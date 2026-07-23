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Donald Trump
dzsihádista
amerikai hadsereg

Itt lehet Trump következő háborúja: egy afrikai országra csaphat le hamarosan az amerikai légierő – a magyar származású Gorka Sebestyén a leghangosabb támogatója

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Újabb afrikai országban készülhet katonai akcióra az Egyesült Államok. Donald Trump kormánya egy al-Kaida-szövetséges dzsihadista csoport elleni csapás lehetőségét mérlegeli Maliban. Ha a műveletet jóváhagyják, Mali lehet a nyolcadik ország, ahol az amerikai hadsereg Trump hivatalba lépése óta beavatkozik.
VG
2026.07.23, 08:22

Donald Trump amerikai elnök kormánya katonai akció lehetőségét vizsgálja Maliban egy al-Kaida-kapcsolatokkal rendelkező fegyveres csoport ellen – írta a The Washington Post. Amennyiben jóváhagyják a műveletet, Mali lehet a nyolcadik ország, amelyet Trump második elnöki ciklusának kezdete óta amerikai katonai csapások érnek.

Donald Trump amerikai elnökAmerikai Egyesült Államok USA
Trump amerikai elnök kormánya katonai akció lehetőségét vizsgálja Maliban/Fotó: Saul Loeb / AFP

Trump egyelőre mérlegeli a beavatkozást

A célpont a JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) nevű dzsihadista szervezet lehet, amely 2017-es megalakulása óta számos halálos támadásért és emberrablásért vállalt felelősséget. A csoport az al-Kaida szövetségese, és az elmúlt időszakban egyre aktívabbá vált Nyugat-Afrikában: 

  • többek között Niger fővárosának repülőterén is végrehajtott halálos támadást, 
  • miközben Maliban blokádokkal és ostromokkal tartja rettegésben a lakosságot.

A Trump-adminisztráció a jelentések szerint egyelőre mérlegeli a beavatkozást, miközben az Egyesült Államok hónapok óta tartó konfliktusban érintett Iránnal. Egy esetleges mali-i akció tovább bővítené azoknak az országoknak és térségeknek a listáját, ahol az amerikai hadsereg 2025 óta műveleteket hajtott végre.

Trump korábban 

  • Irakban, 
  • Nigériában, 
  • Szomáliában, 
  • Szíriában, 
  • Venezuelában 
  • és Jemenben is rendelt el csapásokat. 

Emellett az amerikai hadsereg több mint 200 ember halálát okozó műveleteket hajtott végre állítólagos kábítószer-szállító hajók ellen a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén.

Mali Afrika egyik legnagyobb aranytermelő országa, amely az elmúlt évek katonai hatalomátvételei után eltávolodott a nyugati országoktól. Az ország Burkina Fasóval és Nigerrel együtt olyan katonai vezetésű államok szövetségéhez tartozik, amelyek biztonsági támogatásért Oroszországhoz fordultak.

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