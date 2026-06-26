Újabb fájdalmas lépésre kényszerült a Volkswagen: a német autóipari óriás megválik egyik legjövedelmezőbb leányvállalatának irányításától. A konszern 7,4 milliárd euróért értékesíti az Everllence 51 százalékos részesedését az amerikai Bain Capital befektetési társaságnak, miközben a vállalat maga egyre komolyabb nyomás alatt áll. A tranzakció azért váltott ki nagy visszhangot Németországban, mert éppen attól az üzletágtól válik meg a Volkswagen, amely az elmúlt években stabil növekedést és kiemelkedő nyereséget biztosított.

Fekete nap Németországban, megkezdődött a Volkswagen feldarabolása: eladták a legértékesebb gyáraikat, mostantól ők az új tulajdonosok – „Kétségbeejtő a helyzet” / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Handelsblatt értesülése szerint a Volkswagen igazgatósága és felügyelőbizottsága többórás egyeztetés után döntött a Bain Capital ajánlatának elfogadásáról. Az amerikai befektető végül olyan riválisokat előzött meg, mint a CVC Capital Partners, az EQT vezette konzorcium, a Porsche SE, valamint Katar és Szingapúr állami befektetési alapjai.

A végleges szerződést ugyan még nem írták alá, de a megállapodást már eldöntöttnek tekintik.

A Volkswagen éppen a legértékesebb üzletágát adja fel

Az Everllence – korábbi nevén MAN Energy Solutions – messze nem egy hagyományos ipari vállalat. A cég hajómotorokat, erőművi motorokat, ipari energiatermelő rendszereket és nagyteljesítményű hőszivattyúkat fejleszt és gyárt, miközben egyre fontosabb szereplővé vált az adatközpontok energiaellátásában is.

A mesterséges intelligencia gyors terjedése világszerte robbanásszerű keresletet teremt a nagy teljesítményű generátorok iránt, ebből pedig az Everllence az elmúlt időszak egyik legnagyobb nyertesévé vált. A vállalat 2025-ben 4,9 milliárd eurós árbevételt ért el, világszerte több mint 16 200 embert foglalkoztat, és több mint 140 telephelyen működik.

Éppen ezért különösen érzékeny a döntés. A német Spiegel találóan úgy fogalmazott, az Everllence szinte mindenben az ellenkezője annak, amivé a Volkswagen az utóbbi években vált:

stabil, magas nyereséggel működik, és olyan piacokon van jelen, ahol a következő években is erőteljes növekedés várható.

A Volkswagen eközben egészen más problémákkal küzd. Az elektromos autók piacán egyre erősebb a verseny, Kínában folyamatosan veszít piaci részesedéséből, miközben a nyereséghányad csökken, és a németországi működés költségei is jelentős nyomást helyeznek a vállalatra.