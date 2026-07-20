Betáraz Európa, ezzel zúznák porrá az oroszokat: csúcstechnikát állít szembe Putyin láthatatlan vadászgépeivel a Luftwaffe, felszállniuk is értelmetlen lesz

Az Airbus végrehajtotta a német Quadriga-program keretében megrendelt 58 Eurofighter Typhoon Tranche 4 vadászgép közül az első példány berepülését.

A Eurofighter Typhoon Tranche 4 / Fotó: Photofex_AUT

Az új változat számos korszerű képességet kapott, köztük aktív elektronikus sugáreltérítésű, AESA rendszerű radart − írta meg a Defense Express.

A legkorszerűbb Eurofigther

Teljesítette szűzrepülését a Quadriga-program keretében gyártott első Eurofighter Typhoon Tranche 4. Az Airbus a német légierő, a Luftwaffe számára készíti a vadászgépeket, és ez a Eurofighter eddigi legkorszerűbb, sorozatgyártott változata.

A repülőgép annak az 58 új Eurofighter Typhoonnak az egyike, amelyet Németország rendelt meg. A Luftwaffe 2020-ban eredetileg 38 gépre adott le megrendelést, amelyet 2025-ben további húsz példánnyal bővített. A szállítások várhatóan 2026 második felében kezdődnek meg, és 2030-ig folytatódnak.