Beárnyékolhatják a Wall Streetet a gigantikus AI-befektetések?
A piac már nem a mesterséges intelligencia átalakító erejét kérdőjelezi meg, hanem azt, hogy milyen gyorsan fordíthatók át ezek a beruházások a befektetők számára kézzelfogható pénzügyi eredményekre és valós bevételekre. Ez a szemléletváltás különösen jól látható a részvénypiacokon, ahol a félvezetőgyártók és az infrastruktúra-szolgáltatók jelentősen felülteljesítették a szélesebb AI-ökoszisztémát finanszírozó vállalatokat. A kulcskérdés: kik profitálnak majd a legtöbbet az elmúlt évtizedek legjelentősebb technológiai átalakulásából?
A befektetők egyre nagyobb figyelmet fordítanak az AI-beruházások megtérülésére
Az elmúlt két évben a befektetők elsősorban a legnagyobb technológiai vállalatok által bejelentett beruházásokra összpontosítottak. Az Amazon, a Microsoft, az Alphabet, a Meta és az Oracle folyamatosan növelte a mesterséges intelligencia fejlesztésére fordított kiadásait. Nem meglepő, hogy a befektetők egyre gyakrabban kérdőjelezik meg a kiadások és a jövőbeli bevételtermelő képesség közötti kapcsolatot, kézzelfogható jeleket keresve arra, hogy ez a tőkeallokáció gazdaságilag valóban indokolt.
Az amerikai hiperskálázó szolgáltatók értékeltsége a félvezetőiparhoz képest csökkenő tendenciát mutat, tehát úgy tűnik, a befektetők egyre hajlandóbbak jutalmazni az AI-aranyláz „eszközbeszállítóit”, miközben egyre magasabb elvárásokat állítanak azokkal szemben, akik az infrastruktúra kiépítését finanszírozzák.
Eközben a nyilvánosan elérhető becslések szerint a hiperskálázó szolgáltatók 2030-ig mintegy 3000 milliárd dollárt költhetnek mesterséges intelligenciára. Feltételezve, hogy ezek a vállalatok idővel 50 százalékos nettó nyereséghányadot tudnak elérni az AI-termékeken, az érdemi megtérüléshez még így is hosszú évekre lenne szükség. Eközben a szoftvercégek részvényei több negyedéven keresztül jelentősen alulteljesítettek, a memóriachipeket gyártó vállalatok részvényei viszont ugyanebben az időszakban szárnyaltak.
Az ilyen szélsőséges teljesítménykülönbségek ritkán fenntarthatók, és idővel a technológiai szektor egészének emelkedését is veszélyeztethetik.
A mostani haszonélvezők már ismertek, de kik lesznek a végső nyertesek?
A befektetők már a 19. században is jelentős összegeket fordítottak a vasútépítések finanszírozására, jóval azelőtt, hogy kiderült volna, mely vasúttársaságok maradnak fenn és válnak nyereségessé az új infrastruktúra révén. Hasonlóképpen, az 1990-es évek végén is hatalmas tőke áramlott az internetes infrastruktúrába, még mielőtt kialakultak volna a fenntartható üzleti modellek.
Az AI-ciklus jelenlegi szakaszának legnagyobb nyertesei továbbra is a csipgyártók, a memóriagyártók, valamint a hűtési rendszerek és az energetikai infrastruktúra szolgáltatói, a legmagasabb profitmarzsok ugyanakkor jellemzően az értéklánc végén realizálódnak.
Ha pedig éppen ezen a ponton látják a piacok a legnagyobb bizonytalanságot – amire a szoftverszektor egyes szereplőinek visszafogottabb értékeltsége is utal –, akkor egyre fontosabb kérdéssé válik, hogy hosszú távon fenntartható-e az AI-hoz kapcsolódó beruházások jelenlegi üteme.
Az adósság hajtja a technológiai fegyverkezési versenyt
A növekvő beruházási kiadásokat egyre inkább kötvénykibocsátásokból és részvénykibocsátásokból finanszírozzák. A Morgan Stanley becslése szerint az AI-beruházásokhoz kapcsolódó globális adósságkibocsátás 2026-ban elérheti az 570 milliárd dollárt, ami közel 100 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
Az Nvidia rekordösszegű kötvénykibocsátást hajtott végre , az Amazon további adósságforrásokat vont be, az Alphabet több milliárd dollár értékben bocsátott ki kötvényeket és részvényeket, míg az Oracle több tízmilliárd dollárt tervez az AI-infrastruktúra bővítésére fordítani.
A történelem azt mutatja, hogy a gyorsan növekvő eladósodottság és a nagyszabású forrásbevonás időszakait gyakran követte a piaci várakozások újraértékelése. Ugyanakkor a legnagyobb technológiai vállalatok továbbra is hatalmas készpénzállományt termelnek, és viszonylag olcsón jutnak tőkéhez.
Az AI a felhőszolgáltatatások útját járhatja be?
A pesszimista forgatókönyv szerint az AI-ra fordított kiadások nincsenek arányban a várható bevételekkel, ami a vállalatokat beruházásaik visszafogására kényszerítheti, és korrekciót idézhet elő a részvénypiacon.
Létezik azonban egy másik forgatókönyv is – olyasmi, amivel a befektetők már korábban is találkozhattak. A 2010 és 2018 közötti időszakban a felhőalapú technológiákba irányuló beruházások sokszor túlzottnak tűntek, végül azonban a modern digitális gazdaság egyik legnyereségesebb üzletágának alapjait teremtették meg.
A legfontosabb kérdés ma már nem az, hogy a mesterséges intelligencia átalakítja-e a világgazdaságot. Egyre inkább elkerülhetetlennek tűnik, hogy így lesz. Az igazi bizonytalanságot az jelenti, hogy mely technológiai vállalatok tudják majd a rekordméretű beruházásokat tartós versenyelőnnyé és kiemelkedő részvényesi hozammá alakítani.