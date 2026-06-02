Budapesti BL-döntő és izraeli nyitás is segítette a Wizz Airt: berobbant a turisztikai szezon a magyar fapadosnál

Felpörgött a turisztikai szezon kezdetére a magyar hátterű fapados légitársaság. A Wizz Air a Bajnokok Ligája budapesti fináléjára és újraindított izraeli operációjára is támaszkodhatott májusban.
2026.06.02, 12:25
Frissítve: 2026.06.02, 12:55

Magasabb sebességre kapcsolt a Wizz Air a nyári turisztikai szezon elején, a magyar hátterű diszkont-légitársaság utasforgalma több mint negyedével ugrott meg májusban, és az előző hónaphoz képest is bő ötödével több utazót szállított, javuló járatkihasználtság mellett.

Rengeteg szurkoló választotta a Wizz Airt a budapeti Bajnokok Ligája-döntőre történő eljutáshoz / Fotó: Budapest Airport

A fapados járatain összesen 7,13 millió utas fordult meg előző hónapban, ez éves alapon 26,1 százalékos növekedés. A forgalom fellendülése ezúttal meghaladta az elérhető helyek számának bővülését is. Az európai piacon dinamikusan terjeszkedő Wizz Air kapacitásai 25,4 százalékkal emelkedtek éves alapon, a járatok átlagos kihasználtsága fél százalékponttal, 91,7 százalékra javult.

A friss forgalmi adatok alapján sikerült lendületet vennie a nyári szezonra fordulva a légitársaságnak az áprilisi, éves alapon mért 22 százalékos bővülést követően.

A hosszabb távú trend is kedvező képet fest: a Váradi József alapította és vezette diszkont-légitársaság az elmúlt 12 hónapban 72,4 millió utast üdvözölhetett a fedélzetén, ami két számjegyű bővülés a megelőző 12 havi 64,5 milliós forgalomhoz képest.

A budapesti Bajnokok Ligája-döntőre is rengeteg utast szállított a Wizz Air

A májusi pörgéshez hozzájárult, hogy a társaság május 28-tól újra elérhetővé tette a közel-keleti háború miatt felfüggesztett izraeli desztinációit három hónap kényszerszünet után. Így a többi között olyan európai városokból indulhattak újra a turisták Izraelbe, mint Athén, Pozsony, Bukarest, Budapest, Krakkó, Larnaka, London, Milánó, Róma, Szófia és Varsó.

Kapóra jött a magyar hátterű fapadosnak a hónap végén Budapesten megrendezett UEFA Bajnokok Ligája döntője is, melyre 77 járatot indított a Wizz  Londonból és Párizsból. Ezeket a különjáratokat gyakorlatilag teljesen megtöltöttek a fináléba jutott Arsenal és PSG szurkolói.

Eközben gyors ütemben halad a fontos piacnak számító olaszországi terjeszkedés is, ahol jelenleg a második legnagyobb légitársaság a Wizz. A fapados szeptember közepétől egy újabb, 11. géppel bővíti milánói bázisát, december közepétől pedig Nápoly és catania repülőterein is egy-egy repülőgéppel gyarapodik a társaság flottája.

A korában eszközölt fejlesztések nyomán az idei nyári szezonban már 41 repülőgép szolgálja majd a dél-európai országból utazókat, szemben a 2025-ös turisztikai szezonban rendelkezésre álló 29 géppel.

 

A Wizz Air részvényei az erős utasforgalmi adatokra 3 százalékos erősödéssel reagáltak a kedd délelőtti tőzsdei kereskedésben. Az év eleje óta ugyanakkor még így is közel ötödével karcsúsodott a légitársaság piaci kapitalizációja.

A közvetlen rivális és európai piacvezető Ryanair várhatóan holnap teszi közzé májusi utasforgalmi számait.

