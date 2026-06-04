Fantomhatóság vagy fajsúlyos szereplő: több száz hajó kért engedélyt a Hormuzi-szoroson való áthaladáshoz az iráni szervtől

A február végén kirobbant amerikai–izraeli–iráni konfliktus nyomán létrehozott PGSA célja a szoros hajóforgalmának felügyelete. Bár több ország vitatja Irán jogát az útvonal ellenőrzésére, a hosszabb ideje a Perzsa-öbölben veszteglő hajók számára a gyakorlati megoldások fontosabbak lehetnek a jogi kérdéseknél, amennyiben feltételezhető az iráni hatóság állításának megalapozottsága. Márpedig az amerikai fél szankciós fenyegetése alapján igen – derül ki az Origo cikkéből.

Az iráni PGSA szerint már több száz hajó fordult hozzájuk a Perzsa-öbölből a Hormuzi-szoroson való áthaladás előkészítésére (illusztráció) / Fotó: Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA / Reuters

Jelentett a PGSA: többségben az olajszállító hajók

Az iráni adatok szerint az engedélykérelmek 42 százalékát olajszállító tartályhajók nyújtották be, míg az ömlesztettáru-szállítók 27, a konténerszállítók 11, az LNG-hajók pedig 8 százalékot képviseltek. A kérelmezők több mint háromnegyede a térségből kifelé tartott, főként Kína, India és más ázsiai célállomások felé.

Közben a Perzsa-öbölben várakozó hajók száma tovább nőtt: május végén már 1300-1500 egység vesztegelt a térségben, szemben a március végi 800-1000 hajóval – ugyanakkor a számok kapcsán van némi bizonytalanság, mert számos hajó jeladó nélkül közlekedik az öbölben is.

A PGSA létrehozása egy márciusban tárgyalt iráni törvényjavaslatra vezethető vissza, amely a Hormuzi-szoros forgalmának szabályozását és várhatóan díjkötelessé tételét célozta. A szervezet május 5-én kezdte meg hivatalosan működését.

Az Egyesült Államok ugyanakkor új szankciókat vezetett be a PGSA ellen. Az amerikai pénzügyminisztérium szerint a hatósággal együttműködők közvetetten az iráni Forradalmi Gárdát támogathatják, ami szankciós kockázatot jelenthet számukra is. Ez alapján pedig feltételezhető, hogy az iráni hatóság valós testület, területi és adminisztratív illetőséggel.

A piac már reagált a lépésre: a Kpler adatai szerint az új amerikai intézkedések bejelentése óta a Hormuzi-szoroson naponta áthaladó hajók száma átlagosan valamivel három fölé csökkent, míg az előző héten még közel hét hajó haladt át naponta. Ez arra utal, hogy a bizonytalan jogi és szankciós környezet továbbra is jelentősen visszafogja a térség tengeri forgalmát.

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