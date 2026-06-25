Az ezermilliárd dolláros kérdés: van-e buborék az AI piacon?

Néhány nappal korábban az Anthropic és az OpenAI is benyújtotta bizalmas S-1 dokumentumát az amerikai tőzsdefelügyelethez, az SEC-hez. Az Anthropic jelenleg 965 milliárd, míg az OpenAI 850 milliárd dolláros értékeltségen fut. A kérdés, amit egyre több befektető tesz fel: ezek az asztronómiai számok valódi értéket tükröznek, vagy egy óriási buborék kidurranása előtti utolsó, leglátványosabb pillanatokat nézzük?

Buborék van az AI piacon? / Fotó: oatakoi

Hatalmas árbevétel, még hatalmasabb veszteség

A buborékgyanú legkézzelfoghatóbb forrása az MI-cégek pénzügyi profilja. Az OpenAI bevétele a 2022-es nagyjából 200 millió dollárról 2025-re több mint 10 milliárdra hízott – a növekedés vitathatatlanul lenyűgöző, profitnak azonban nyoma sincs: a vállalat 2025 első felében 13,5 milliárd dolláros nettó veszteséget halmozott fel, 2026-ra pedig saját előrejelzése szerint mintegy 14 milliárdos mínuszra számít , miközben az idén durván 17 milliárd dollár készpénzt éget el. A belső dokumentumok szerint 2023 és 2028 között 44 milliárd dollár halmozott veszteséggel kalkulálnak a ChatGPT-t fejlesztő társaságnál, és a nyereségességet csak 2029-re ígérik. Miközben tehát a vállalat évente tízmilliárdokat éget el, ezermilliárd dolláros értéken kíván tőzsdére lépni – ez az aránytalanság egy méretes buborék formálódásának kiindulópontja.

A körkörös pénz, amely önmagát forgatja

Ami a helyzetet a klasszikus túlfűtöttségtől megkülönbözteti, az a finanszírozás szerkezete. Az iparág kulcsszereplői ugyanis egyre inkább egymásba fektetnek, és a pénz gyakorlatilag körbe-körbe jár. Az Nvidia 100 milliárd dolláros partnerséget jelentett be az OpenAI-jal, ám ezt az összeget az OpenAI nagyrészt épp Nvidia-chipek vásárlására fordítja.

A Microsoft az OpenAI mintegy 27 százalékát birtokolja, és egyúttal a fő felhőszolgáltatója is, így az Azure-bevétel visszacsorog Nvidia-hardverbe. Az Nvidia emellett a CoreWeave 7 százalékát is birtokolja, és 6,3 milliárd dollárt vállalt be a CoreWeave eladatlan (Nvidia-GPU-kkal telepakolt) adatközponti kapacitásának felvásárlására. A veszély nyilvánvaló: a felpörgő értékeltségek részben azon alapulnak, hogy a szereplők egymás bevételét és kilátásait pumpálják fel, valódi, külső kereslet helyett.