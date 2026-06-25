Megint teljes a káosz a Hormuzi-szorosban: Irán megtámadott egy teherhajót, visszavonulásra kényszeríti a tankereket
Csütörtökön találat ért egy konténerszállító teherhajót, amely az Omán által és az Egyesült Nemzetek Szövetségének (ENSZ) támogatásával kijelölt útvonalon közlekedett.
Az Evergreen társaság szingapúri zászló alatt közlekedő Ever Lovely nevű hajójának parancsnoki hídja az incidensben megrongálódott, azonban a brit hadsereg közlése szerint személyi sérülés nem történt.
Minden hajót megfenyegettek
A konténerhajót Omán partjaitól 7,5 tengeri mérföldre érte a támadás, miután az Iráni Forradalmi Gárda a nap folyamán megfenyegette a térségben tartózkodó hajókat.
A fegyveresek felszólítottak mindenkit, hogy Teherán engedélye nélkül ne próbáljanak meg áthaladni a szoroson.
A hajózási adatok szerint az esetet megelőzően intenzívebb volt a Hormuzi-szoros hajóforgalma. Megközelítőleg 70 átkelés történt az iráni fenyegetést megelőzően.
A forgalom az Egyesült Arab Emírségek és az ománi Muszandam-félsziget partjai mentén, a Stoic Warrior nevű olajszállító vezetésével indult meg. Ettől az útvonaltól északra, a szoros középső részén húzódik az a folyosó, amelyen a hajók a háború előtt szabadon közlekedtek.
Az elmúlt időszakban, amerikai kísérettel, néhány hajó már ki tudott jutni a szorosból, de az ENSZ kezdeményezése a bent rekedt hajók kiszabadítását célozta. A Maersk hajózási társaság arról számolt be, hogy Baltimore nevű konténerhajója és egy másik, általa bérelt hajó csütörtökön kijutott a térségből.
Az üzemeltetők keresik a lehetőségeket, így a látszólag kisebb kockázaton felbátorodva megpróbálták kijuttatni bent rekedt hajóikat
− mondta Richard Meade, a Lloyd’s List főszerkesztője.
Mindeközben az Iráni Forradalmi Gárda haditengerészete figyelmeztetést adott ki, melyben az ENSZ által kijelölt útvonalat elfogadhatatlannak és rendkívül veszélyesnek minősítette:
A Hormuzi-szoroson való áthaladás egyetlen engedélyezett útvonala az, amelyet az Iráni Iszlám Köztársaság kijelölt. Ezen az útvonalon kívül minden hajóforgalom tilos és veszélyes. A szabályszegőkkel szemben fellépünk
− állt a közlésben.
Az Egyesült Államok is reagált
Marco Rubio amerikai külügyminiszter a nap folyamán találkozott az Öböl-menti Együttműködési Tanács külügyminisztereivel és biztosította őket arról, hogy az Egyesült Államok készen áll megvédeni érdekeiket Iránnal szemben, ezt pedig a béketárgyalások során is szem előtt tartják.
Rubio újságíroknak azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok gondoskodni fog róla, hogy a szoroson áthaladó hajóktól ne szedjenek díjat, továbbá Washington biztosítani akarja az ománi útvonalat is. Úgy fogalmazott, hogy amennyiben az leáll, akkor abból probléma lesz.