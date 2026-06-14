Évekig vártak, most tömeges kirúgások jöttek az ENSZ-nél: eközben Kaja Kallas nagyon keményen beleállt Izraelbe – hihetetlen, mihez hasonlította az országot

Az ENSZ palesztin menekülteket segítő szervezete, az UNRWA közölte, hogy azonnali hatállyal 70 gázai alkalmazottjától vált meg. Christian Saunders ügyvezető vezető szerint a döntést a szervezet működésének biztonsági felülvizsgálata indokolta, és az elbocsátások célja a menekültek, valamint a szervezet munkájának védelme volt. Eközben Kaja Kallas, az unió külügyi főképviselője zárt körű tárgyalásokon kemény kijelentéseket tett Izraelről.

Kallas a napokban nyilvánosan védelmébe vette az általa vezetett diplomáciai szervezetet / Fotó: Daniel Gnap / AFP

A lépés hátterében ugyanakkor jóval komolyabb vádak állnak. Az amerikai fejlesztési ügynökség, a USAID felügyeleti szerve a héten 101 jelenlegi vagy korábbi UNRWA-alkalmazott ügyét továbbította az amerikai külügyminisztériumnak. A vizsgálat szerint az érintettek részt vehettek a 2023. október 7-i Hamász-támadásban, vagy kapcsolatban állhattak a terrorszervezet katonai szárnyával.

Az amerikai vizsgálat összesen 108 munkatárs felfüggesztését vagy kizárását javasolta. A gyanúsítottak között iskolaigazgatók, tanárok, biztonsági alkalmazottak, pszichológusok és egészségügyi dolgozók is vannak. Egyes jelentések szerint a nyomozás már mintegy 1500 jelenlegi vagy korábbi alkalmazottra is kiterjedhet.

Az UNRWA ugyanakkor továbbra is vitatja a vádak jelentős részét. A szervezet szerint Izrael több esetben nem osztott meg elegendő bizonyítékot, ezért az elbocsátások önmagukban nem jelentenek beismerést vagy jogerős megállapítást az érintettekkel szemben.

Kaja Kallas szavai óriási felháborodást keltettek

Az ügy különösen érzékeny pillanatban robbant ki az Európai Unió számára. Az elmúlt napokban ugyanis heves vita alakult ki az EU külpolitikájáról, miután sajtóértesülések szerint az unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas zárt körű tárgyalásokon Izrael palesztinokkal szembeni politikáját az apartheid kori Dél-Afrikához hasonlította. A kijelentés több tagállamban is felháborodást váltott ki, mert az ilyen megfogalmazás nem része az EU hivatalos álláspontjának.

A vita odáig jutott, hogy francia és német körökben már az EU diplomáciai szolgálatának átalakításáról is egyeztetnek. Egy belső francia dokumentum szerint több forgatókönyv is napirenden van: a külügyi szolgálat jogköreinek szűkítése, egyes feladatok visszaadása a tagállamoknak vagy éppen Kallas hatáskörének jelentős megerősítése.