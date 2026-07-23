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sztrájk
gumigyár
autóipar
német
Szeged
ContiTech

Dermesztő: épp szabadul magyar gyáraitól is a német autóipari multi, az egyikben máris sztrájk jöhet – „További bérkövetelések teljesítésére jelenleg nincs lehetőségünk”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fokozódik a helyzet a szegedi ContiTech Rubber Industrial Kft.-nél, a BYD szomszédjában, ahol a Szegedi Gumigyár Szakszervezeti Alapszervezete (SzGSzA) sztrájkbizottság felállításáról döntött a munkáltatói oldal több kifogásolt lépése, de elsősorban a javadalmazási kérdések közötti markáns különbségek miatt. A Continentalból éppen a leválasztás alatti üzletágba tagozódó szegedi ContiTech most a Világgazdaságnak nyilatkozott: a cég szerint idénre már megtették a bérintézkedéseket, jelenleg nem tudnak eleget tenni a további követeléseknek.
Juhász Péter
2026.07.23, 08:06
Frissítve: 2026.07.23, 08:12

Alighanem nem csak a bérkérdések összegszerű vonatkozásainál, hanem az egyeztetési folyamat lépéseinek megítélésénél sincs egyetértés a munkáltatói oldal és az SzGSzA között a szegedi ContiTech-nél, legalábbis – mint a Világgazdaság oldalán megjelent cikkben megírtuk – erre utal a munkavállalói oldal képviselete által összeállított idővonal az elmúlt hónapok fejleményeiről. A vállalat Világgazdaságnak adott nyilatkozatából ugyanakkor az derül ki: bármi és bárhogyan történt az elmúlt hónapokban, részükről 2026-ra megvannak a bérintézkedésekkel. Némi leegyszerűsítéssel megfogalmazva: többet a sztrájkbizottság felállítása, s ezáltal a munkabeszüntetés esehetősége miatt sem kívánnak fizetni.

Contitech
A szegedi ContiTech gyárban sztrájkkészültség van (illusztráció)
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Eladják a ContiTech-üzletágat, a németeknél leépítés is lesz

Nem könnyű most német autóipari multinak lenni: az egész európai autóipart és -piacot fojtogatja a kínai Nagy Sárkány, de beágyazottsága és termelési volumene alapján különösen a német vállalatok vannak bajban, melyek leépítésekkel és más, általában átszervezésnek hívott költségcsökkentési megoldásokkal reagálnak a valóban kemény kihívásra. A hannoveri székhelyű Continental AG is valami hasonlót művel éppen: miként júllius elején megírtuk, a végső szakaszába érkezett ipari üzletágának, a ContiTechnek az értékesítésében, a divíziót Lone Star Funds befektetési alap veszi meg. Az ügyletet a konszern július 4-én kiadott közleményében megerősítette. Az ügylet lezárásával a német vállalat befejezheti szervezeti átalakulását, és a jövőben a gumiabroncs-üzletágra koncentrálhat.

Ez pedig a ContiTech-ágazat magyarországi gyárai révén (nyíregyházai, makói és váci, szegedi bázisokról beszélünk) révén a magyarországi dolgozókat is elvenen érintheti. A ContiTech ipari gumitermékeket és műszaki polimereket gyárt, de termékei számos egyéb ágazatba is eljutnak az autóipar mellett. 

A magyarországi gyárakban, három bejegyzett cégnél kb. 2200 ember dolgozik összesen. 

A német cég nemrég 3 000 munkahelyet érintő leépítésről beszélt, ennek több mint fele a németországi dolgozókat érinti, de azt nem tudni, a leépítési hullám Magyarországra is elér-e.

Ebben a helyzetben jelentette be a dolgozói érdekképviselet a sztrájkbizottság felállítását úgy Szegeden, hogy eközben a ContiTech Rubber Industrial Kft. által a bérpiaci adatokra való hivatkozott tájékoztatás szerint a most a cég által adott fizetések a helyi munkaerőpiaci szint felett helyezkednek el, és az elmúlt évek emelései is meghaladták a piaci átlagot.

