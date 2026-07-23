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Forma-1
turizmus
taxi
Hungaroring
Országos Taxis Szövetség

A hétvégén jön a Forma–1-es Magyar Nagydíj, a taxishiénák már lesben állnak: akár tízszeres fuvardíjat is elkérhetnek egyetlen fuvarért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Formula–1-es Magyar Nagydíj idején ismét megjelenhetnek a Hungaroring környékén azok a szolgáltatók, akik a megnövekedett keresletet kihasználva irreálisan magas összeget kérnek az utasoktól. A szabályos taxiút Budapest belvárosából körülbelül tizenötezer forintba kerülhet, a hiénák azonban ennek akár a sokszorosát is elkérhetik. A taxisok legnagyobb érdekvédelmi szervezetének vezetője elárulta lapunknak, mire érdemes figyelni.
Zováthi Domokos
2026.07.23, 06:00

Hosszú évek óta problémát jelentenek a Hungaroring környékén az engedély nélkül vagy szabálytalanul dolgozó szolgáltatók, akik elsősorban a külföldi látogatókat próbálják megkárosítani. Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a Világgazdaság megkeresésére elmondta: a taxishiénák száma folyamatosan emelkedik.

taxi
Érdemes ezért a rendezvény hivatalos taxiszolgáltatójával utazni mind a Hungaroringre vezető úton / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Sajnos hosszú évek óta jellemző, hogy jelen vannak, méghozzá egyre nagyobb számban olyan szolgáltatók, akik kihasználják a megnövekedett keresletet, és a hivatalos árak akár tízszeresét is felszámolják a külföldi látogatóknak

– hívta fel a figyelmet az érdekképviseleti vezető.

Fix árat mondanak, vagy egy számjeggyel többet ütnek be

A túlszámlázás egyik leggyakoribb módszere, hogy a sofőr előre bemond egy fix árat, majd a taxióra használata nélkül teljesíti a fuvart. A bankkártyával fizető utasok sincsenek feltétlenül biztonságban:

előfordulhat, hogy a terminálba a tényleges összegnél egy számjeggyel többet írnak be.

Metál Zoltán szerint akkor érezheti magát a legnagyobb biztonságban az utas, ha olyan szolgáltatót választ, amelyet a fuvar után is egyértelműen azonosítani tud. Érdemes ezért a rendezvény hivatalos taxiszolgáltatójával utazni mind a Hungaroringre vezető úton, mind a visszaindulásnál. A pályánál kialakított taxiállomáson ellenőrzött körülmények között lehet autóba szállni.

A Országos Taxis Szövetség elnöke arra is figyelmeztetett, hogy a bizonylat megőrzése kulcsfontosságú. Ha az utas nyugtával, számlával vagy más, utólag ellenőrizhető dokumentummal rendelkezik, van esélye arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság, a fuvarszervező vagy a budapesti közlekedésszervező kivizsgálja a panaszát. A tapasztalatok szerint azonban a károsultak többségénél semmilyen bizonylat nem marad, ebben az esetben

  • a szolgáltató azonosítása
  • és a történtek bizonyítása

is rendkívül nehézzé válik, az utas pedig jó eséllyel búcsút mondhat a kártalanításnak.

Erősebb hatósági fellépésre lenne szükség a taxishiénák ellen

A hatóságok az elmúlt évek Magyar Nagydíjai alatt rendszeresen ellenőrizték a pálya környékén dolgozó szolgáltatókat, és minden évben sikerült lefülelniük néhány ügyeskedőt. Metál Zoltán szerint ugyanakkor

ennél szélesebb körű és határozottabb fellépésre lenne szükség, elsősorban a fogyasztók védelmében.

Az Országos Taxis Szövetség elnökének szavai alapján a probléma nem néhány elszigetelt esetre korlátozódik. A jelentős kereslet, a nagyszámú külföldi vendég, valamint a verseny után egyszerre útnak induló tömeg olyan helyzetet teremt, amelyet a tisztességtelen szolgáltatók is igyekeznek kihasználni.

taxi
A túlszámlázás egyik leggyakoribb módszere, hogy a sofőr előre bemond egy fix árat, majd a taxióra használata nélkül teljesíti a fuvart / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Tizenötezer forint körül lehet egy szabályos fuvar

A hivatalosan működő taxik viteldíja hatósági áras, így az idei összegek megegyeznek a tavalyiakkal. Metál Zoltán tájékoztatása szerint Budapest belvárosából a Hungaroringre, illetve a pályától a fővárosba irányonként körülbelül tizenötezer forintos viteldíjjal lehet kalkulálni.

Ez oda-vissza nagyjából harmincezer forintos kiadást jelent. Négy utas esetén fejenként mintegy hétezer-ötszáz forintra jön ki a teljes utazás,

amit az érdekképviseleti vezető nem tart túlzottnak. A kiutazásnál várhatóan nem lesz a megszokottnál lényegesen hosszabb a várakozás, mivel a nézők nem egyetlen időpontban érkeznek meg a pályához. A futam után azonban más lehet a helyzet:

amikor egyszerre több tízezer ember indul el, a taxiállomáson rövidebb-hosszabb várakozás alakulhat ki.

A helyzetet a közúti forgalomszervezés és az esetleges balesetek is jelentősen befolyásolják. A már eleve túlterhelt útszakaszokon akár egy-két karambol is akkora torlódást okozhat, amely lassítja a taxik mozgását, és tovább növeli a várakozási időt.

Rekordtömeg várható a Magyar Nagydíjon: így kerülheti el a közlekedési káoszt

Hatalmas érdeklődés kíséri a hétvégi Formula 1 AWS Magyar Nagydíjat: július 24–26. között több mint 300 ezer szurkoló érkezése várható a Hungaroringre. Magyarország egyik legjelentősebb nemzetközi autósporteseménye nemcsak a lelátókat tölti meg, hanem a közlekedést is komoly próbatétel elé állítja. Néhány egyszerű előkészülettel és tudatos tervezéssel azonban a várható forgalmi nehézségek könnyen áthidalhatók a hétvégi Formula 1 alatt.

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