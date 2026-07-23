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Ryanair

Ryanair-baleset: az amerikaiak cáfolják a fapados nagyhatalmú urának szavait – ezért eshetett ki egy utas a repülő ablakán

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Ellentmondott a Ryanair vezérigazgatójának az amerikai légiközlekedési hatóság. Az NTSB közölte, hogy a Boeing 737-es júliusi incidensének vizsgálatában egyelőre nem zárták ki sem a repülőgép életkorát, sem a karbantartás esetleges szerepét.
VG
2026.07.23, 07:17

Az amerikai Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) szerint továbbra sem zárható ki, hogy a repülőgép kora vagy karbantartása is szerepet játszott abban az incidensben, amely során egy Boeing 737-es hajtóművének darabjai betörték az egyik ablakot, és egy utast részben kiszippantott a kabinból. A hatóság ezzel ellentmondott a Ryanair vezérigazgatójának korábbi nyilatkozatának – írja a Srbija Danas.

Nem zárható ki, hogy a repülőgép kora vagy karbantartása szerepet játszott az incidensben
Nem zárható ki, hogy a repülőgép kora vagy karbantartása szerepet játszott az incidensben/Fotó: Fotó:  Shutterstock

A repülőgép-incidens július elején történt

Jennifer Homendy, az NTSB elnöke levélben közölte Michael O'Leary vezérigazgatóval, hogy a vizsgálat jelenlegi szakaszában nem zárták ki sem a repülőgép életkorát, sem a karbantartással kapcsolatos lehetséges problémákat. Egyúttal arra is figyelmeztette a légitársaság vezetőjét, hogy a folyamatban lévő vizsgálattal kapcsolatban tett nyilvános kijelentései sérthetik az ügynökség szabályait.

A vizsgálat egy július 10-i incidens miatt indult, amikor a Szalonikiből Németországba tartó Boeing 737-es felszállását követően a hajtóműből leváló alkatrész betörte az egyik ablakot. A gép elvesztette a kabinnyomást, ezért kényszerleszállást hajtott végre.

Michael O'Leary korábban azt mondta, az elsődleges jelek arra utalnak, hogy a hajtóművet felszállás közben idegen tárgy rongálhatta meg, ugyanakkor elismerte, hogy ezt még nem lehet véglegesen kijelenteni. A vezérigazgató szerint a 18 éves repülőgép hajtóművét az elmúlt két évben teljes körűen felújították. Hozzátette, hogy a vizsgálat előzetes jelentése várhatóan négy héten belül készül el, ezt követően pedig részletes végleges jelentést is közzétesznek.

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