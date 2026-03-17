Végveszély: rátámadtak az ukránok, elszabadult egy orosz tanker a Földközi-tengeren 700 tonna üzemanyaggal – a legénység elmenekült

Olaszország, Franciaország és további hét ország arról tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy a Földközi-tengeren sodródó orosz cseppfolyósítottföldgáz-szállító tanker ökológiai fenyegetést jelent, emiatt gyors intézkedéseket sürgetnek. Az orosz külügyminisztérium korábban elismerte, hogy a hajó sodródik a Földközi-tengeren, és közölte, hogy Oroszország szerepvállalása a helyzet rendezésében a konkrét körülményektől függ.

Az Artic Metagaz orosz tanker egy korábbi felvételen / Fotó: MarineTraffic

Az uniós tagállamok Európai Bizottságnak küldött levele szerint az Arctic Metagaz a Málta és Olaszország közötti vizeken sodródott. A hajó állapota kettős kihívást jelentett, ugyanis egyszerre kellett fenntartani a tengeri közlekedés biztonságát és megelőzni egy ökológiai katasztrófát – adta hírül a Reuters.

„A hajó bizonytalan állapota, valamint rakományának jellege együttesen közvetlen és súlyos kockázatát hordozza annak, hogy jelentős ökológiai katasztrófa következzen be az Európai Unió tengeri területének szívében” – áll a tagállamok levelében.

Az EU szerint a hajó Oroszország úgynevezett árnyékflottájába tartozott, amelynek célja a 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt bevezetett szankciók megkerülése. A helyzet rendezését célzó intézkedések – köztük a felügyelet, a megfigyelés és egyéb technikai támogatás – azzal a kockázattal jártak, hogy aláássák az uniós szankciós rendszer integritását, hatékonyságát és elrettentő erejét.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a minisztérium honlapján közzétett közleményében azt mondta, hogy Moszkva kapcsolatban áll a hajó tulajdonosával és az illetékes külföldi hatóságokkal. Elmondása szerint a hajón nem volt legénység, és 700 tonna üzemanyagot, valamint jelentős mennyiségű földgázt szállított.

„A jelenlegi helyzetre alkalmazandó nemzetközi jogi normák a part menti országokat terhelik felelősséggel a sodródó hajóval kapcsolatos helyzet rendezéséért és a környezeti katasztrófa megelőzéséért. A hajótulajdonos és Oroszország mint lobogó szerinti állam további részvétele a konkrét körülményektől függ” – fejtette ki Zaharova.