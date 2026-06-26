Deviza
EUR/HUF353,86 -0,11% USD/HUF310,37 -0,47% GBP/HUF410,17 -0,25% CHF/HUF383,88 -0,19% PLN/HUF82,55 -0,17% RON/HUF67,53 -0,24% CZK/HUF14,59 -0,08% EUR/HUF353,86 -0,11% USD/HUF310,37 -0,47% GBP/HUF410,17 -0,25% CHF/HUF383,88 -0,19% PLN/HUF82,55 -0,17% RON/HUF67,53 -0,24% CZK/HUF14,59 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 993,33 +0,26% MTELEKOM2 678 -0,52% MOL3 674 +0,71% OTP45 940 -0,07% RICHTER12 280 +1,14% OPUS350,5 +0,14% ANY7 920 0% AUTOWALLIS146 +1,37% WABERERS4 720 +0,42% BUMIX9 275,49 +0,1% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 929,48 -0,72% BUX139 993,33 +0,26% MTELEKOM2 678 -0,52% MOL3 674 +0,71% OTP45 940 -0,07% RICHTER12 280 +1,14% OPUS350,5 +0,14% ANY7 920 0% AUTOWALLIS146 +1,37% WABERERS4 720 +0,42% BUMIX9 275,49 +0,1% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 929,48 -0,72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tilalom
Moszkva
Európai Unió

Magyarország megbüntette Oroszországot, ilyen durva csapást még nem kapott Putyin az EU-tól – Orbán Viktor mindig ez ellen harcolt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb egy évvel meghosszabbították az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciókat. Az Európai Unió döntése értelmében továbbra is érvényben maradnak a pénzügyi, energetikai és védelmi szektort, valamint az orosz olajimportot és több pénzügyi szolgáltatást érintő korlátozások.
VG
2026.06.26, 06:19
Frissítve: 2026.06.26, 06:34

Az Európai Unió újabb egy évvel, 2027. július 31-ig meghosszabbította az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági korlátozó intézkedések hatályát, válaszul Moszkva folytatódó, az ukrajnai helyzetet destabilizáló lépéseire – közölte az uniós tanács közleményében csütörtökön.

Európai Unió Peter Magyar meets Ursula von der Leyen in Brussels uniós forrás
Az Európai Unió ismét meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat / Fotó: Anadolu / AFP

A korlátozó intézkedéseket az EU az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz lépésekre – a Krím elcsatolására – válaszul vezette be 2014 júliusában, eredetileg egyéves időtartamra, majd rendre meghosszabbította őket.

A gazdasági intézkedéseket 2022 februárja óta jelentősen kibővítették Oroszország Ukrajna elleni, „indokolatlan és illegális katonai agressziója” miatt. 

Korábban megírtuk, hogy a Tisza-kormány már nem kívánja blokkolni az orosz szankciók hosszabb időtartamú meghosszabbítását. 

Magyarország elfogadná, hogy a szankciók hat hónap helyett tizenkét hónapig maradjanak hatályban. Ez azt jelentené, hogy az Európai Uniónak évente egyszer kellene egyhangú döntést hoznia a rendszer fenntartásáról, ami kiszámíthatóbbá tenné az uniós szankciós politikát.

A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatra, valamint a kettős felhasználású termékek területére irányulnak. 

  • Kiterjednek a fegyverkiviteli és -behozatali tilalomra, 
  • a kettős felhasználású termékek katonai célokra vagy oroszországi katonai végfelhasználók részére történő kivitelére, 
  • továbbá korlátozzák Oroszország hozzáférését a kőolajtermelésben és -feltárásban felhasználható egyes érzékeny technológiákhoz és szolgáltatásokhoz. 
  • Kiterjednek továbbá a tengeri úton szállított nyersolaj és bizonyos kőolajtermékek Oroszországból az EU-ba történő importjának vagy átadásának tilalmára, 
  • számos pénzügyi intézmény és kriptoszolgáltató tranzakciós tilalmára Oroszországban 
  • és más unión kívüli államokban, valamint számos, a Kreml által támogatott dezinformációs csatorna műsorszolgáltatási tevékenységének és engedélyeinek felfüggesztésére az Európai Unióban. 
  • Ezenkívül lehetővé teszi az EU számára, hogy fellépjen a szankciók megkerülése ellen. 

A brüsszeli közleményben az uniós tanács kiemelte: az EU fenntartja a jelenlegi intézkedéseket, és készen áll továbbiak meghozatalára, amíg Oroszország folytatja jogsértő tevékenységét és a nemzetközi jog alapvető szabályainak megsértését, beleértve különösen az erőszak alkalmazásának tilalmát.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu