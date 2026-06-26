Deviza
EUR/HUF353,86 -0,11% USD/HUF310,37 -0,47% GBP/HUF410,17 -0,25% CHF/HUF383,88 -0,19% PLN/HUF82,55 -0,17% RON/HUF67,53 -0,24% CZK/HUF14,59 -0,08% EUR/HUF353,86 -0,11% USD/HUF310,37 -0,47% GBP/HUF410,17 -0,25% CHF/HUF383,88 -0,19% PLN/HUF82,55 -0,17% RON/HUF67,53 -0,24% CZK/HUF14,59 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 993,33 +0,26% MTELEKOM2 678 -0,52% MOL3 674 +0,71% OTP45 940 -0,07% RICHTER12 280 +1,14% OPUS350,5 +0,14% ANY7 920 0% AUTOWALLIS146 +1,37% WABERERS4 720 +0,42% BUMIX9 275,49 +0,1% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 930,39 -0,69% BUX139 993,33 +0,26% MTELEKOM2 678 -0,52% MOL3 674 +0,71% OTP45 940 -0,07% RICHTER12 280 +1,14% OPUS350,5 +0,14% ANY7 920 0% AUTOWALLIS146 +1,37% WABERERS4 720 +0,42% BUMIX9 275,49 +0,1% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 930,39 -0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
AI
mesterséges intelligencia
beruházás
befektetők

Beárnyékolhatják a Wall Streetet a gigantikus AI-befektetések?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Idén a világ legnagyobb technológiai vállalatai akár 760 milliárd dollárt is fordíthatnak a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére, miközben a közvetlen AI-termékekből származó bevételek nem hivatalos becslések szerint mindössze 80–150 milliárd dollárt tehetnek ki. Az egyre növekvő egyensúlytalanság fokozódó aggodalmat kelt a befektetők körében, akik egyre gyakrabban teszik fel a kérdést: vajon a jelenlegi AI-boom egy új technológiai korszak hajnalát jelenti, vagy csupán egy újabb költséges versenyfutás a piaci dominanciáért?
Szitás Lóránt, az XTB piaci elemzője
2026.06.26, 06:59

A piac már nem a mesterséges intelligencia átalakító erejét kérdőjelezi meg, hanem azt, hogy milyen gyorsan fordíthatók át ezek a beruházások a befektetők  számára kézzelfogható pénzügyi eredményekre és valós bevételekre. Ez a szemléletváltás különösen jól látható a részvénypiacokon, ahol a félvezetőgyártók és az infrastruktúra-szolgáltatók jelentősen felülteljesítették a szélesebb AI-ökoszisztémát finanszírozó vállalatokat. A kulcskérdés: kik profitálnak majd a legtöbbet az elmúlt évtizedek legjelentősebb technológiai átalakulásából?

befektetők,Futuristic,Data,Center,With,Server,Racks,In,Big,Warehouse.,Animated
Befektetők az AI-piacon: rekordméretű beruházások / Fotó: Frame Stock Footage

A befektetők egyre nagyobb figyelmet fordítanak az AI-beruházások megtérülésére

Az elmúlt két évben a befektetők elsősorban a legnagyobb technológiai vállalatok által bejelentett beruházásokra összpontosítottak. Az Amazon, a Microsoft, az Alphabet, a Meta és az Oracle folyamatosan növelte a mesterséges intelligencia fejlesztésére fordított kiadásait. Nem meglepő, hogy a befektetők egyre gyakrabban kérdőjelezik meg a kiadások és a jövőbeli bevételtermelő képesség közötti kapcsolatot, kézzelfogható jeleket keresve arra, hogy ez a tőkeallokáció gazdaságilag valóban indokolt.

Az amerikai hiperskálázó szolgáltatók értékeltsége a félvezetőiparhoz képest csökkenő tendenciát mutat, tehát úgy tűnik, a befektetők egyre hajlandóbbak jutalmazni az AI-aranyláz „eszközbeszállítóit”, miközben egyre magasabb elvárásokat állítanak azokkal szemben, akik az infrastruktúra kiépítését finanszírozzák.

