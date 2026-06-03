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Hollywood
Youtube
Z generáció

Felejtsük el, amit eddig gondoltunk a hollywoodi kasszasikerekről – a Z generáció fenekestől forgatja fel az álomgyárat

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A Backrooms és az Obsession mozis sikere fordulópontot jelezhet Hollywood számára. Pár évvel ezelőtt még nehezen lehetett volna elképzelni, hogy a YouTube-on ismertté vált alkotók százmillió dolláros bevételeket termelő filmeket készítsenek.
VG
2026.06.03, 10:02
Frissítve: 2026.06.03, 11:08

A videómegosztón szocializálódott online tartalomgyártók hollywoodi sikerének oka az lehet, hogy a blockbusterekhez képest igen alacsony költségvetéssel dolgoznak, miközben már a premier előtt is rendelkeznek egy elkötelezett rajongótáborral. Ezek az alkotók YouTube-csatornájuk követői révén olyan marketingelőnyt élveznek, ami jelentősen csökkenti a reklámköltségeket, és megkönnyíti a közönség elérését is – írja az Origo.

YouTube
A YouTube-generáció rendezői teljesen átírják mindazt, amit tudni véltünk Hollywoodról / Fotó: Frazer Harrison / Getty Images

Tarolnak a YouTube-horrorok

A filmipar hagyományosan filmiskolákból, reklámügynökségektől vagy a független filmesek világából toborozta az új rendezőket. Ám most egy olyan generáció lépett a színre, amely a videómegosztó platformokon sajátította el a történetmesélés, a vágás és a vizuális effektek használatát. Ennek egyik legismertebb alakja a 20 éves Kane Parsons, aki idén YouTube-sorozatából készített egész estés mozifilmet.

A Backrooms már a nyitó hétvégén 81 millió dolláros amerikai és 118 millió dolláros globális bevételt hozott.

Hasonló eredményt ért el Curry Barker Obsession című horrorfilmje is, amely átlépte a 100 millió dolláros amerikai jegybevételt. A Backrooms különösen figyelemre méltó, mert körülbelül 10 millió dollárból készült, így rendkívül magas megtérülést produkált.

Az eredmények azt mutatják, hogy az online térből érkező alkotók akkora közönséget képesek bevonzani a mozikba, amivel több esetben még az olyan, nagy költségvetésű franchise-filmeket is megelőztek a jegyértékesítési rangsorokban, mint például a Star Wars legutóbbi része.

A teljes cikket az Origón olvashatja.

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