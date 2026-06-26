Újra napirendre került a Magyarországot is érintő nagysebességű vasút terve, miután Loppert Dániel, a MÁV korábbi kommunikációs igazgatója Facebookon ismertette azt a szakmai háttéranyagot, amelyre a V4-ek gödöllői csúcstalálkozóján Magyar Péter miniszterelnök is hivatkozott. A dokumentum egy olyan, már 2021-ben elkészült megvalósíthatósági tanulmányra épül, amely a Budapest–Bécs–Pozsony–Prága–Varsó tengelyen kiépülő, 250–320 kilométer/órás sebességre tervezett nagysebességű vasút lehetőségét vizsgálta. A projekt nemcsak a nemzetközi közlekedést alakíthatná át, hanem a magyar vasúti hálózat működésére is jelentős hatással lehetne.

Térképen Magyarország új szupervasútjának nyomvonala: itt járhatnak majd 250-320 km/h-val a vonatok, gyorsabb lesz a repülésnél – csak két óra az út Bécsbe / Facebook / Loppert Dániel

Loppert Dániel szerint a nyilvánosság elé került „Railway Corridors in V4 Countries – Proposal for Strategic Cooperation” című dokumentum nem egy új elképzelés, hanem egy több ezer oldalas műszaki, gazdasági, környezetvédelmi és forgalmi elemzésre épülő koncepció összefoglalója. A háttértanulmány még 2021-ben készült el, és a visegrádi országok fővárosait összekötő új nagysebességű vasúti folyosó megvalósításának lehetőségeit vizsgálta.

Két óra alatt lehetne Bécsben

A tanulmány szerint az új vasútvonal teljesen elkülönülne a jelenlegi pályahálózattól. Az új infrastruktúrát eleve 250–320 kilométer/órás közlekedésre tervezték volna, amelyen kizárólag nagysebességű távolsági és nemzetközi vonatok közlekednének.

A számítások alapján a menetidők jelentősen csökkennének:

Budapest és Bécs között két órán belüli utazási idő lenne elérhető;

Pozsony 90 percen belül megközelíthetővé válna;

Prágába körülbelül három és fél óra alatt lehetne eljutni a jelenlegi hét óra helyett;

Varsó pedig nagyjából öt és fél óra alatt lenne elérhető, megállás nélküli közlekedés esetén akár négy és fél óra alatt.

Ez már az a kategória, ahol több viszonylatban a vasút nemcsak az autóval, hanem a repüléssel is versenyképes alternatívát jelenthetne.

A tanulmány szerint az új pálya legfontosabb előnye valójában nem is kizárólag a nagyobb sebesség lenne. A jelenlegi magyar fővonalakon ugyanazon a két vágányon közlekednek az elővárosi személyvonatok, a zónázó járatok, az InterCityk, a nemzetközi szerelvények és a tehervonatok is. Mivel ezek eltérő sebességgel haladnak és különböző helyeken állnak meg, gyakran feltartják egymást, ami késéseket, kapacitásvesztést és menetrendi bizonytalanságot okoz.