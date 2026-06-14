Európa szívében bezárkózna egy ország, ma sorsdöntő népszavazást tartanak – "már túl sokan vagyunk"

Vannak nagy trendek és nagy kivételek, a minap meglepetéssel olvashattuk például: India azért küzd, hogy kívül tartsa az aranyat, amit szinte mindenki más megkaparintani igyekszik. Vasárnap olyan népszavazást tartanak egy európai országban, amely nem a máshol oly fájó népességfogyással küzd, hanem az ellenkezőjével. Sokak számára álmaik földje az ország, és az őslakóknak pont ez a baj.

Népszavazás Svájcban – nem kenyérharcról van szó, az életminőségüket féltik / Fotó: Stefan Wermuth

Ez az ország az alpesi paradicsomnak tartott Svájc. A tanpélda – a bevándorlás még akkor is óriási nyűggé válthat, ha nem más kultúrájú, képzetlen és nehezen beilleszkedő tömegek érkeznek.

Népszavazás Svájcban: messze hátulról előzik a magyar népességet

Népességben ez az ország – amely szomszédaitól eltérően nem tagja az Európai Uniónak – hosszabb emlékezetekben Magyarországnál sokkal kisebb. A következő generációk életében azonban könnyen megfordulhatnak a pozíciók. Az elképesztő svájci népességnövekedés sokaknak már fáj. Ők pedig eljutottak odáig, hogy vasárnap népszavazást tartanak a megállításáról.

Svájc sok mindenben más, nem csak irigyelt gazdagságában. Abban nem, hogy a szavazásra tett javaslat elleni küzdelmet a liberálisok koordinálják: az FDP. Több más párt is felsorakozott melléjük ebben az ügyben, mint a jobbközép Die Mitte (A Közép) és a Zöld Liberális Párt, elutasítja a kezdeményezést a svájci vállalkozások ernyőszervezete. amint a Svájci Rendőrtisztek Szövetsége is. A népszavazásra tett javaslatot megvetően káoszkezdeményezésnek nevezik.

A népszavazási indítvány hivatalos neve Keine 10-Millionen-Schweiz! (Ne legyen 10 milliós Svájc!) vagy más néven Fenntarthatósági Kezdeményezés. Fő támogatója a Svájci Néppárt (SVP/UDC), az ország legnagyobb jobboldali-konzervatív, bevándorláskritikus pártja – a javaslatot ők indították el, és a kampány élén is ők álltak.

Rendkívül szoros szavazás várható arról a javaslatról, amely 10 millió főben korlátozná az ország lakosságát – harangozta be a Bloomberg. A kezdeményezés támogatói kettős kampánystratégiát alkalmaztak: egyrészt kifinomult üzenetekkel próbálták megszólítani a fenntarthatóság iránt elkötelezett, mérsékelt szavazókat, másrészt keményebb bevándorlásellenes üzeneteket is megfogalmaztak – teszi hozzá a hírügynökség.