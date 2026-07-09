Brutális célár érkezett a SpaceX-re, a világ egyik legnagyobb bankja leleplezte az igazságot Elon Musk birodalmáról – nagyon másról szól, mint az űrprogram

A Wall Street egyik legnagyobb befektetési bankja gyökeresen másként tekint a SpaceX-re, mint ahogy sokan tesszük. A Morgan Stanley 300 dolláros célár mellett kezdte meg a vállalat követését, de az igazán figyelemre méltó nem is ez, hanem az értékelés mögött álló logika: az elemzők szerint a SpaceX értékének már csak elenyésző része származik a rakétaindításokból és az űriparból. A jövőt szerintük a Starlink műholdas internetszolgáltatás, a mesterséges intelligencia és az ezekre épülő infrastruktúra jelentheti. Ha ez a szemlélet széles körben is elfogadottá válik, az nemcsak Elon Musk vállalatának megítélését változtathatja meg, hanem azt is, hogyan értékelik a befektetők a következő évtized technológiai óriásait.

A Wall Street teljesen újraárazta Elon Musk birodalmát: már nem is a rakéták jelentik a SpaceX igazi értékét / Fotó: Creative Salim

A Morgan Stanley elemzése szerint a SpaceX részvénye 300 dollárt érhet, azonban ennek az értéknek mindössze körülbelül három százalékát tulajdonítják a hagyományos űripari tevékenységnek. Az elemzők úgy számolnak, hogy a Falcon- és Starship-program, valamint a kereskedelmi rakétaindítások inkább olyan infrastruktúrát biztosítanak, amely lehetővé teszi a sokkal nagyobb nyereséget ígérő üzletágak működését – írja a Financial Times.

A Starlink lett a valódi pénztermelő gép

A SpaceX saját, idén közzétett tőzsdei dokumentumaiból is látszik, hogy a vállalat üzleti modellje az elmúlt években jelentősen átalakult. A cég 2025-ben 18,7 milliárd dollár (mintegy 6400 milliárd forint) árbevételt ért el, ami jelentős növekedés az egy évvel korábbi 14 milliárd dollárhoz (nagyjából 4800 milliárd forint) képest. Bár a vállalat továbbra is veszteséges, a bevételek egyre nagyobb részét már nem az űrkilövések adják.

Ebben kulcsszerepe van a Starlinknek.

A műholdas internetszolgáltatásnak 2026 első negyedévének végén már több mint 10,3 millió előfizetője volt világszerte,

miközben három évvel korábban még alig haladta meg a kétmilliót. A szolgáltatás ma már 160-nál is több országban és térségben működik, és egyre több légitársaság, hajózási vállalat, valamint kormányzati szereplő is használja.