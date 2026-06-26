Videó: Robert Fico teljesen kiakadt, mi történt a gödöllői V4-es csúcson – „Totálisan hülye. Komolyan mondom, száz liter hideg vízzel permetezném le”

Hosszú idő után ismét találkoztak a visegrádi országok vezetői. A miniszterelnökök a gödöllői tanácskozást követőn a sajtótájékoztatón a térség jövőjét meghatározó fejlesztési tervekről számoltak be, amelyek között egy Közép-Európát összekötő regionális nagysebességű vasúthálózat megvalósítása is szerepel.

Videó: Robert Fico teljesen kiakadt, mi történt a gödöllői V4-es csúcson / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A kommunikáció szerint minden a legnagyobb rendben zajlott, csakhogy utóbb kiderült: Robert Fico szerint madjnem veszélybe került a V4-ek együttműkdösée.

Robert Fico teljesen kiakadt, mi történt a gödöllői V4-es csúcson

Az történt, hogy az STVR riportere a visegrádi csúcstalálkozón a Benes-dekrétumokkal kapcsolatban tett fel kérdést Robert Ficónak. Az újságíró arról kérdezte a szlovák miniszterelnököt, hogyan kívánja rendezni a dekrétumok ügyét Magyarországgal.

A szlovák miniszterelnök válaszában hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak tartja a két ország közötti jó kapcsolatot és baráti viszonyt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ez fennmaradjon.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a Benes-dekrétumok kérdése kétoldalú ügy, amelyet a jövőben is kizárólag magyar–szlovák egyeztetések keretében kívánnak rendezni, éppen ezért a V4-es gödöllői csúcson ez nem került szóba.

A kormányfő teljesen nyugodtnak tűnt ebben a helyzetben, csakhogy most már tudjuk, hogy ez egyáltalán nem így volt. Fico ugyanis másnap, egy bártfai diákokkal folytatott beszélgetésén során

visszatért a témára és totálisan kiakadt.

Fico szokatlanul élesen és indulatosan bírálta az újságírót, hogy éppen a Benes-dekrétumokat hozta szóba egy olyan csúcstalálkozón, amelyen hosszú idő után ismét együtt ült tárgyalóasztalhoz a szlovák, a magyar, a lengyel és a cseh kormányfő.

„Teljesen témán kívül volt. Hülye nő, elnézést a kifejezésért. Totálisan hülye nő. Komolyan mondom, 100 liter hideg vízzel így permetezném le tömlővel azt a bolond szerkesztőt a szlovák köztelevízióból” – fogalmazott dühösen. Azzal folytatta, hogy az egész világ a V4-ről beszél, végre újra összeállt a visegrádi együttműködés, végre ismét erőt képvisel. "Erre ő az utolsó kérdésével majdnem elrontott mindent."