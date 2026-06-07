Irán fizetheti a számlát: Washington új tervvel állt elő

Az Egyesült Államok újabb komoly nyomást helyezhet Iránra a tűzszünet idején, aminek célja a három hónapja tartó konfliktus lezárása. A Reuters értesülései szerint Washington azt vizsgálja, hogy az iráni vagyon egy részét a Perzsa-öböl menti szövetséges országokban okozott károk helyreállítására fordítja. A forrás szerint Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter már utasította szakértői csapatát, hogy mérje fel az Irán által okozott károk költségeit. Az amerikai elképzelés szerint a jövőben esetlegesen bekövetkező pusztítások helyreállítását is iráni forrásokból finanszírozhatnák.

Irán és az USA között továbbra is törékeny a tűzszünet / Fotó: AFP

Irán körül továbbra sem csillapodnak a katonai feszültségek

Ez a lépés újabb feszültséget okozhat ebben az egyébként is nehéz helyzetben. Egy nappal korábban Mohszen Rezai, az iráni legfelsőbb vezető tanácsadója arról beszélt a CNN-nek, hogy a háborút lezáró megállapodás egyik kulcsfeltétele a mintegy 24 milliárd dollárnyi, az Egyesült Államok által befagyasztott iráni vagyon felszabadítása lenne. Nem világos ugyanakkor, hogy Washington pontosan milyen eszközöket venne célba, illetve kizárólag a befagyasztott vagyonelemekről van-e szó.

A katonai incidensek még nem szűntek meg teljesen. Az amerikai hadsereg közlése szerint újabb két iráni drónt semmisítettek meg a Hormuzi-szoros térségében, miután azok veszélyt jelentettek a tengeri hajózásra. Korábban az Egyesült Államok iráni radarállomásokat támadott a stratégiai fontosságú szoros közelében fekvő Gorukban és a Kesm-szigeten. A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energia-szállítási útvonala, amelyen a háború kitörése előtt a globális olajforgalom mintegy ötöde haladt át.

Irán válaszul amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban és Bahreinben.

A támadások ellenére folytatódnak az amerikai–iráni egyeztetések

Kuvait hadserege szerint hét ballisztikus rakéta repült át lakott területek fölött, amelyek anyagi károkat okoztak, de halálos áldozatokat nem követeltek. Bahreinben légiriadót rendeltek el, a lakosságot pedig arra szólították fel, hogy keressen menedéket. Teherán azt állítja, hogy sikeres csapást mért amerikai célpontokra, míg Washington szerint a rakéták többségét még célba érésük előtt elfogták.