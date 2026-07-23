Dermesztő: épp szabadul magyar gyáraitól is a német autóipari multi, az egyikben máris sztrájk jöhet – „További bérkövetelések teljesítésére jelenleg nincs lehetőségünk”
Alighanem nem csak a bérkérdések összegszerű vonatkozásainál, hanem az egyeztetési folyamat lépéseinek megítélésénél sincs egyetértés a munkáltatói oldal és az SzGSzA között a szegedi ContiTech-nél, legalábbis – mint a Világgazdaság oldalán megjelent cikkben megírtuk – erre utal a munkavállalói oldal képviselete által összeállított idővonal az elmúlt hónapok fejleményeiről. A vállalat Világgazdaságnak adott nyilatkozatából ugyanakkor az derül ki: bármi és bárhogyan történt az elmúlt hónapokban, részükről 2026-ra megvannak a bérintézkedésekkel. Némi leegyszerűsítéssel megfogalmazva: többet a sztrájkbizottság felállítása, s ezáltal a munkabeszüntetés esehetősége miatt sem kívánnak fizetni.
Eladják a ContiTech-üzletágat, a németeknél leépítés is lesz
Nem könnyű most német autóipari multinak lenni: az egész európai autóipart és -piacot fojtogatja a kínai Nagy Sárkány, de beágyazottsága és termelési volumene alapján különösen a német vállalatok vannak bajban, melyek leépítésekkel és más, általában átszervezésnek hívott költségcsökkentési megoldásokkal reagálnak a valóban kemény kihívásra. A hannoveri székhelyű Continental AG is valami hasonlót művel éppen: miként júllius elején megírtuk, a végső szakaszába érkezett ipari üzletágának, a ContiTechnek az értékesítésében, a divíziót Lone Star Funds befektetési alap veszi meg. Az ügyletet a konszern július 4-én kiadott közleményében megerősítette. Az ügylet lezárásával a német vállalat befejezheti szervezeti átalakulását, és a jövőben a gumiabroncs-üzletágra koncentrálhat.
Ez pedig a ContiTech-ágazat magyarországi gyárai révén (nyíregyházai, makói és váci, szegedi bázisokról beszélünk) révén a magyarországi dolgozókat is elvenen érintheti. A ContiTech ipari gumitermékeket és műszaki polimereket gyárt, de termékei számos egyéb ágazatba is eljutnak az autóipar mellett.
A magyarországi gyárakban, három bejegyzett cégnél kb. 2200 ember dolgozik összesen.
A német cég nemrég 3 000 munkahelyet érintő leépítésről beszélt, ennek több mint fele a németországi dolgozókat érinti, de azt nem tudni, a leépítési hullám Magyarországra is elér-e.
Ebben a helyzetben jelentette be a dolgozói érdekképviselet a sztrájkbizottság felállítását úgy Szegeden, hogy eközben a ContiTech Rubber Industrial Kft. által a bérpiaci adatokra való hivatkozott tájékoztatás szerint a most a cég által adott fizetések a helyi munkaerőpiaci szint felett helyezkednek el, és az elmúlt évek emelései is meghaladták a piaci átlagot.
A szakszervezet szerint lenne miből emelni
Mindezt azonban kevésnek érzik az alapszervezetnél. Radics Gábor SzGSzA titkár a sztrájkkészültségre való átállás bejelentésekor úgy érvelt, hogy a cég pénzügyi beszámolói alapján lenne tér és fedezet a további javadalmazásnövelő lépésekre. Azok alapján ugyanis a jövedelmezőség – Radics szerint ezt az éppen szintén sztrájkidőszakot megélő IKEA Magyarország adataival érdemes összevetni – elbírná
az olykor extrém körülmények között dolgozó munkatársaink munkájának korábbi szintű elismerését.
A cég szerint ugyanakkor a közvetlen bérjellegű juttatásokon túl
- több cafeteria-elemmel,
- különböző pótlékokkal, valamint
- nyereségrészesedési prémiummal is elismerik munkájukat.
