan milyen konstrukcióban menne végbe. A minisztérium válaszában erről nem írt, csak arra mutatott rá, hogy a jelenleg lízingelt 14 darab harcászati repülőgép logisztikai támogatására vonatkozó szerződés 2026-ig szól, a Honvédelmi és haderőfejlesztési programmal összhangban vizsgálják a további lehetőségeket.

Mit kell tudni a magyar Gripenekről?

Most tehát úgy tűnik, végre valóban megérkeznek Magyarországra az új Gripenek, és ezt már pénteken be is jelenthetik. Ezért érdemes áttekinteni, mit is kell tudni a magyar Gripenekről.

A történet majdnem negyed évszázadra nyúlik vissza: még 2001. szeptember 10-én (nincs jelentősége, de egy nappal a WTC-tornyok elleni terrortámadás előtt) jelentette be az első Orbán-kormány, hogy 14 darab JAS 39 A/B vadászgépet lízingel. Különböző okok miatt 2003 februárjában már a Medgyessy-kabinet módosította a megállapodást, és JAS 39 EBS HU Gripenek kerültek be a beszerzésbe. Ezek különleges, kifejezetten a magyar honvédségnek készített hibridek, az elektromos és elektronikus rendszerek és berendezések ugyanis a Gripen C/D variációjának szintjét tudják.

Az első öt Gripen 2006 tavaszán érkezett Kecskemétre, az utolsó pedig 2007 végén. Majdnem tizenöt évvel később, 2021 augusztusában született döntés a honvédségi Gripen-flotta modernizációjáról. Ez kiterjed a radar- és a fegyverrendszerre is. Mindez egyúttal azt is jelentette, hogy a 2020-as években is

a Gripen marad a magyar honvédelem elsődleges vadászrepülőgépe.

Most már 2024-et írunk, a lízing tehát 2026-ban kifut, ezután a vadászrepülők végleg magyar tulajdonba kerülnek. A Magyar Nemzet emlékeztetett rá, hogy a két éve kirobbant orosz–ukrán konfliktus előtt is szó volt már a Gripenek darabszámának emeléséről, a katonai tervekben ugyanis szerepelt egy újabb harci repülőszázad létrehozása a honvédségen belül. Később vált ismertté a már említett négydarabos beszerzés, ami egyrajnyi bővülést jelentene a kecskeméti bázis harcigép-állományában. A svéd miniszterelnök érkezése előtt megjelent sajtóhírek alapján viszont azt sem zárható ki, hogy ennél jóval számottevőbb beszerzés, valamint hadiipari együttműködés jöhet létre.

Mitől olyan jó a svédek vadászgépe, a Gripen?

A Gripeneket a svéd Saab, Ericsson, Volvo és Celsius Aerotech cégből megalakult konzorcium, az Industrigruppen JAS gyártja. A tervezésénél alapvető szempont volt a többcélúság, ezt pedig a típusnév is tükrözi. A JAS mozaikszó, a jakt (vadász), attack (támadó), spaning (felderítő) szavak kombinációja. Jelenleg a legújabb konfiguráció az E és F változat, amelyet eddig Svédország mellett Brazília rendelt meg.

Szakmai értékelések szerint a Gripen a világ egyik legsokoldalúbb vadászrepülőgépe, ráadásul igen költséghatékony is. Mindezt jól mutatja, hogy sok száz példányt gyártottak le és üzemeltetnek világszerte számos országban. A legújabb modell, a Gripen E/F jelentős felújításon esett át, és egyenrangú teljesítményt nyújt a Lockheed Martin F-35 Lightning II.-vel. A Gripen E ötödik generációs vadászgép,

2 Mach végsebességgel,

nagyobb üzemanyagtartályokkal (40 százalékkal),

továbbfejlesztett pilótafülke-kialakítással,

széles körű fegyverzettel,

nagyobb hatótávval,

megújult elektronikával és radarrendszerrel

rendelkezik. Még 2022 novemberében kapta meg a katonai repülőgépek légi alkalmassági bizonyítványát. A szoftvere mesterséges intelligenciát is alkalmaz. Különféle fegyverzetekkel szerelhető fel, ami lehetővé teszi, hogy számos küldetéstípusban vegyen részt az elektronikus hadviseléstől a hagyományos levegő-levegő harcokig, valamint a bombázásokig.