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energia
fosszilis energia
szélerőmű
Shell
megújuló energia
olajipari vállalat
szélenergia

Baj van a szélenergiával? Kivonul belőle a világ egyik legnagyobb energiacége, ennyit a zöldáramról – a fosszilis üzletágra tesz fel mindent

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A Shell tengeri szélerőműparkok értékesítését készíti elő. A tervezett eladás újabb jele annak, hogy a brit olajóriás fokozatosan leépíti korábbi megújulóenergia-termelési ambícióit. A Shell vezérigazgató-váltása óta a részvényesi hozamokra és a magasabban jövedelmező fosszilisenergia-üzletágra helyezi a hangsúlyt.
Németh Anita
2026.06.14, 07:44

A Shell eladhatja a tengeri szélerőműparkjait. A vállalat a Rothschild & Co. és a PJT Partners Inc. tanácsadóit bízta meg az értékesítés lebonyolításával. Az olajóriás a megújuló energia helyett inkább a magasabb megtérülést kínáló fosszilisenergia-üzletágára összpontosít – számolt be bennfentes forrásokra hivatkozva pénteken a Bloomberg.

Shell branding.
A Shell tengeri szélerőműparkok értékesítését készíti elő / Fotó: Peter Boer

A tranzakció értéke meghaladhatja az 1 milliárd dollárt. A folyamat akár már az év végén elindulhat, az értékesítés pedig várhatóan 2027-ben történhet meg

– mondták a források. 

Wael Sawan vezérigazgató több mint három évvel ezelőtti hivatalba lépése óta a költségek csökkentésére és az alacsony megtérülésű eszközök értékesítésére törekszik. A tengeri szélerőműparkok eladásának terve újabb lépést jelent a brit energiaóriás korábbi stratégiájától való eltávolodásban, amely a zöldáram-termelésbe való diverzifikációra, azon belül is erőteljesen a szélenergiára épített.

A lépés a Shell európai szárazföldi megújulóenergia-üzletágának folyamatban lévő értékesítését, valamint az indiai megújulóenergia-vállalat, a Sprng Energy eladását követi, amelyet a Shell 2022-ben 1,55 milliárd dollárért vásárolt meg. A vállalat tavaly a skóciai tengeri szélerőműparkok fejlesztésére vonatkozó terveitől is visszalépett. Ezek az eladások együtt azt eredményezhetik, hogy a Shell portfóliójában alig maradnak zöldáram-termelő eszközök.

A Shellnek korábban nagy tervei voltak azzal kapcsolatban, hogy jelentős szereplővé váljon a megújuló energiatermelésben, egyik vezetője pedig még azt a célt is felvetette, hogy a vállalat a világ legnagyobb villamosenergia-termelőjévé váljon. Ezeket a terveket azonban félretették, miután Sawan 2023 elején átvette a cég irányítását, és megfogadta, hogy a vállalat nagyobb hangsúlyt helyez a részvényesi hozamokra.

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