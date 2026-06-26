Magyarország megbüntette Oroszországot, ilyen durva csapást még nem kapott Putyin az EU-tól – Orbán Viktor mindig ez ellen harcolt

Az Európai Unió újabb egy évvel, 2027. július 31-ig meghosszabbította az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági korlátozó intézkedések hatályát, válaszul Moszkva folytatódó, az ukrajnai helyzetet destabilizáló lépéseire – közölte az uniós tanács közleményében csütörtökön.

Az Európai Unió ismét meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat / Fotó: Anadolu / AFP

A korlátozó intézkedéseket az EU az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz lépésekre – a Krím elcsatolására – válaszul vezette be 2014 júliusában, eredetileg egyéves időtartamra, majd rendre meghosszabbította őket.

A gazdasági intézkedéseket 2022 februárja óta jelentősen kibővítették Oroszország Ukrajna elleni, „indokolatlan és illegális katonai agressziója” miatt.

Korábban megírtuk, hogy a Tisza-kormány már nem kívánja blokkolni az orosz szankciók hosszabb időtartamú meghosszabbítását.

Magyarország elfogadná, hogy a szankciók hat hónap helyett tizenkét hónapig maradjanak hatályban. Ez azt jelentené, hogy az Európai Uniónak évente egyszer kellene egyhangú döntést hoznia a rendszer fenntartásáról, ami kiszámíthatóbbá tenné az uniós szankciós politikát.

A szankciók főként a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatra, valamint a kettős felhasználású termékek területére irányulnak.

Kiterjednek a fegyverkiviteli és -behozatali tilalomra,

a kettős felhasználású termékek katonai célokra vagy oroszországi katonai végfelhasználók részére történő kivitelére,

továbbá korlátozzák Oroszország hozzáférését a kőolajtermelésben és -feltárásban felhasználható egyes érzékeny technológiákhoz és szolgáltatásokhoz.

Kiterjednek továbbá a tengeri úton szállított nyersolaj és bizonyos kőolajtermékek Oroszországból az EU-ba történő importjának vagy átadásának tilalmára,

számos pénzügyi intézmény és kriptoszolgáltató tranzakciós tilalmára Oroszországban

és más unión kívüli államokban, valamint számos, a Kreml által támogatott dezinformációs csatorna műsorszolgáltatási tevékenységének és engedélyeinek felfüggesztésére az Európai Unióban.

Ezenkívül lehetővé teszi az EU számára, hogy fellépjen a szankciók megkerülése ellen.

A brüsszeli közleményben az uniós tanács kiemelte: az EU fenntartja a jelenlegi intézkedéseket, és készen áll továbbiak meghozatalára, amíg Oroszország folytatja jogsértő tevékenységét és a nemzetközi jog alapvető szabályainak megsértését, beleértve különösen az erőszak alkalmazásának tilalmát.