A lapnak a vállalat úgy nyilatkozott, hogy a bérezéssel együtt ezek a juttatások versenyképes és kiszámítható megélhetést kínálnak a munkatársainak. A szakszervezet viszont további 2 százalékos emelést szeretne a cég által adott mellé, és egyszeri, 230 ezer forintos juttatást, amit az érdekképviselet szerint a cég eredménybeszámolóiban jelzett megtakarításból lehetne fedezni.
Minden évben van egyeztetés, de két éve nincs megállapodás
A cég a Világgazdaságnak azt jelezte, hogy bár minden évben tartanak egyeztetést a szakszervezettel a bérekről és a munkavállalókat érintő kérdésekről, „az elmúlt két évben ugyanakkor a felek között nem született megállapodás, mivel a szakszervezet által megfogalmazott igényeket a társaság a gazdasági és piaci környezet figyelembevételével nem tartotta fenntarthatónak”.
Ezt ugyanakkor a szegedi vállalat azzal ellenpontozza, hogy 2026-ban már végrehajtottak egy 6,5 százalékos béremelést és felajánlottak egy egyszeri kifizetést. Ez Radics Gábor szerint egy bruttó 100 ezer forintot érő SZÉP-kártyás kifizetés, aminek kapcsán azt kifogásolta az érdekképviselet, hogy előzetesen nem egyeztettek arról. Ezt viszont a cég most úgy értékeli, hogya a szakszervezet egyszerűen nem fogadta azt el.
Álláspontunk szerint a vállalat a 2026-os évre már megtette azokat a bérintézkedéseket, amelyeket a jelenlegi gazdasági, piaci és üzleti környezetben felelős munkáltatóként fenntarthatónak tart. A szakszervezet által megfogalmazott további bérkövetelések teljesítésére ezért jelenleg nincs lehetőségünk.
– nyilatkozták lapunknak, egyúttal hangsúlyozva a nyitottságot az egyeztetésre. Ez azonban még nem biztos, hogy bármilyen értelemben a végszót, azaz a sztrájk megnyitását fogja jelenteni.
Utolsó utáni egyeztetés lesz napok múlva, eredménytelenség esetén jöhetnek a sztrájk-forgatókönyvek
Mégpedig azért nem, mert Radics Gábor a Világgazdaság kérdésére válaszolva azt mondta, hogy a vállalat – legalábbis cikkünk megjelenésének pillanatáig – nem reagált a szakszervezet által megfogalmazott két igényre, azaz a 2 százalékos további béremelésre áprilistól visszamenőlegesen, valamint az egyszeri bónusz kifizetésére. Így bár a fent idézett álláspontjukat alighanem már korábban ismertették a szakszervezettel (vélhetően ez is közrejátszhatott a sztrájkbizottság felállításában), a konkrét munkavállalói követelés – melyre tehát a titkár szerint nem kaptak eddig választ - akár úgy helyzetet is teremthet, függetlenül a cég most tartott álláspontjától.
Az, hogy ez így lesz-e, hamarosan kiderül. Radics lapunknak elmondta, hogy ezen a héten pénteken, július 25-én délelőtt talákozik a munkavállalói oldal és a munkáltatói oldal képviselete.
Ezzel szeretnénk megadni az esélyét annak, hogy egy utolsó utáni egyeztetési alkalommal a vállalat elfogadja követeléseinket
– mondta a szakszervezet képviselője lapunknak. Úgy vélte, hogy „mások ezt az esélyt már nem adnák meg”, hanem a konkrét munkabeszüntetési forgatókönyvet egyeztetnék, ők azonban megteszik ezt. Amennyiben viszont a vállalat továbbra is nemleges választ ad követeléseikre, úgy Radics Gábor szerint az előzetesen már elkészített sztrájk-forgatókönyvek megvalósításához nyúlnak.