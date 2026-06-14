Hatórás akcióban fogtak el a britek egy orosz tankert – súlyos csapás Vlagyimir Putyinra, állítják

A brit fegyveres erők vasárnap hajnalban foglalták el a Smyrtos nevű olajszállító hajót, amelyet a nyugati országok az orosz árnyékflotta részének tekintenek. A Kamerun zászlaja alatt közlekedő tanker ellen a brit haditengerészet, a királyi tengerészgyalogság és a brit bűnüldöző szervek különleges egységei közösen hajtottak végre műveletet. Az akciót Chinook helikopterek, hadihajók és felderítő repülőgépek is támogatták.

A z utóbbi hónapokban Oroszország egyre nyíltabban próbálta katonai eszközökkel védeni az árnyékflotta működését / Fotó: AFP

A brit kormány szerint ez az első olyan művelet, amelyet az Egyesült Királyság önállóan vezetett le az orosz árnyékflotta ellen. A hajót a művelet után Anglia déli partjaihoz kísérték, ahol továbbra is őrizet alatt marad, miközben a hatóságok vizsgálják az ügyet. A brit miniszterelnök, Keir Starmer az akció után úgy fogalmazott:

Ez az eredményes művelet újabb csapást mér Oroszországra, és emlékezteti azokat, akik Putyin háborúját finanszírozzák, hogy nem bújhatnak el.

A brit kormányfő szerint az orosz árnyékflotta működésének megzavarása közvetlenül csökkentheti azokat a bevételeket, amelyekből a Kreml az ukrajnai háborút finanszírozza.

Nem ez az első hasonló incidens az oroszokkal

Az úgynevezett árnyékflotta az elmúlt években az egyik legfontosabb eszközzé vált az orosz olajexport fenntartásában. A nyugati elemzések szerint mintegy 700, gyakran elöregedett vagy homályos tulajdonosi hátterű hajóból álló hálózat szállítja az orosz kőolaj jelentős részét, megkerülve a nyugati ársapkát és a szankciókat.

A hajók gyakran kikapcsolják helymeghatározó rendszereiket, meghamisítják útvonalaikat vagy nyílt tengeri átrakodásokkal rejtik el a szállítmányok eredetét.

Az Egyesült Királyság az elmúlt hónapokban fokozatosan keményítette álláspontját. Keir Starmer már márciusban felhatalmazta a brit fegyveres erőket arra, hogy szükség esetén feltartóztassák és őrizetbe vegyék azokat a hajókat, amelyekről úgy vélik, hogy az orosz árnyékflotta részeként megsértik a szankciókat. A Reuters elemzése szerint ugyanakkor a brit vizeken áthaladó szankcionált hajók száma ettől még nem csökkent érdemben, ezért a mostani akció fontos jelzés lehet Moszkva számára.