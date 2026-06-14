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népesség
népszavazás
Svájc
bevándorlás

Európa szívében bezárkózna egy ország, ma sorsdöntő népszavazást tartanak – "már túl sokan vagyunk"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egyre több országról olvassuk, hogy a népessége fogyni kezdett, immár nemcsak Európában hanem Ázsiában is. Népszavazást tart ma saját népességéről egy európai ország – akár sorsdöntő kimenetellel –, amely nem azzal küszködik, hogy elfogy, hanem azzal az érzéssel, hogy már túl sokan vannak.
Pető Sándor
2026.06.14, 08:00

Vannak nagy trendek és nagy kivételek, a minap meglepetéssel olvashattuk például: India azért küzd, hogy kívül tartsa az aranyat, amit szinte mindenki más megkaparintani igyekszik. Vasárnap olyan népszavazást tartanak egy európai országban, amely nem a máshol oly fájó népességfogyással küzd, hanem az ellenkezőjével. Sokak számára álmaik földje az ország, és az őslakóknak pont ez a baj.

Népszavazás Svájcban – nem kenyérharcról van szó, az életminőségüket féltik
Népszavazás Svájcban – nem kenyérharcról van szó, az életminőségüket féltik / Fotó: Stefan Wermuth

Ez az ország az alpesi paradicsomnak tartott Svájc. A tanpélda – a bevándorlás még akkor is óriási nyűggé válthat, ha nem más kultúrájú, képzetlen és nehezen beilleszkedő tömegek érkeznek.  

Népszavazás Svájcban: messze hátulról előzik a magyar népességet

Népességben ez az ország – amely szomszédaitól eltérően nem tagja az Európai Uniónak – hosszabb emlékezetekben Magyarországnál sokkal kisebb. A következő generációk életében azonban könnyen megfordulhatnak a pozíciók. Az elképesztő svájci népességnövekedés sokaknak már fáj. Ők pedig eljutottak odáig, hogy vasárnap népszavazást tartanak a megállításáról.

Svájc sok mindenben más, nem csak irigyelt gazdagságában. Abban nem, hogy a szavazásra tett javaslat elleni küzdelmet a liberálisok koordinálják: az FDP. Több más párt is felsorakozott melléjük ebben az ügyben, mint a jobbközép Die Mitte (A Közép) és a Zöld Liberális Párt, elutasítja a kezdeményezést a svájci vállalkozások ernyőszervezete. amint a Svájci Rendőrtisztek Szövetsége is. A népszavazásra tett javaslatot megvetően káoszkezdeményezésnek nevezik.

A népszavazási indítvány hivatalos neve Keine 10-Millionen-Schweiz! (Ne legyen 10 milliós Svájc!) vagy más néven Fenntarthatósági Kezdeményezés. Fő támogatója a Svájci Néppárt (SVP/UDC), az ország legnagyobb jobboldali-konzervatív, bevándorláskritikus pártja – a javaslatot ők indították el, és a kampány élén is ők álltak. 

Rendkívül szoros szavazás várható arról a javaslatról, amely 10 millió főben korlátozná az ország lakosságát – harangozta be a Bloomberg. A kezdeményezés támogatói kettős kampánystratégiát alkalmaztak: egyrészt kifinomult üzenetekkel próbálták megszólítani a fenntarthatóság iránt elkötelezett, mérsékelt szavazókat, másrészt keményebb bevándorlásellenes üzeneteket is megfogalmaztak – teszi hozzá a hírügynökség.

Komoly következményei lehetnek, mégpedig az EU irányában

Svájcban egyébként, amint a Bloomberg összesítette, 1968 óta pár évente volt bevándorlásellenes népszavazási kezdeményezés, voltak évek, mikor nem is egy, a mostaniig összesen 18. Ezek rendre elbuktak, három esetben az aláírásokat sem sikerült összeszedni a megtartásukhoz, volt azonban egy fél évtized, amikor egymás után három népszavazás is sikeres volt: 

  • a minaretek építése elleni (2009),
  • a külföldi bűnözők kitoloncolásáról szóló (2010), 
  • és a tömeges bevándorlás megállítását célzó (2014). 

A svájciak egy része azonban nem tartotta elegendőnek, amit elértek, és 2014 óta három másik népszavazásra feltett kezdeményezés is elbukott. A ma szavazásra kerülő kezdeményezés szövege ezt írja:

Svájc állandó lakossága 2050 előtt nem haladhatja meg a tízmillió főt 

– idézi a Die Welt. 

