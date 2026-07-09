Rendkívüli, az éjjel újra kitört a háború: Amerika tömeges támadást indított Irán ellen, a perzsa állam azonnal ellencsapásba kezdett – "Most keményen megütöttük őket"

Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) július 8-án újabb légicsapásokat hajtott végre Irán ellen. Az amerikai közlés szerint a művelet célja az volt, hogy tovább gyengítsék Irán képességét a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók és civil tengerészek elleni támadásokra – írja a CENTCOM.

Trump megszólalt a légicsapás után/Fotó: Kent Nishimura / AFP

A csapások a támadások folytatásának tekinthetők

A tájékoztatás szerint az amerikai erők mintegy 90 iráni katonai célpontot támadtak, köztük légvédelmi rendszereket, part menti megfigyelő eszközöket, rakéta- és drónraktárakat, haditengerészeti képességeket, valamint katonai logisztikai létesítményeket az iráni partvidéken. A csapások a július 7-én végrehajtott támadások folytatásának tekinthetők.

A CENTCOM közlése szerint az előző napi műveletek során körülbelül 80 katonai célpontot semmisítettek meg, köztük több mint 60, az Iráni Forradalmi Gárdához tartozó kisebb hajót. Az amerikai légicsapások Irán több stratégiai jelentőségű célpontját is elérték.

A támadások között szerepelt Bandar-Abbász, ahol Irán legnagyobb kikötője, valamint a haditengerészet és az Iráni Forradalmi Gárda fontos létesítményei találhatók a Hormuzi-szoros térségében.

Találat érte a Pakisztán közelében fekvő Konarak és Csábahár (Chabahar) kikötővárosokat is.

Az iráni Mehr hírügynökség a helyi áramszolgáltatóra hivatkozva azt közölte, hogy a légicsapások miatt kialakult áramkimaradások után Csábahár nagy részén helyreállt az áramszolgáltatás. Médiajelentések szerint a csapások megrongálták a csábahári tengeri forgalomirányító tornyot is. Az állami média beszámolója szerint egy tűzoltó életét vesztette, amikor találat érte az Irán délkeleti részén fekvő Iránsahr repülőterét. Észak-Iránban egy amerikai támadás megrongált egy vasúti hidat Aqqala település közelében – jelentette a Press TV.

A beszámolóban szereplő károkról és áldozatokról szóló értesülések iráni állami és félhivatalos médiumoktól származnak, független megerősítésük nem szerepel a jelentésben.

Az amerikai álláspont szerint ezek a támadások válaszlépések voltak arra, hogy Irán megsértette a tűzszünetet, amikor három, a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajót támadott meg.