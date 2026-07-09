Deviza
EUR/HUF358,17 -0,29% USD/HUF313,48 -0,31% GBP/HUF420,34 -0,21% CHF/HUF388,2 -0,23% PLN/HUF83,11 -0,3% RON/HUF68,42 -0,3% CZK/HUF14,76 -0,27% EUR/HUF358,17 -0,29% USD/HUF313,48 -0,31% GBP/HUF420,34 -0,21% CHF/HUF388,2 -0,23% PLN/HUF83,11 -0,3% RON/HUF68,42 -0,3% CZK/HUF14,76 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 975,78 +0,8% MTELEKOM2 672 +0,07% MOL3 998 +1,25% OTP45 830 +1,05% RICHTER12 080 +0,58% OPUS375 0% ANY7 180 -0,84% AUTOWALLIS143 +0,7% WABERERS4 960 +1,81% BUMIX9 373,92 -0,26% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR3 021,46 +1,05% BUX141 975,78 +0,8% MTELEKOM2 672 +0,07% MOL3 998 +1,25% OTP45 830 +1,05% RICHTER12 080 +0,58% OPUS375 0% ANY7 180 -0,84% AUTOWALLIS143 +0,7% WABERERS4 960 +1,81% BUMIX9 373,92 -0,26% CETOP4 672,17 -0,88% CETOP NTR3 021,46 +1,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
Dotcom
bikapiac
S&P 500
technológiai cégek

A rekordprofit lett a piac új függősége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Egy rendkívül erős második negyedév után a piac szokatlanul magas eredményvárakozásokat épített az árfolyamokba, ami sérülékennyé teheti a jövőbeli hozampotenciált. A most induló jelentési szezon nagy tesztje nem az, hogy az értékeltség történelmi összevetésben hol áll a piacon, hanem hogy a jövőbeli eredménynövekedés képes-e fenntartani a mai, rendkívüli szinteket.
Alberti Bálint, elemző gyakornok, Concorde Értékpapír Zrt.
2026.07.09, 06:59

Március vége óta az S&P 500 15, a Stoxx 600 10, az MSCI ázsiai indexe 21 százalékkal emelkedett; az MSCI ACWI 2020 óta a legerősebb negyedévét zárta. A piaci várakozások mégsem mérséklődtek. A FactSet szerint az S&P 500 második negyedéves becsült profitnövekedése március 31. óta 18,8-ról 23,1 százalékra nőtt – miközben egy átlagos negyedévben a becslések inkább 2-3 százalékkal csökkennek. A pozitív vállalati előrejelzések aránya 57 százalék, jóval az 5-10 éves, 41 százalékos átlag felett.

piac,Multi,Exposure,Of,Businessman,Hand,Presses,On,Virtual,Creative,Financial
A piac új függősége a rekordprofit lett / Fotó: Pixels Hunter / Shutterstock

A piac drágának tűnik, de árnyaltabb a kép 

Az előretekintő P/E 21,1, az inflációval korrigált Shiller P/E közel 40 – utóbbi dotkomlufi-szintet közelít. A számlálót és a nevezőt külön vizsgálva azonban aszimmetria látszik: a megemelkedett várakozások miatt a nevezőben szereplő EPS jelentősen nőtt, így a 21,1-es szorzó kevésbé extrém. A rali tehát döntően nem a szorzók tágulásából, hanem az eredmények emelkedéséből fakadt.

Ez azért kockázatos, mert a rendkívüli várakozások nagyrészt beépültek az árfolyamokba, így a pozitív meglepetések hozampotenciálja korlátozott,

egy negatív meglepetés viszont heves reakciót válthat ki. Jó példa erre a Samsung jelentése utáni, a félvezetőszektoron végigsöprő esés, hiszen a magas léc miatt már egy jó jelentés sem garancia a folytatódó emelkedésre.

A kockázat nagy része a technológiai, azon belül félvezetőipari koncentrációból ered:

 a pozitív guidance-t adó 63 vállalatból 44 a techszektorban működik. Fontos ugyanakkor, hogy Q1-ben a techcégek 97 százaléka verte a várakozásokat (az S&P 500 mintegy 85 százalékával szemben) - vagyis a ralit valós eredmények hajtják, nem üres várakozások, mint a dotkomlufi idején.

Mi következik ebből? 

Egy kifeszített bikapiac közepén járunk, amelynek sérülékenységét nem elsősorban a magas értékeltség, hanem az azt alátámasztó rekordmagas eredményvárakozások adják. Ezek ráadásul nagyrészt az AI-beruházási ciklusra koncentrálódnak. Mindez olyan jelentési szezont vetít előre, amelyben a piac a korábbinál jóval szigorúbban értékeli majd a vállalati eredményeket. Ebben a környezetben a versenyelőnyt mindenekelőtt az eredmények fenntarthatósága, láthatósága, transzparenciája és megalapozottsága jelentheti.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu