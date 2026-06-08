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Nagy bejelentést tett a Wizz Air: érkezik a várva várt fejlesztés, Elon Musknak hála, vége a repülő módnak – kiderült, mikortól internetezhetünk a felhők felett

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A magyar hátterű fapados fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet. A Wizz Air a diszkont-légitársaságok közül elsőként biztosítja járatain a szolgáltatást.
VG
2026.06.08, 12:07
Frissítve: 2026.06.08, 12:48

Évtizedekig a repülés egyet jelentett a digitális detoxszal: amint az ajtók bezáródtak, a telefon átállt repülő üzemmódba és az internet-hozzáférés megszűnt. A Wizz Air most hivatalosan is véget vet ennek a korszaknak.

Wizz Air, műholdas internet, Starlink
A Wizz Air 2027-től biztosítja a műholdas internetet a járatain / Fotó: NurPhoto via AFP

A Wizz Air, Közép-Európa piacvezető légitársasága ugyanis a diszkontmodellben működő légicégek között elsőként fokozatosan elérhetővé teszi flottájában a Starlink műholdas internetet 2027-től. Ez a lépés nemcsak a Wizz Air számára mérföldkő, hanem a megfizethető és mindig online utazási élményben is hatalmas előrelépés.

A jó minőségű fedélzeti internet szolgáltatás évek óta luxusnak számított és csak a prémium repülőjegyek mellé volt elérhető. Azzal, hogy a Wizz Air is bevezeti a Starlinket, megfordítja ezt a trendet: a diszkontáron utazók fogják kapni a legkorszerűbb szolgáltatást.

„A diszkontutazás mindig is arról szólt, hogy minél több ember számára legyenek elérhetőek a modern kor adta lehetőségek” – mondta Ian Malin, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. „2027-ben ezt a szemléletet visszük még tovább. Utasainknak nem kell választaniuk a megfizethető jegyárak és a megbízható fedélzeti internet között, hogy kapcsolatban maradhassanak a számukra fontos emberekkel, vagy épp a munkájukkal. Büszkék vagyunk arra, hogy a Starlinkkel együttműködve vezető szerepet vállalunk ebben a változásban.”

A szolgáltatáshoz szükséges átalakításokat 2027-től kezdik el a Wizz Air flottáján, hogy az utasok gyors és megbízható internetszolgáltatást kapjanak akár 10 kilométer magasságban is.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy elhozhatjuk a Starlink szolgáltatást a Wizz Air fedélzetére és ezzel több millió ember utazási élményét tehetjük még jobbá. Ezt a technológiát pontosan arra fejlesztettük ki, amire most használni fogják: a személyzet és az utasok zavartalan internetszolgáltatására utazómagasságon. Alig várjuk, hogy felszállástól leszállásig biztosíthassuk a nagy sebességű internet-hozzáférést a Wizz Air repülőgépein utazóknak” – mondta Jason Fritch, a SpaceX Starlink vállalati értékesítési alelnöke.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója az év elején még arról beszélt, hogy a Starlink-szerű wifi egyelőre nem kerül bevezetésre, mert az utasok nem hajlandók fizetni érte, és szponzort sem találtak. 

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Magasabb sebességre kapcsolt a Wizz Air a nyári turisztikai szezon elején, a magyar hátterű diszkont-légitársaság utasforgalma több mint negyedével ugrott meg májusban, és az előző hónaphoz képest is bő ötödével több utazót szállított, javuló járatkihasználtság mellett.

A fapados járatain összesen 7,13 millió utas fordult meg előző hónapban, ez éves alapon 26,1 százalékos növekedés. A forgalom fellendülése ezúttal meghaladta az elérhető helyek számának bővülését is. Az európai piacon dinamikusan terjeszkedő Wizz Air kapacitásai 25,4 százalékkal emelkedtek éves alapon, a járatok átlagos kihasználtsága fél százalékponttal, 91,7 százalékra javult.

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