Felejtsük el, amit eddig gondoltunk a hollywoodi kasszasikerekről – a Z generáció fenekestől forgatja fel az álomgyárat

A videómegosztón szocializálódott online tartalomgyártók hollywoodi sikerének oka az lehet, hogy a blockbusterekhez képest igen alacsony költségvetéssel dolgoznak, miközben már a premier előtt is rendelkeznek egy elkötelezett rajongótáborral. Ezek az alkotók YouTube-csatornájuk követői révén olyan marketingelőnyt élveznek, ami jelentősen csökkenti a reklámköltségeket, és megkönnyíti a közönség elérését is – írja az Origo.

A YouTube-generáció rendezői teljesen átírják mindazt, amit tudni véltünk Hollywoodról / Fotó: Frazer Harrison / Getty Images

Tarolnak a YouTube-horrorok

A filmipar hagyományosan filmiskolákból, reklámügynökségektől vagy a független filmesek világából toborozta az új rendezőket. Ám most egy olyan generáció lépett a színre, amely a videómegosztó platformokon sajátította el a történetmesélés, a vágás és a vizuális effektek használatát. Ennek egyik legismertebb alakja a 20 éves Kane Parsons, aki idén YouTube-sorozatából készített egész estés mozifilmet.

A Backrooms már a nyitó hétvégén 81 millió dolláros amerikai és 118 millió dolláros globális bevételt hozott.

Hasonló eredményt ért el Curry Barker Obsession című horrorfilmje is, amely átlépte a 100 millió dolláros amerikai jegybevételt. A Backrooms különösen figyelemre méltó, mert körülbelül 10 millió dollárból készült, így rendkívül magas megtérülést produkált.

Az eredmények azt mutatják, hogy az online térből érkező alkotók akkora közönséget képesek bevonzani a mozikba, amivel több esetben még az olyan, nagy költségvetésű franchise-filmeket is megelőztek a jegyértékesítési rangsorokban, mint például a Star Wars legutóbbi része.

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