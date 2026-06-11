Őrült átalakításba kezdenek: teljesen szétbombáznák a diplomáciát, megcsonkítják a túlfinanszírozott külügyi szolgálatot – Kaja Kallas bukik?
Az Európai Unió két legmeghatározóbb tagállama, Németország és Franciaország az utóbbi idők eredményeinek tükrében változtatni kíván az államszövetség külpolitikáján. Ugyan a külügyi kapcsolatok esetében a döntéshozatal továbbra is tagállami hatáskörben van, az Európai Unió rendelkezik saját külügyi apparátussal és diplomáciai szolgálattal. A Kaja Kallas vezette külügyi szolgálat legfőbb feladata, hogy elősegítse a nemzetközi konfliktusok megoldását, valamint erősítse az Európai Unió globális pozícióit és nemzetközi kapcsolatait
Az évi egymilliárd euróból gazdálkodó szerv, az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ), azonban úgy tűnik átfogó reformok előtt áll, brüsszeli magas rangú tisztviselők pedig annak a lehetőségét is felvetették, hogy hatásköröket vonjanak el a szervtől.
Miért távozhat posztjáról Kaja Kallas?
Az elmúlt években nem csupán a régióban, de az egész világon egyre feszültebb geopolitikai helyzet uralkodik. A világrend rohamos átalakuláson megy keresztül, a poszthidegháborús korszak unipoláris berendezkedésnek gyakorlatilag vége, az Egyesült Államok gazdasági háborút folytat Kínával és az Európai Unióval, míg Oroszország igyekszik visszaállítani birodalmi státuszát és régiós befolyását.
A viharos környezetben az Európai Uniónak fontos lenne az óvatos és hatékony navigáció, ám tisztviselők nyilatkozatai, valamint az elmúlt évek eredményei arra engednek következtetni, hogy nem csupán a kapitány személyével van probléma, de maga a kormányszerkezet is diszfunkcionális:
Világos, hogy az EKSZ nem úgy működik, ahogy kellene. Gyakorlatilag működésképtelen
− nyilatkozta egy brüsszeli forrás a Financial Times újságírójának, majd hozzátette, hogy a probléma strukturális, ezért az egész rendszert át kell alakítani.
Egy francia javaslat teljesen megváltoztatná azt a 16 évvel ezelőtti döntést, ami az EKSZ-t önálló szolgálatként hozta létre.
Párizs javaslata korlátozná a vezető diplomata autonómiáját, aki jelenleg kettős szerepkörrel rendelkezik:
- Kaja Kallas egyszerre tartozik felelősséggel a tagállamoknak és a
- Bizottságnak.
Amennyiben az elképzelés megvalósul, akkor lazulhat az ellenőrzés az EKSZ világszerte működtetett, több mint 140 delegációból álló hálózata fölött is.
Brüsszeli források szerint a tagállamok annyira elégedetlenek a külügyi szolgálat teljesítményével, hogy
valós a veszélye annak, hogy az EKSZ-t teljesen darabjaira szedik.
A javaslat támogatói szerint ehhez még az alapító szerződések módosítására sem lenne szükség, mivel az EKSZ feladatkörét, ami a vezető diplomata munkájának támogatása, csupán egy tanácsi határozat rögzíti. Az EKSZ megszüntetése tehát sokkal nehezebb feladat lenne, azonban a főképviselő hatáskörének szűkítése egyszerűen kivitelezhető.
Ki diktálja valójában az Európai Unió külpolitikáját?
A külügyi kérdésekben jelenleg Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének szavai mérvadóak. Az utóbbi időben azonban megfigyelhető, hogy mindkét politikus igyekzett bővíteni hatáskörét,
von der Leyen geopolitikai bizottságot működtet és kinevezte az EU első védelmi biztosát, valamint egy saját hírszerzési egység létrehozásának lehetőségét is megvizsgálta. Mindeközben Kaja Kallast több ügyben is az a vád érte, hogy számos alkalommal lépett túl hatáskörén, ráadásul sok esetben látszólag a saját álláspontját képviselte.
A párharcból a jelek szerint Ursula von der Leyen kerülhet ki győztesen, mivel három uniós tisztviselő újságíroknak arról beszélt, hogy az EKSZ hatásköreinek átruházása a Bizottságra és a Tanácson belüli főigazgatóságokra költségmegtakarítást eredményezhetne.
Az EKSZ 2026-ban megközelítőleg 1 milliárd euróból gazdálkodik.
A két szerv, valamint vezetői között azért alakulhatott ki konfliktus, mivel a végrehajtás és a források a Bizottságnál vannak, a diplomácia és a koordináció pedig az EKSZ-nél, így a területek gyakorlatban sokszor egymásra csúsznak. Amennyiben a javaslat szerint a külügyi főképviselő hatásköre szűkülne, az némileg központosítaná az Európai Unió nemzetközi kapcsolatainak irányítását és megnövelné az Európai Bizottság elnökének mozgásterét.
Az üggyel kapcsolatban nyilatkozó tisztviselők szerint a külügyi szolgálat átalakításáról szóló terveket az új biztonsági stratégia kialakításánál is figyelembe veszik majd, amit a Bizottság várhatóan nyáron publikál.
Kaja Kallas szóvivője is megszólalt
Az elmúlt hónapokban az Európai Unión belül erős politikai akarat mutatkozik arra, hogy a külügyi döntéseket felgyorsítsák és egységesítsék, ami az elmúlt évek tapasztalatainak tükrében logikusnak tűnik:
Az EU külpolitikája akkor erős, ha az uniós tagállamok egységesek
− nyilatkozta Kaja Kallas szóvivője, aki azt is hozzátette, hogy a főképviselő jelenleg feladatainak végrehajtására összpontosít, a tervezett reformokra pedig nem reagált.
Egy változó világban világos, hogy egy erősebb EU-ra és egy erősebb uniós külpolitikai karra van szükségünk. Ezért arra törekszünk, hogy javítsuk döntéshozatali folyamatainkat és erősítsük közös külpolitikánkat
− mondta egy német tisztviselő, aki azt is elárulta, hogy az EKSZ belső vizsgálatokat folytat a lehetséges reformokról.
A nyilatkozatok alapján kijelenthető, hogy erős szándék és hajlandóság mutatkozik az Európai Unió külpolitikájának átalakítására, azonban annak iránya és mértéke még nem ismert. Az bizonyos, hogy az elmúlt évek történései rávilágítottak arra, hogy amennyiben az EU gyorsan és érdemben kíván reagálni a geopolitikai aktualitásokra, valamint a biztonságpolitikai kihívásokra, akkor gyorsabb döntéshozatalra van szükség, ám egy esetleges túlzott centralizációnak kockázatai is vannak.
Amennyiben a Bizottság elnökének hatásköre megnövekszik külügyi kérdésekben, akkor a kelet-közép-európai régió befolyása a blokk külügyi kapcsolataira csökkenhet. Ennek oka, hogy az elnököt az Európai Tanács, vagyis a tagállami állam- és kormányfők testülete, minősített többséggel jelöli, tehát a nagyobb népességgel rendelkező tagállamok vezetőinek szavazatai matematikailag nagyobb súllyal bírnak.
A Bizottság elnökének megválasztása ezután az Európai Parlament feladata, azonban itt is érvényesül a népességi súly, mivel a nagyobb tagállamok több képviselői mandátummal rendelkeznek. Ezekből a sajátosságokból adódhat, hogy a Bizottság elnökét, a 2004-es bővítést követően is, kizárólag a nyugat-európai tagállamok valamelyike adta.