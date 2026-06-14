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orosz-ukrán
hadihajó
tanker

Hatórás akcióban fogtak el a britek egy orosz tankert – súlyos csapás Vlagyimir Putyinra, állítják

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Új szintre lépett a Nyugat fellépése az orosz olajszállítások ellen: a brit hadsereg és a különleges egységek hatórás akcióban elfoglalták az orosz árnyékflotta egyik szankció alatt álló tankerét a La Manche csatornában. A brit kormány szerint az akció súlyos csapást mérhet azokra a bevételekre, amelyekből Oroszország az ukrajnai háborút finanszírozza.
VG
2026.06.14, 12:14
Frissítve: 2026.06.14, 15:54

A brit fegyveres erők vasárnap hajnalban foglalták el a Smyrtos nevű olajszállító hajót, amelyet a nyugati országok az orosz árnyékflotta részének tekintenek. A Kamerun zászlaja alatt közlekedő tanker ellen a brit haditengerészet, a királyi tengerészgyalogság és a brit bűnüldöző szervek különleges egységei közösen hajtottak végre műveletet. Az akciót Chinook helikopterek, hadihajók és felderítő repülőgépek is támogatták.

orosz tanker brit flotta
A z utóbbi hónapokban Oroszország egyre nyíltabban próbálta katonai eszközökkel védeni az árnyékflotta működését / Fotó: AFP

A brit kormány szerint ez az első olyan művelet, amelyet az Egyesült Királyság önállóan vezetett le az orosz árnyékflotta ellen. A hajót a művelet után Anglia déli partjaihoz kísérték, ahol továbbra is őrizet alatt marad, miközben a hatóságok vizsgálják az ügyet. A brit miniszterelnök, Keir Starmer az akció után úgy fogalmazott:

Ez az eredményes művelet újabb csapást mér Oroszországra, és emlékezteti azokat, akik Putyin háborúját finanszírozzák, hogy nem bújhatnak el.

A brit kormányfő szerint az orosz árnyékflotta működésének megzavarása közvetlenül csökkentheti azokat a bevételeket, amelyekből a Kreml az ukrajnai háborút finanszírozza.

Nem ez az első hasonló incidens az oroszokkal

Az úgynevezett árnyékflotta az elmúlt években az egyik legfontosabb eszközzé vált az orosz olajexport fenntartásában. A nyugati elemzések szerint mintegy 700, gyakran elöregedett vagy homályos tulajdonosi hátterű hajóból álló hálózat szállítja az orosz kőolaj jelentős részét, megkerülve a nyugati ársapkát és a szankciókat.

A hajók gyakran kikapcsolják helymeghatározó rendszereiket, meghamisítják útvonalaikat vagy nyílt tengeri átrakodásokkal rejtik el a szállítmányok eredetét.

Az Egyesült Királyság az elmúlt hónapokban fokozatosan keményítette álláspontját. Keir Starmer már márciusban felhatalmazta a brit fegyveres erőket arra, hogy szükség esetén feltartóztassák és őrizetbe vegyék azokat a hajókat, amelyekről úgy vélik, hogy az orosz árnyékflotta részeként megsértik a szankciókat. A Reuters elemzése szerint ugyanakkor a brit vizeken áthaladó szankcionált hajók száma ettől még nem csökkent érdemben, ezért a mostani akció fontos jelzés lehet Moszkva számára.

Nem ez az első hasonló incidens az idén. Június elején a francia haditengerészet brit támogatással egy másik, Oroszországhoz köthető olajtankert foglalt le az Atlanti-óceánon. A francia elnök, Emmanuel Macron akkor azt hangsúlyozta, hogy a „szellemflotta” tevékenysége közvetlenül hozzájárul az ukrajnai háború finanszírozásához, ezért Európa nem tűrheti a szankciók kijátszását.

A mostani brit akció azért is különösen érzékeny, mert az utóbbi hónapokban Oroszország egyre nyíltabban próbálta katonai eszközökkel védeni az árnyékflotta működését. Több jelentés szerint

  • orosz hadihajók
  • és biztonsági emberek

is megjelentek az ilyen tankerhajók környezetében, hogy elrettentsék a nyugati hatóságokat az ellenőrzésektől.

A brit kormány azonban most egyértelművé tette: a szankciók kijátszását segítő hajók ellen a jövőben is kész katonai erővel fellépni, még akkor is, ha ez újabb feszültségeket okoz a Nyugat és Oroszország között.

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