Évekig vártak, most tömeges kirúgások jöttek az ENSZ-nél: eközben Kaja Kallas nagyon keményen beleállt Izraelbe – hihetetlen, mihez hasonlította az országot
Az ENSZ palesztin menekülteket segítő szervezete, az UNRWA közölte, hogy azonnali hatállyal 70 gázai alkalmazottjától vált meg. Christian Saunders ügyvezető vezető szerint a döntést a szervezet működésének biztonsági felülvizsgálata indokolta, és az elbocsátások célja a menekültek, valamint a szervezet munkájának védelme volt. Eközben Kaja Kallas, az unió külügyi főképviselője zárt körű tárgyalásokon kemény kijelentéseket tett Izraelről.
A lépés hátterében ugyanakkor jóval komolyabb vádak állnak. Az amerikai fejlesztési ügynökség, a USAID felügyeleti szerve a héten 101 jelenlegi vagy korábbi UNRWA-alkalmazott ügyét továbbította az amerikai külügyminisztériumnak. A vizsgálat szerint az érintettek részt vehettek a 2023. október 7-i Hamász-támadásban, vagy kapcsolatban állhattak a terrorszervezet katonai szárnyával.
Az amerikai vizsgálat összesen 108 munkatárs felfüggesztését vagy kizárását javasolta. A gyanúsítottak között iskolaigazgatók, tanárok, biztonsági alkalmazottak, pszichológusok és egészségügyi dolgozók is vannak. Egyes jelentések szerint a nyomozás már mintegy 1500 jelenlegi vagy korábbi alkalmazottra is kiterjedhet.
Az UNRWA ugyanakkor továbbra is vitatja a vádak jelentős részét. A szervezet szerint Izrael több esetben nem osztott meg elegendő bizonyítékot, ezért az elbocsátások önmagukban nem jelentenek beismerést vagy jogerős megállapítást az érintettekkel szemben.
Kaja Kallas szavai óriási felháborodást keltettek
Az ügy különösen érzékeny pillanatban robbant ki az Európai Unió számára. Az elmúlt napokban ugyanis heves vita alakult ki az EU külpolitikájáról, miután sajtóértesülések szerint az unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas zárt körű tárgyalásokon Izrael palesztinokkal szembeni politikáját az apartheid kori Dél-Afrikához hasonlította. A kijelentés több tagállamban is felháborodást váltott ki, mert az ilyen megfogalmazás nem része az EU hivatalos álláspontjának.
A vita odáig jutott, hogy francia és német körökben már az EU diplomáciai szolgálatának átalakításáról is egyeztetnek. Egy belső francia dokumentum szerint több forgatókönyv is napirenden van: a külügyi szolgálat jogköreinek szűkítése, egyes feladatok visszaadása a tagállamoknak vagy éppen Kallas hatáskörének jelentős megerősítése.
Kallas a napokban nyilvánosan védelmébe vette az általa vezetett diplomáciai szervezetet. A munkatársainak küldött levélben azt írta, hogy az uniós külügyi szolgálat „hozzáadott értéket” teremt, különösen egy olyan időszakban, amelyet az ukrajnai háború, a közel-keleti konfliktusok és a növekvő geopolitikai feszültségek határoznak meg. Ugyanakkor elismerte, hogy az intézmény működéséről és jövőjéről szóló vita jogos, és az Európai Uniónak hatékonyabban kell fellépnie a nemzetközi válságokban.
Az UNRWA-botrány és a Kallas körüli vita így ugyanannak a nagyobb kérdésnek a két oldalát mutatja: miként tudja az Európai Unió összehangolni a humanitárius segítségnyújtást, az Izraellel fenntartott kapcsolatokat és a tagállamok sokszor eltérő külpolitikai álláspontját egy egyre feszültebb nemzetközi környezetben.