Érik a pofon Európának: a németeket is kitilthatják, óriási meglepetést hozhatnak a svájci kantonok
Az első, nyolc kantonból érkező részeredmények még azt mutatták, hogy a választók 50,4 százaléka támogatja a népességplafon bevezetését. Ez komoly meglepetést okozott, mert a kampány során a svájci kormány, a parlament többsége és a nagyvállalatok is a javaslat ellen kampányoltak. Tíz kanton eredményeiből már 52,4 százalékos elutasítás látszik, de percről percre változik a helyzet, és a végén akár még össze is jöhet a többség. A közszolgáltató SRF közben olyan előrejelzéssel jött elő, amely szerint a javaslat 55:45 arányban elbukhat.
Cikkünk készülte közben is folyamatosan változik a helyzet, folyamatosan érkeznek az újabb adatok: tíz kanton részleges összesítése alapján már 52,4 százalék utasítja el a kezdeményezést – írta a Bloomberg. A közszolgálati televízió, az SRF korábbi jelentése szerint a verseny továbbra is rendkívül szoros, és egyelőre túl korai lenne győztest hirdetni.
A vasárnapi népszavazás hónapok óta a svájci közélet egyik legfontosabb témája. A jobboldali, bevándorlásellenes erők szerint az ország népessége túl gyorsan nő, ami egyre nagyobb nyomást helyez
- a lakáspiacra,
- a közlekedésre,
- az egészségügyre
- és az oktatásra.
A kezdeményezés támogatói arra figyelmeztetnek, hogy Svájc lakossága már most meghaladja a kilencmillió főt, és a jelenlegi trendek mellett néhány éven belül elérheti a tízmilliót. Szerintük az ország infrastruktúrája nem képes korlátlanul befogadni az új érkezőket.
Európa szívében bezárkózna egy ország, ma sorsdöntő népszavazást tartanak
Egyre több országról olvassuk, hogy a népessége fogyni kezdett, immár nemcsak Európában hanem Ázsiában is. Népszavazást tart ma saját népességéről egy európai ország – akár sorsdöntő kimenetellel –, amely nem azzal küszködik, hogy elfogy, hanem azzal az érzéssel, hogy már túl sokan vannak.
Az ellenzők viszont azt hangsúlyozzák, hogy Svájc gazdasági sikerének egyik alapja éppen a nyitottság. A vállalatok jelentős része külföldi munkaerőre támaszkodik, és a népességplafon komoly munkaerőhiányt okozhatna.
A vita különösen érzékeny azért, mert a Svájcba érkező bevándorlók legnagyobb csoportját nem a menekültek, hanem az európai munkavállalók alkotják. Közülük is kiemelkednek a németek, akik az elmúlt évtizedekben tömegesen telepedtek le az alpesi országban.
A kérdés túlmutat Svájcon
A német állampolgárok jelenleg az egyik legnagyobb külföldi közösséget alkotják Svájcban, és számos ágazatban – az egészségügytől a pénzügyi szektoron át az egyetemekig – meghatározó szerepet töltenek be. Egy esetleges népességplafon ezért nemcsak a menedékkérőket vagy az unión kívülről érkezőket érintené, hanem az Európai Unió polgárait, köztük a németeket is.
A kérdés túlmutat Svájcon. Az Európai Unió és Svájc kapcsolata régóta érzékeny a munkaerő szabad áramlása miatt, és egy újabb korlátozás könnyen diplomáciai konfliktushoz vezethetne. A bevándorlás kérdése ráadásul Európa-szerte egyre hangsúlyosabb politikai témává vált, így a svájci népszavazás eredményét több országban is kiemelt figyelemmel követik.
A piacok és a vállalatok számára sem közömbös a döntés. A svájci üzleti szféra attól tart, hogy a bevándorlás visszafogása lassítaná a gazdasági növekedést, növelné a béreket és rontaná az ország versenyképességét.
A korai eredmények alapján azonban továbbra sem lehet biztosat mondani. A kantonokból folyamatosan érkeznek az újabb adatok, és az is elképzelhető, hogy a nap végére teljesen megfordul az állás. Egy dolog azonban már most látszik: a bevándorlás kérdése Svájcban is olyan mély társadalmi törésvonalat nyitott meg, amelynek hatásai messze túlmutathatnak az alpesi ország határain.