Deviza
EUR/HUF362,06 -0,4% USD/HUF317,26 -0,25% GBP/HUF425,71 -0,47% CHF/HUF391,54 -0,51% PLN/HUF83,49 -0,29% RON/HUF69,09 -0,38% CZK/HUF14,96 -0,28% EUR/HUF362,06 -0,4% USD/HUF317,26 -0,25% GBP/HUF425,71 -0,47% CHF/HUF391,54 -0,51% PLN/HUF83,49 -0,29% RON/HUF69,09 -0,38% CZK/HUF14,96 -0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 600,83 +0,44% MTELEKOM2 636 -0,15% MOL4 224 +1,39% OTP44 750 +0,61% RICHTER11 930 -0,42% OPUS371,5 +0,41% ANY7 100 -0,56% AUTOWALLIS144 -0,35% WABERERS4 700 +1,08% BUMIX9 354,2 +0,05% CETOP4 754,18 +0,55% CETOP NTR3 042,35 +0,55% BUX141 600,83 +0,44% MTELEKOM2 636 -0,15% MOL4 224 +1,39% OTP44 750 +0,61% RICHTER11 930 -0,42% OPUS371,5 +0,41% ANY7 100 -0,56% AUTOWALLIS144 -0,35% WABERERS4 700 +1,08% BUMIX9 354,2 +0,05% CETOP4 754,18 +0,55% CETOP NTR3 042,35 +0,55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Luftwaffe
modernizálás
Eurofighter

Betáraz Európa, ezzel zúznák porrá az oroszokat: csúcstechnikát állít szembe Putyin láthatatlan vadászgépeivel a Luftwaffe, felszállniuk is értelmetlen lesz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Új szintre lépett a Eurofighter-program: végrehajtotta szűzrepülését a német légierő számára gyártott, első Tranche 4-es vadászgép. Az modern radarral és korszerűsített avionikával felszerelt típus jelentősen javíthatja Európa légi harci képességeit, és komoly ellenfele lehet az orosz Szu–35-ös és Szu–57-es vadászgépeknek.
VG
2026.07.20, 18:30

Az Airbus végrehajtotta a német Quadriga-program keretében megrendelt 58 Eurofighter Typhoon Tranche 4 vadászgép közül az első példány berepülését.

A Eurofighter Typhoon Tranche 4
A Eurofighter Typhoon Tranche 4 /  Fotó: Photofex_AUT

Az új változat számos korszerű képességet kapott, köztük aktív elektronikus sugáreltérítésű, AESA rendszerű radart − írta meg a Defense Express.

A legkorszerűbb Eurofigther

Teljesítette szűzrepülését a Quadriga-program keretében gyártott első Eurofighter Typhoon Tranche 4. Az Airbus a német légierő, a Luftwaffe számára készíti a vadászgépeket, és ez a Eurofighter eddigi legkorszerűbb, sorozatgyártott változata.

A repülőgép annak az 58 új Eurofighter Typhoonnak az egyike, amelyet Németország rendelt meg. A Luftwaffe 2020-ban eredetileg 38 gépre adott le megrendelést, amelyet 2025-ben további húsz példánnyal bővített. A szállítások várhatóan 2026 második felében kezdődnek meg, és 2030-ig folytatódnak.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu