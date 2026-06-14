Érik a pofon Európának: a németeket is kitilthatják, óriási meglepetést hozhatnak a svájci kantonok

Az első, nyolc kantonból érkező részeredmények még azt mutatták, hogy a választók 50,4 százaléka támogatja a népességplafon bevezetését. Ez komoly meglepetést okozott, mert a kampány során a svájci kormány, a parlament többsége és a nagyvállalatok is a javaslat ellen kampányoltak. Tíz kanton eredményeiből már 52,4 százalékos elutasítás látszik, de percről percre változik a helyzet, és a végén akár még össze is jöhet a többség. A közszolgáltató SRF közben olyan előrejelzéssel jött elő, amely szerint a javaslat 55:45 arányban elbukhat.

Svájc tízmillió főben maximálhatja a lakosság számát, ami gyakorlatilag a bevándorlás jelentős korlátozását jelentené / Fotó: AFP

Cikkünk készülte közben is folyamatosan változik a helyzet, folyamatosan érkeznek az újabb adatok: tíz kanton részleges összesítése alapján már 52,4 százalék utasítja el a kezdeményezést – írta a Bloomberg. A közszolgálati televízió, az SRF korábbi jelentése szerint a verseny továbbra is rendkívül szoros, és egyelőre túl korai lenne győztest hirdetni.

A vasárnapi népszavazás hónapok óta a svájci közélet egyik legfontosabb témája. A jobboldali, bevándorlásellenes erők szerint az ország népessége túl gyorsan nő, ami egyre nagyobb nyomást helyez

a lakáspiacra,

a közlekedésre,

az egészségügyre

és az oktatásra.

A kezdeményezés támogatói arra figyelmeztetnek, hogy Svájc lakossága már most meghaladja a kilencmillió főt, és a jelenlegi trendek mellett néhány éven belül elérheti a tízmilliót. Szerintük az ország infrastruktúrája nem képes korlátlanul befogadni az új érkezőket.

Európa szívében bezárkózna egy ország, ma sorsdöntő népszavazást tartanak Egyre több országról olvassuk, hogy a népessége fogyni kezdett, immár nemcsak Európában hanem Ázsiában is. Népszavazást tart ma saját népességéről egy európai ország – akár sorsdöntő kimenetellel –, amely nem azzal küszködik, hogy elfogy, hanem azzal az érzéssel, hogy már túl sokan vannak.

Az ellenzők viszont azt hangsúlyozzák, hogy Svájc gazdasági sikerének egyik alapja éppen a nyitottság. A vállalatok jelentős része külföldi munkaerőre támaszkodik, és a népességplafon komoly munkaerőhiányt okozhatna.

A vita különösen érzékeny azért, mert a Svájcba érkező bevándorlók legnagyobb csoportját nem a menekültek, hanem az európai munkavállalók alkotják. Közülük is kiemelkednek a németek, akik az elmúlt évtizedekben tömegesen telepedtek le az alpesi országban.