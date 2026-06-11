Őrült átalakításba kezdenek: teljesen szétbombáznák a diplomáciát, megcsonkítják a túlfinanszírozott külügyi szolgálatot – Kaja Kallas bukik?

Az Európai Unió két legmeghatározóbb tagállama, Németország és Franciaország az utóbbi idők eredményeinek tükrében változtatni kíván az államszövetség külpolitikáján. Ugyan a külügyi kapcsolatok esetében a döntéshozatal továbbra is tagállami hatáskörben van, az Európai Unió rendelkezik saját külügyi apparátussal és diplomáciai szolgálattal. A Kaja Kallas vezette külügyi szolgálat legfőbb feladata, hogy elősegítse a nemzetközi konfliktusok megoldását, valamint erősítse az Európai Unió globális pozícióit és nemzetközi kapcsolatait

Kaja Kallas / Fotó: Daniel Gnap / AFP

Az évi egymilliárd euróból gazdálkodó szerv, az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ), azonban úgy tűnik átfogó reformok előtt áll, brüsszeli magas rangú tisztviselők pedig annak a lehetőségét is felvetették, hogy hatásköröket vonjanak el a szervtől.

Miért távozhat posztjáról Kaja Kallas?

Az elmúlt években nem csupán a régióban, de az egész világon egyre feszültebb geopolitikai helyzet uralkodik. A világrend rohamos átalakuláson megy keresztül, a poszthidegháborús korszak unipoláris berendezkedésnek gyakorlatilag vége, az Egyesült Államok gazdasági háborút folytat Kínával és az Európai Unióval, míg Oroszország igyekszik visszaállítani birodalmi státuszát és régiós befolyását.

A viharos környezetben az Európai Uniónak fontos lenne az óvatos és hatékony navigáció, ám tisztviselők nyilatkozatai, valamint az elmúlt évek eredményei arra engednek következtetni, hogy nem csupán a kapitány személyével van probléma, de maga a kormányszerkezet is diszfunkcionális:

Világos, hogy az EKSZ nem úgy működik, ahogy kellene. Gyakorlatilag működésképtelen

− nyilatkozta egy brüsszeli forrás a Financial Times újságírójának, majd hozzátette, hogy a probléma strukturális, ezért az egész rendszert át kell alakítani.

Egy francia javaslat teljesen megváltoztatná azt a 16 évvel ezelőtti döntést, ami az EKSZ-t önálló szolgálatként hozta létre.

Párizs javaslata korlátozná a vezető diplomata autonómiáját, aki jelenleg kettős szerepkörrel rendelkezik:

Kaja Kallas egyszerre tartozik felelősséggel a tagállamoknak és a

Bizottságnak.

Amennyiben az elképzelés megvalósul, akkor lazulhat az ellenőrzés az EKSZ világszerte működtetett, több mint 140 delegációból álló hálózata fölött is.