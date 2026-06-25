Megint teljes a káosz a Hormuzi-szorosban: Irán megtámadott egy teherhajót, visszavonulásra kényszeríti a tankereket

Csütörtökön találat ért egy konténerszállító teherhajót, amely az Omán által és az Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ) támogatásával kijelölt útvonalon közlekedett.

A megtámadott hajó / Fotó: Daniel Wright98

Az Evergreen társaság szingapúri zászló alatt közlekedő Ever Lovely nevű hajójának parancsnoki hídja az incidensben megrongálódott, azonban a brit hadsereg közlése szerint személyi sérülés nem történt.

Minden hajót megfenyegettek

A konténerhajót Omán partjaitól 7,5 tengeri mérföldre érte a támadás, miután az Iráni Forradalmi Gárda a nap folyamán megfenyegette a térségben tartózkodó hajókat.

A fegyveresek felszólítottak mindenkit, hogy Teherán engedélye nélkül ne próbáljanak meg áthaladni a szoroson.

A hajózási adatok szerint az esetet megelőzően intenzívebb volt a Hormuzi-szoros hajóforgalma. Megközelítőleg 70 átkelés történt az iráni fenyegetést megelőzően.

A forgalom az Egyesült Arab Emírségek és az ománi Muszandam-félsziget partjai mentén, a Stoic Warrior nevű olajszállító vezetésével indult meg. Ettől az útvonaltól északra, a szoros középső részén húzódik az a folyosó, amelyen a hajók a háború előtt szabadon közlekedtek.

Az elmúlt időszakban, amerikai kísérettel, néhány hajó már ki tudott jutni a szorosból, de az ENSZ kezdeményezése a bent rekedt hajók kiszabadítását célozta. A Maersk hajózási társaság arról számolt be, hogy Baltimore nevű konténerhajója és egy másik, általa bérelt hajó csütörtökön kijutott a térségből.

Az üzemeltetők keresik a lehetőségeket, így a látszólag kisebb kockázaton felbátorodva megpróbálták kijuttatni bent rekedt hajóikat

− mondta Richard Meade, a Lloyd’s List főszerkesztője.

Mindeközben az Iráni Forradalmi Gárda haditengerészete figyelmeztetést adott ki, melyben az ENSZ által kijelölt útvonalat elfogadhatatlannak és rendkívül veszélyesnek minősítette:

A Hormuzi-szoroson való áthaladás egyetlen engedélyezett útvonala az, amelyet az Iráni Iszlám Köztársaság kijelölt. Ezen az útvonalon kívül minden hajóforgalom tilos és veszélyes. A szabályszegőkkel szemben fellépünk

− állt a közlésben.