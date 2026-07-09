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autó
európai autóipar
hálózat
BYD
Üzbegisztán

Váratlant húzott a a szegeden is gyárat építő BYD: nem elégedett a számokkal – óriási bővítésbe kezd a kínai márka, csúcsra járatja a termelést

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kínai BYD tovább gyorsítja nemzetközi terjeszkedését: miközben Európában – köztük a szegedi gyárra építve – helyi, a kontinens szintjén nézve is meghatározó autógyártóvá kíván válni, Közép-Ázsiában már a teljes elektromos közlekedési ökoszisztéma kiépítésén dolgozik. A BYD Üzbegisztánban nemcsak a járműgyártást bővítené, hanem országos gyorstöltő-hálózatot is létrehozna, ami jól mutatja, hogy a kínai autógyártó már nem pusztán autókat, hanem komplett infrastruktúrát exportál.
VG
2026.07.09, 18:35

A BYD vezetése az üzbég kormánnyal folytatott tárgyalásokon a dzsizaki (Jizzakh) üzemben zajló termelés bővítéséről, a beszállítói lokalizáció erősítéséről és az exportkapacitások növeléséről egyeztetett – számol be arról az Interfax. Emellett napirendre került egy országos gyorstöltő-hálózat kiépítése is, amely az elektromos autók elterjedésének egyik legfontosabb feltétele. A közép-ázsiai beruházás jól illeszkedik a BYD globális expanziójába, amely egyre nagyobb nyomás alá helyezi az európai autógyártókat. A vállalat európai főtanácsadója, Alfredo Altavilla a napokban egyértelmű figyelmeztetést küldött az iparágnak: szerinte a Volkswagen-csoportnál bejelentett nagyszabású leépítések azt jelzik, hogy az európai autóiparnak sürgősen alkalmazkodnia kell a megváltozott versenyhelyzethez.

BYD
A BYD által gyártott autók egy raktárterületen
Fotó: Toru Hanai / Bloomberg

Üzbegisztánra is támaszkodva pörgetné fel a BYD az exportját

Az üzbég–kínai vegyesvállalat első elektromos autója 2024 nyarán gördült le a gyártósorról. A jelenleg évi 50 ezer jármű gyártására képes üzemben a Chazor és a Song Plus Champion modellek készülnek, a BYD azonban ennél jóval nagyobb szerepet szán az országnak regionális exportstratégiájában. Vagyis a gyártási darabszámmal nem elégedett.

Mindez egy olyan időszakban történik, amikor az európai autóipar történetének egyik legnagyobb válságát éli, s mint a Világgazdaság oldalán bemutattuk: bár a helyzetért sokan kizárólag a BYD-t és más kínai versenyzőket tesznek felelőssé, a kínai cégek bár szinte valóban ott állnak a „halálos ágynál”, de nem ezek a vállalatok okozzák közvetlenül az európai autógyártás vesztét – ha valóban jelentős leépülés is kezdődik az ágazatban. Altavilla a frankfurti Automotive Europe konferencián úgy fogalmazott, hogy a Volkswagen átalakítása „ébresztő" az egész európai autóipar számára. Szerinte a piacgazdaság logikája egyértelmű: azok a szereplők maradnak talpon, amelyek képesek felvenni a versenyt a gyorsan fejlődő kínai gyártókkal.

A kijelentés különösen persze annak fényében figyelemre méltó, hogy a BYD európai jelenléte látványosan erősödik. 

A vállalat célja, hogy öt éven belül teljes értékű európai gyártóként tekintsenek rá, ezért három éven belül valamennyi Európában értékesített autóját helyi üzemekben kívánja előállítani.

Ebben fontos szerepet kap a Szegeden épülő BYD-gyár, amely a vállalat európai termelési hálózatának egyik legfontosabb bázisa lesz. Emellett a cég már egy újabb, dél-európai üzem létrehozását is vizsgálja, a lehetséges helyszínek között

  • Spanyolország, és 
  • Franciaország is 

szerepel.

A BYD már nem csak gyárakat lát, hanem komplett ökoszisztémákat

Az üzbegisztáni gyorstöltő-hálózat terve ugyanakkor arra utal, hogy a BYD stratégiája jóval túlmutat a gyárépítéseken. A kínai vállalat egyszerre fejleszti a gyártókapacitásokat, a beszállítói láncokat, az exportot és az elektromos közlekedéshez szükséges infrastruktúrát. Ez a modell hosszabb távon jelentős versenyelőnyt biztosíthat számára olyan piacokon is, ahol az elektromos autók elterjedését eddig elsősorban a töltőhálózat hiánya fékezte.

Mindez tovább erősíti azt a képet, hogy miközben az európai autógyártók jelentős része költségcsökkentéssel és szerkezeti átalakításokkal küzd, a BYD egyszerre több kontinensen építi ki gyártási és infrastrukturális jelenlétét.

A kínai vállalat terjeszkedése így már nem csupán az autóeladásokban, hanem az elektromos mobilitás teljes ökoszisztémájának kiépítésében is egyre komolyabb kihívást jelent az európai szereplők számára. A BYD európai térnyerése az autóipar történetének egyik leggyorsabb piaci expanziója, és még nagyon messze van a vége. A szegedi üzem egyelőre nem is termel, jön egy, vagy két további európai gyár, komoly potenciál van bennük.

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