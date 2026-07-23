Itt lehet Trump következő háborúja: egy afrikai országra csaphat le hamarosan az amerikai légierő – a magyar származású Gorka Sebestyén a leghangosabb támogatója

Donald Trump amerikai elnök kormánya katonai akció lehetőségét vizsgálja Maliban egy al-Kaida-kapcsolatokkal rendelkező fegyveres csoport ellen – írta a The Washington Post. Amennyiben jóváhagyják a műveletet, Mali lehet a nyolcadik ország, amelyet Trump második elnöki ciklusának kezdete óta amerikai katonai csapások érnek.

Trump amerikai elnök kormánya katonai akció lehetőségét vizsgálja Maliban/Fotó: Saul Loeb / AFP

Trump egyelőre mérlegeli a beavatkozást

A célpont a JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) nevű dzsihadista szervezet lehet, amely 2017-es megalakulása óta számos halálos támadásért és emberrablásért vállalt felelősséget. A csoport az al-Kaida szövetségese, és az elmúlt időszakban egyre aktívabbá vált Nyugat-Afrikában:

többek között Niger fővárosának repülőterén is végrehajtott halálos támadást,

miközben Maliban blokádokkal és ostromokkal tartja rettegésben a lakosságot.

A Trump-adminisztráció a jelentések szerint egyelőre mérlegeli a beavatkozást, miközben az Egyesült Államok hónapok óta tartó konfliktusban érintett Iránnal. Egy esetleges mali-i akció tovább bővítené azoknak az országoknak és térségeknek a listáját, ahol az amerikai hadsereg 2025 óta műveleteket hajtott végre.

Trump korábban

Irakban,

Nigériában,

Szomáliában,

Szíriában,

Venezuelában

és Jemenben is rendelt el csapásokat.

Emellett az amerikai hadsereg több mint 200 ember halálát okozó műveleteket hajtott végre állítólagos kábítószer-szállító hajók ellen a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén.

Mali Afrika egyik legnagyobb aranytermelő országa, amely az elmúlt évek katonai hatalomátvételei után eltávolodott a nyugati országoktól. Az ország Burkina Fasóval és Nigerrel együtt olyan katonai vezetésű államok szövetségéhez tartozik, amelyek biztonsági támogatásért Oroszországhoz fordultak.