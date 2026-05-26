Zsebbe nyúlós lehet idén az adriai vizit, de a forint a magyar nyaralók zsebének dolgozik

A turisztikai adatok szerint ismét erős szezonra számítanak a horvátok. Az év első hónapjaiban már jelentősen nőtt a magyar turisták száma az előző évhez képest. A Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviseletének adatai szerint április végéig közel 39 ezer magyar látogatott az országba, több mint 110 ezer vendégéjszakát eltöltve. Tavaly összesen mintegy 785 ezer magyar turista nyaralt vagy tett látogatást Horvátországban, és összesen 3,76 millió vendégéjszakát töltöttek el ott. Az idei nyári utazási kedvet a forint árfolyamának javulása is erősítheti. Míg 2025 elején az euró ára még 400 forint fölött járt, jelenleg kedvezőbb a helyzet, ami valamelyest mérsékelheti a költségeket.

Horvátország idén nyáron is népszerű utazási célpont a tengerparti pihenésre vágyó magyarok körében / Fotó: Shutterstock

Drágább is lehet meg nem is az idei horvátországi nyaralás

A friss árösszesítések szerint Horvátország valamivel drágább, mint tavaly volt, bár az áremelkedés nem minden területen egyforma. A végső költségeket nagyban befolyásolja, hogy melyik régiót választjuk, milyen szállást keresünk, illetve mennyire tudatosan időzítjük az utazást és az euróvásárlást – derül ki az Origón megjelent összeállításból.

Azok számára, akik kedvezőbb árakat szeretnének, június vége és július eleje lehet az egyik legjobb időszak. Ilyenkor már kellemes a tengervíz hőmérséklete, de a főszezoni árak még nem mindenhol jelentek meg teljes mértékben. Több szálloda már május végétől fűtött medencékkel fogadja a vendégeket, mostantól pedig – cikkünket a Világgazdaság oldalán itt találja – intenzív időjárási felmelegedésre lehet számítani a látogatóknak.

A tenger június második felére már ideális lehet fürdőzéshez, különösen Pula környékén.

A magyar turisták kedvencei között továbbra is ott van Krk és Rab szigete, valamint Zadar térsége. Ezeken a helyeken egy középkategóriás, háromcsillagos szállás ára jellemzően 30–40 ezer forinttól indul éjszakánként.

Krk népszerűségét elsősorban közelsége magyarázza, emellett számos kirándulóhely és strand található a környéken. Rab a mediterrán hangulatáról és homokos partjairól ismert, míg Pula környékén a római kori emlékek, a Kamenjak-félsziget és a Brijuni-szigetek vonzzák a turistákat.

Üzemanyagárak és közlekedés Horvátországban jelenleg hatósági árplafon szabályozza az üzemanyagárakat. A benzin literenként körülbelül 1,50 euróba, a dízel pedig 1,55 euróba kerül, bár az autópályák mentén valamivel magasabb árakkal is találkozhatunk. Az intézkedés egyelőre június elejéig érvényes, de könnyen elképzelhető a hosszabbítás is.

Élelmiszerárak: nem feltétlenül drágábbak

Az elmúlt években jelentősen fejlődött a horvát bolthálózat. Ma már szinte minden településen található nagyobb élelmiszerüzlet vagy szupermarket.