A szakszervezet szerint lenne miből emelni

Mindezt azonban kevésnek érzik az alapszervezetnél. Radics Gábor SzGSzA titkár a sztrájkkészültségre való átállás bejelentésekor úgy érvelt, hogy a cég pénzügyi beszámolói alapján lenne tér és fedezet a további javadalmazásnövelő lépésekre. Azok alapján ugyanis a jövedelmezőség – Radics szerint ezt az éppen szintén sztrájkidőszakot megélő IKEA Magyarország adataival érdemes összevetni – elbírná 

az olykor extrém körülmények között dolgozó munkatársaink munkájának korábbi szintű elismerését.

A cég szerint ugyanakkor a közvetlen bérjellegű juttatásokon túl 

  • több cafeteria-elemmel,
  • különböző pótlékokkal, valamint
  • nyereségrészesedési prémiummal is elismerik munkájukat.

A lapnak a vállalat úgy nyilatkozott, hogy a bérezéssel együtt ezek a juttatások versenyképes és kiszámítható megélhetést kínálnak a munkatársainak. A szakszervezet viszont további 2 százalékos emelést szeretne a cég által adott mellé, és egyszeri, 230 ezer forintos juttatást, amit az érdekképviselet szerint a cég eredménybeszámolóiban jelzett megtakarításból lehetne fedezni.

Minden évben van egyeztetés, de két éve nincs megállapodás

A cég a Világgazdaságnak azt jelezte, hogy bár minden évben tartanak egyeztetést a szakszervezettel a bérekről és a munkavállalókat érintő kérdésekről, „az elmúlt két évben ugyanakkor a felek között nem született megállapodás, mivel a szakszervezet által megfogalmazott igényeket a társaság a gazdasági és piaci környezet figyelembevételével nem tartotta fenntarthatónak”.

Ezt ugyanakkor a szegedi vállalat azzal ellenpontozza, hogy 2026-ban már végrehajtottak egy 6,5 százalékos béremelést és felajánlottak egy egyszeri kifizetést. Ez Radics Gábor szerint egy bruttó 100 ezer forintot érő SZÉP-kártyás kifizetés, aminek kapcsán azt kifogásolta az érdekképviselet, hogy előzetesen nem egyeztettek arról. Ezt viszont a cég most úgy értékeli, hogya a szakszervezet egyszerűen nem fogadta azt el.

Álláspontunk szerint a vállalat a 2026-os évre már megtette azokat a bérintézkedéseket, amelyeket a jelenlegi gazdasági, piaci és üzleti környezetben felelős munkáltatóként fenntarthatónak tart. A szakszervezet által megfogalmazott további bérkövetelések teljesítésére ezért jelenleg nincs lehetőségünk.

– nyilatkozták lapunknak, egyúttal hangsúlyozva a nyitottságot az egyeztetésre. Ez azonban még nem biztos, hogy bármilyen értelemben a végszót, azaz a sztrájk megnyitását fogja jelenteni.

Utolsó utáni egyeztetés lesz napok múlva, eredménytelenség esetén jöhetnek a sztrájk-forgatókönyvek

Mégpedig azért nem, mert Radics Gábor a Világgazdaság kérdésére válaszolva azt mondta, hogy a vállalat – legalábbis cikkünk megjelenésének pillanatáig – nem reagált a szakszervezet által megfogalmazott két igényre, azaz a 2 százalékos további béremelésre áprilistól visszamenőlegesen, valamint az egyszeri bónusz kifizetésére. Így bár a fent idézett álláspontjukat alighanem már korábban ismertették a szakszervezettel (vélhetően ez is közrejátszhatott a sztrájkbizottság felállításában), a konkrét munkavállalói követelés – melyre tehát a titkár szerint nem kaptak eddig választ - akár úgy helyzetet is teremthet, függetlenül a cég most tartott álláspontjától.

Az, hogy ez így lesz-e, hamarosan kiderül. Radics lapunknak elmondta, hogy ezen a héten pénteken, július 25-én délelőtt talákozik a munkavállalói oldal és a munkáltatói oldal képviselete.

Ezzel szeretnénk megadni az esélyét annak, hogy egy utolsó utáni egyeztetési alkalommal a vállalat elfogadja követeléseinket

– mondta a szakszervezet képviselője lapunknak. Úgy vélte, hogy „mások ezt az esélyt már nem adnák meg”, hanem a konkrét munkabeszüntetési forgatókönyvet egyeztetnék, ők azonban megteszik ezt. Amennyiben viszont a vállalat továbbra is nemleges választ ad követeléseikre, úgy Radics Gábor szerint az előzetesen már elkészített sztrájk-forgatókönyvek megvalósításához nyúlnak.

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