Eközben a nyilvánosan elérhető becslések szerint a hiperskálázó szolgáltatók 2030-ig mintegy 3000 milliárd dollárt költhetnek mesterséges intelligenciára. Feltételezve, hogy ezek a vállalatok idővel 50 százalékos nettó nyereséghányadot tudnak elérni az AI-termékeken, az érdemi megtérüléshez még így is hosszú évekre lenne szükség. Eközben a szoftvercégek részvényei több negyedéven keresztül jelentősen alulteljesítettek, a memóriachipeket gyártó vállalatok részvényei viszont ugyanebben az időszakban szárnyaltak.

Az ilyen szélsőséges teljesítménykülönbségek ritkán fenntarthatók, és idővel a technológiai szektor egészének emelkedését is veszélyeztethetik.

A mostani haszonélvezők már ismertek, de kik lesznek a végső nyertesek?

A befektetők már a 19. században is jelentős összegeket fordítottak a vasútépítések finanszírozására, jóval azelőtt, hogy kiderült volna, mely vasúttársaságok maradnak fenn és válnak nyereségessé az új infrastruktúra révén. Hasonlóképpen, az 1990-es évek végén is hatalmas tőke áramlott az internetes infrastruktúrába, még mielőtt kialakultak volna a fenntartható üzleti modellek.

Az AI-ciklus jelenlegi szakaszának legnagyobb nyertesei továbbra is a csipgyártók, a memóriagyártók, valamint a hűtési rendszerek és az energetikai infrastruktúra szolgáltatói, a legmagasabb profitmarzsok ugyanakkor jellemzően az értéklánc végén realizálódnak. 

Ha pedig éppen ezen a ponton látják a piacok a legnagyobb bizonytalanságot – amire a szoftverszektor egyes szereplőinek visszafogottabb értékeltsége is utal –, akkor egyre fontosabb kérdéssé válik, hogy hosszú távon fenntartható-e az AI-hoz kapcsolódó beruházások jelenlegi üteme.

Az adósság hajtja a technológiai fegyverkezési versenyt

A növekvő beruházási kiadásokat egyre inkább kötvénykibocsátásokból és részvénykibocsátásokból finanszírozzák. A Morgan Stanley becslése szerint az AI-beruházásokhoz kapcsolódó globális adósságkibocsátás 2026-ban elérheti az 570 milliárd dollárt, ami közel 100 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. 

Az Nvidia rekordösszegű kötvénykibocsátást hajtott végre , az Amazon további adósságforrásokat vont be, az Alphabet több milliárd dollár értékben bocsátott ki kötvényeket és részvényeket, míg az Oracle több tízmilliárd dollárt tervez az AI-infrastruktúra bővítésére fordítani.

A történelem azt mutatja, hogy a gyorsan növekvő eladósodottság és a nagyszabású forrásbevonás időszakait gyakran követte a piaci várakozások újraértékelése. Ugyanakkor a legnagyobb technológiai vállalatok továbbra is hatalmas készpénzállományt termelnek, és viszonylag olcsón jutnak tőkéhez. 

Az AI a felhőszolgáltatatások útját járhatja be?

A pesszimista forgatókönyv szerint az AI-ra fordított kiadások nincsenek arányban a várható bevételekkel, ami a vállalatokat beruházásaik visszafogására kényszerítheti, és korrekciót idézhet elő a részvénypiacon.

Létezik azonban egy másik forgatókönyv is – olyasmi, amivel a befektetők már korábban is találkozhattak. A 2010 és 2018 közötti időszakban a felhőalapú technológiákba irányuló beruházások sokszor túlzottnak tűntek, végül azonban a modern digitális gazdaság egyik legnyereségesebb üzletágának alapjait teremtették meg.

A legfontosabb kérdés ma már nem az, hogy a mesterséges intelligencia átalakítja-e a világgazdaságot. Egyre inkább elkerülhetetlennek tűnik, hogy így lesz. Az igazi bizonytalanságot az jelenti, hogy mely technológiai vállalatok tudják majd a rekordméretű beruházásokat tartós versenyelőnnyé és kiemelkedő részvényesi hozammá alakítani.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu