Végveszély: rátámadtak az ukránok, elszabadult egy orosz tanker a Földközi-tengeren 700 tonna üzemanyaggal – a legénység elmenekült
Olaszország, Franciaország és további hét ország arról tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy a Földközi-tengeren sodródó orosz cseppfolyósítottföldgáz-szállító tanker ökológiai fenyegetést jelent, emiatt gyors intézkedéseket sürgetnek. Az orosz külügyminisztérium korábban elismerte, hogy a hajó sodródik a Földközi-tengeren, és közölte, hogy Oroszország szerepvállalása a helyzet rendezésében a konkrét körülményektől függ.
Az uniós tagállamok Európai Bizottságnak küldött levele szerint az Arctic Metagaz a Málta és Olaszország közötti vizeken sodródott. A hajó állapota kettős kihívást jelentett, ugyanis egyszerre kellett fenntartani a tengeri közlekedés biztonságát és megelőzni egy ökológiai katasztrófát – adta hírül a Reuters.
„A hajó bizonytalan állapota, valamint rakományának jellege együttesen közvetlen és súlyos kockázatát hordozza annak, hogy jelentős ökológiai katasztrófa következzen be az Európai Unió tengeri területének szívében” – áll a tagállamok levelében.
Az EU szerint a hajó Oroszország úgynevezett árnyékflottájába tartozott, amelynek célja a 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt bevezetett szankciók megkerülése. A helyzet rendezését célzó intézkedések – köztük a felügyelet, a megfigyelés és egyéb technikai támogatás – azzal a kockázattal jártak, hogy aláássák az uniós szankciós rendszer integritását, hatékonyságát és elrettentő erejét.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a minisztérium honlapján közzétett közleményében azt mondta, hogy Moszkva kapcsolatban áll a hajó tulajdonosával és az illetékes külföldi hatóságokkal. Elmondása szerint a hajón nem volt legénység, és 700 tonna üzemanyagot, valamint jelentős mennyiségű földgázt szállított.
„A jelenlegi helyzetre alkalmazandó nemzetközi jogi normák a part menti országokat terhelik felelősséggel a sodródó hajóval kapcsolatos helyzet rendezéséért és a környezeti katasztrófa megelőzéséért. A hajótulajdonos és Oroszország mint lobogó szerinti állam további részvétele a konkrét körülményektől függ” – fejtette ki Zaharova.
Oroszország közlekedési minisztériuma a hónap elején azt közölte, hogy az Arctic Metagazt, amely az északi-sarkvidéki Murmanszk kikötőjéből szállított LNG-t, ukrán haditengerészeti drónok támadták meg, és a fegyvereket a líbiai partvidékről indították.
Líbia tengerészeti hatósága március 4-én arról számolt be, hogy a hajó Líbia és Málta közötti vizeken elsüllyedt, miután egy nappal korábban kigyulladt. Kijev nem vállalta a felelősséget semmilyen ilyen támadásért.
Szellemhajóként tért vissza a lebombázott LNG-tanker, Málta készültségben
Potenciálisan veszélyes hajó köröz Málta főszigetének partjaihoz közel, pontosabban jelenleg a sziget keleti oldalától mintegy 60 kilométerre. A több szigetből álló Málta közlekedési hatósága megerősítette: az Arctic Metagaz nevű LNG-tanker sodródik a Földközi-tengeren, ellentmondva annak a korábbi líbiai jelentésnek, amely szerint a hajó elsüllyedt a március 3-i robbanást követően
A máltai fegyveres erők napi felderítő repülései szerint az LNG-tanker továbbra is a felszínen maradt. A hatóságok által kijelölt tengeri karanténzóna arra utal, hogy a tanker fedélzetén még lehetnek veszélyes, illékony rakományrészek. Máltai közlések szerint készülnek arra az eshetőségre is, ha a hajó besodródik az ország felségvizeire.