A német lap így folytatja: A követelések szerint, ha a lakosság száma meghaladja a 9,5 milliót, a kormánynak és a parlamentnek intézkedéseket kell hoznia a népességi plafon betartása érdekében. Amennyiben a népesség tovább növekszik, és két egymást követő évben is tízmillió fő fölött marad, meg kell szüntetni az Európai Unióval kötött szabad mozgásról szóló megállapodást. Ezzel együtt más EU-s egyezmények – például a kereskedelmi akadályok csökkentéséről szólók – is hatályukat veszítenék.

Mondhatnánk ezt akár EU-szkeptikusnak, dehát ezt EU-n belüliekre szokták mondani. Egy ország a kiválás útjára léphet, méghozzá Európa szívében – értékelnek a németek.

Gondoltuk volna? Ez az ország a német bevándorlás ellen küzd, pedig egyre gazdagszik

Miért az EU? Az említett kezdeményezések listájából is láthattuk, hogy volt itt jelentős muszlim bevándorlás is előzményként. A muszlimok aránya valamelyest nőtt az elmúlt évtizedekben, az 1970-es szinte nulláról 2023-ig 6 százalékra, a nem EU-s legnagyobb küldők a koszovóiak, törökök és észak-macedónok voltak. 

A messze legnagyobb küldő országok azonban mind EU-tagok: százezrével vándoroltak Svájcba olaszok, németek, portugálok és franciák, ebben a sorrendben.

A tömegesen bevándorlók elleni egyik tipikus, lustaságukat ostorozó érv Svájcban nem feltétlenül kellene, hogy működjön. Svájcban jelentős azoknak a bevándorlóknak az aránya, akik kezdetben nem elsősorban munkavállalási céllal érkeznek az országba, hanem családegyesítés keretében – írja a Die Welt, majd így folytatja: hosszabb távon azonban a 15 és 64 év közötti bevándorlók mintegy 77 százaléka dolgozik, ami Európa egyik legmagasabb foglalkoztatási arányának számít.

A német lap nem is ezt az ellenérvet idézi a svájciaktól, mert van bőven egyéb. Roman Schlatter, egy helyi néppárti politikus arról beszélt a lap szerint egy rüdlingeni pártgyűlésen, hogy szülővárosa, a kis Beringen az elmúlt években drámai népességnövekedést tapasztalt: míg a 2000-es évek elején körülbelül 3000 lakosa volt, 2025-re a lakosságszám jóval 5000 fölé emelkedett. Hasonló folyamat figyelhető meg más településeken is.

A falvak csak nőnek, nőnek és nőnek.

Sok vállalkozás örül a külföldről érkező olcsó munkaerőnek, helyi szinten azonban problémák jelentkeznek: „Egyre több a közlekedési dugó, az iskolák pedig már szinte túlzsúfoltak.” A beépített területek folyamatosan terjeszkednek, miközben a mezőgazdasági földek egyre fogynak. Schlatter szerint Svájc többszörösen gyorsabb ütemben növekszik, mint Németország. „Ez nem mehet így tovább. Mi egy kis ország vagyunk.”

A svájci népesség elképesztő ütemben nőtt, csakhogy a GDP meg kétszer gyorsabban

A hivatalos adatok szerint 2000 végén alig több mint hétmillió ember élt Svájcban – 2025 végén már több mint kilencmillió. A lakosság több mint egynegyede külföldi. Svájc a német kivándorlók egyik legkedveltebb célországa: több mint 300 ezer német állampolgár él itt. Emellett menedékkérők és ukrajnai menekültek is érkeznek. A tízmilliós lakosságszám így már belátható közelségbe került.

Amikor Németországba utazom, az az érzésem, hogy ott kevésbé zsúfolt minden

– mondja Jürg Kaufmann, egy helyi vendéglő törzsvendége. 

Ha a kezdeményezés győz, az ilyen életminőségi aggodalmak állhatnak a háttérben, nem a kenyérharc érzése, ami Európa más tájain ismert, ha bevándorlókról van szó, sőt Magyarországon a vendégmunkások érkezése is kiváltotta. 

A svájci népesség 2000 óta körülbelül egynegyedével nőtt. A Világbank állandó árakon számolt adatai szerint Svájc reál GDP-je 2000 és 2024 között mintegy 53 százalékkal nőtt, így az egy főre jutó kibocsátás is érdemben emelkedett. A mai svájci jóval módosabb, mint a negyed évszázaddal ezelőtti. 

     

 

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