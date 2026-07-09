A rekordprofit lett a piac új függősége

Március vége óta az S&P 500 15, a Stoxx 600 10, az MSCI ázsiai indexe 21 százalékkal emelkedett; az MSCI ACWI 2020 óta a legerősebb negyedévét zárta. A piaci várakozások mégsem mérséklődtek. A FactSet szerint az S&P 500 második negyedéves becsült profitnövekedése március 31. óta 18,8-ról 23,1 százalékra nőtt – miközben egy átlagos negyedévben a becslések inkább 2-3 százalékkal csökkennek. A pozitív vállalati előrejelzések aránya 57 százalék, jóval az 5-10 éves, 41 százalékos átlag felett.

A piac új függősége a rekordprofit lett / Fotó: Pixels Hunter / Shutterstock

A piac drágának tűnik, de árnyaltabb a kép

Az előretekintő P/E 21,1, az inflációval korrigált Shiller P/E közel 40 – utóbbi dotkomlufi-szintet közelít. A számlálót és a nevezőt külön vizsgálva azonban aszimmetria látszik: a megemelkedett várakozások miatt a nevezőben szereplő EPS jelentősen nőtt, így a 21,1-es szorzó kevésbé extrém. A rali tehát döntően nem a szorzók tágulásából, hanem az eredmények emelkedéséből fakadt.

Ez azért kockázatos, mert a rendkívüli várakozások nagyrészt beépültek az árfolyamokba, így a pozitív meglepetések hozampotenciálja korlátozott,

egy negatív meglepetés viszont heves reakciót válthat ki. Jó példa erre a Samsung jelentése utáni, a félvezetőszektoron végigsöprő esés, hiszen a magas léc miatt már egy jó jelentés sem garancia a folytatódó emelkedésre.

A kockázat nagy része a technológiai, azon belül félvezetőipari koncentrációból ered:

a pozitív guidance-t adó 63 vállalatból 44 a techszektorban működik. Fontos ugyanakkor, hogy Q1-ben a techcégek 97 százaléka verte a várakozásokat (az S&P 500 mintegy 85 százalékával szemben) - vagyis a ralit valós eredmények hajtják, nem üres várakozások, mint a dotkomlufi idején.

Mi következik ebből?

Egy kifeszített bikapiac közepén járunk, amelynek sérülékenységét nem elsősorban a magas értékeltség, hanem az azt alátámasztó rekordmagas eredményvárakozások adják. Ezek ráadásul nagyrészt az AI-beruházási ciklusra koncentrálódnak. Mindez olyan jelentési szezont vetít előre, amelyben a piac a korábbinál jóval szigorúbban értékeli majd a vállalati eredményeket. Ebben a környezetben a versenyelőnyt mindenekelőtt az eredmények fenntarthatósága, láthatósága, transzparenciája és megalapozottsága jelentheti.