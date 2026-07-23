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Dacia
autógyártó
autóipar
román

Dacia: egyelőre pocsék formában a román autógyártó, az elektromos modellekben bízik a cégvezér: – "Nincs szándékunk a kínai kínálatot lemásolni vagy átvenni"

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Három új modellel és az elektromos kínálat bővítésével fordítaná meg az első félév gyengébb eredményeit a román autógyártó. A Dacia szerint az év második felében ismét növekedési pályára állhatnak az eladások, miközben 2030-ig négy teljesen elektromos modellt is piacra dobnak.
VG
2026.07.23, 07:39

A Dacia arra számít, hogy az év második felében újra növekedési pályára állhat, miután az első hat hónapban 8,1 százalékkal csökkentek az eladásai. A román autógyártó a visszaesést elsősorban a geopolitikai bizonytalansággal, az erősödő piaci versennyel és az elektromos autók iránti kereslet gyors növekedésével magyarázza – írja az Economedia.

Dacia
A Dacia három új modellt dob piacra/Fotó: Marcin Golba / NurPhoto / AFP

A Dacia globális értékesítése mintegy 29 ezer autóval maradt el 

A vállalat a következő hónapokban három új modellt dob piacra: 

  • a Sandero Hybridet, 
  • az új Springet 
  • és az új Strikert. 

Frank Marotte, a Dacia marketing-, értékesítési és operációs igazgatója szerint különösen a Strikertől várnak jelentős eladási számokat, amelyek megközelíthetik a Bigster eredményeit.

Az első félévben a Dacia globális értékesítése mintegy 29 ezer autóval maradt el az egy évvel korábbitól, ugyanakkor a márka továbbra is a negyedik legnagyobb szereplő az európai lakossági autópiacon 6,9 százalékos részesedéssel.

A Duster európai értékesítése ugyan mintegy 25 százalékkal visszaesett, a vállalat szerint ezt nem a Bigster megjelenése okozta, hanem a kedvezőtlen piaci környezet és az elektromos modellek iránti kereslet gyors bővülése. A Dacia úgy véli, hogy az új Spring és az elektrifikált kínálat bővítése javíthat a helyzeten.

A romániai piacon a gyártó a Rabla autócsereprogram újraindításától várja az első félévben elveszített értékesítések egy részének visszaszerzését. A vállalat szerint a támogatási program indulása iránt jelentős volt az érdeklődés, és a benyújtott igénylések mintegy 30 százaléka Dacia-modellekre érkezett.

Hosszabb távon a Dacia megerősítette elektrifikációs stratégiáját

2030-ig négy teljesen elektromos modellt kíván piacra dobni. A gyártó célja, hogy az évtized végére értékesítéseinek kétharmadát elektrifikált modellek adják, miközben továbbra is a kedvező ár-érték arányra építené piaci stratégiáját.

A vállalat vezetése hangsúlyozta, hogy nem kívánja lemásolni a kínai gyártók stratégiáját, hanem a megfizethető, egyszerű és költséghatékony autók fejlesztésére összpontosít. Kiemelték azt is, hogy a Sandero továbbra is Európa legkelendőbb személyautója, a Dacia pedig változatlanul erős pozíciót foglal el a lakossági autópiacon.

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