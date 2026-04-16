A YouTube-hoz is begyűrűzik az áremelés: drágább lesz az előfizetés, és még több reklám jön – mintha semmit nem tanultak volna a streamingtől

A YouTube 2026 nyarán egyszerre két fronton nyúl bele az üzleti modelljébe: három év után ismét emeli a Premium előfizetés árát, miközben a televíziós alkalmazásban megjelenő reklámok hossza miatt egyre több a panasz, ugyanis érkeznek a 90 másodperces, nem átugorható blokkok. A lépések önmagukban nem szokatlanok a streamingpiacon, időzítésük azonban már sokkal beszédesebb: mindez éppen akkor történik, amikor az Egyesült Államokban a hagyományos tévézés visszaesése megtorpant, és a nézők figyelméért újra élesedik a verseny.

Az előfizetőknek küldött értesítések szerint 2026. június 7-től az egyéni YouTube Premium ára 15,99 dollárra (mintegy 5800 forint) emelkedik, a családi csomagért pedig már 26,99 dollárt (közel 9800 forintot) kell fizetni. Ez az első drágítás 2023 óta, és valójában nem is meglepő, ugyanis a streamingcégek az elmúlt két évben fokozatosan emelték áraikat, miközben egyre inkább a reklámok felé nyitottak.

A YouTube azonban egy lépéssel továbbmegy. A platform sajátossága, hogy az előfizetés csak a felhasználók egy részét érinti, a nézettség döntő többsége továbbra is az ingyenes, reklámokkal támogatott modellből származik.

A cég 2025-ben több mint 40 milliárd dollár (mintegy 14 500 milliárd forint) reklámbevételt ért el, ami önmagában nagyobb, mint számos hagyományos médiavállalat teljes forgalma.

Ez a bevétel viszont csak akkor tartható fenn, ha a felhasználók hajlandók végignézni a hirdetéseket.

A közelmúltban éppen a reklámok miatt volt jelentős feszültség. A televíziós felületen egyre gyakoribbak a hosszabb reklámblokkok, és bár a vállalat szerint a 90 másodperces nem átugorható hirdetések mögött részben egy technikai hiba áll, de a „hiba” már elég hosszú ideje fennáll. A nézők számára az a lényeg, hogy a YouTube egyre inkább a klasszikus televíziózásra emlékeztet: hosszabb megszakításokkal, kevésbé kontrollálható lejátszással.

A hagyományos tévézés megmutatta erejét

A Nielsen 2026-os adatai szerint a streaming részesedése ugyan továbbra is a legnagyobb az amerikai tévénézésen belül, de növekedése lelassult, miközben a broadcastcsatornák – elsősorban élő sportközvetítéseknek köszönhetően – időszakosan erősödni tudtak. Az NFL közvetítései továbbra is tömegeket vonzanak, ami stabil hirdetési bevételt biztosít a hagyományos szereplőknek.