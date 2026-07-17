Oroszország zárva tartja a csapot: továbbra sem kap olajat a Barátságon át Európa legnagyobb gazdasága – megy a terelés az okokról
Kazahsztán júliusban és augusztusban nem szállít kőolajat Németországba a Barátság vezetéken keresztül – közölte pénteken az ország energiaügyi minisztériuma.
A hivatalos álláspont szerint a lépést a tranzitútvonal technikai korlátai indokolják, azonban az ügy már hónapok óta húzódik, a csővezeték érintett szakasza pedig orosz területen keresztül fut.
Továbbra sem állt helyre a kazah olaj tranzitja
A kazah olaj Németországba irányuló szállítása az Atirau-Szamara-Barátság csővezetéken keresztül történik, azonban a tranzitútvonal már hónapok óta áll és a közeljövőben sem indul majd újra.
A szállítások felfüggesztése az infrastruktúra korlátai miatt történt és sem júliusban, sem augusztusban nincs terv exportra
− közölte a kazah energiaügyi minisztérium.
A tárca hangsúlyozta, hogy Kazahsztán átmenetinek tekinti a kialakult helyzetet, és továbbra is elkötelezett amellett, hogy diverzifikálja az európai olajexport útvonalait.
Májusban álltak le a szállítások
A nevük elhallgatását kérő, egymástól független iparági források már áprilisban közölték, hogy Oroszország májustól leállítja a Kazahsztánból Németországba irányuló olajexportot a Barátság kőolajvezetéken keresztül.
A döntésben szerepet játszhatott, hogy a két ország közötti diplomáciai és gazdasági kapcsolatok az orosz-ukrán háború kitörését követően megromlottak, miután Németország nyíltan Kijevet kezdte támogatni.
Miután a döntés kiszivárgott, Dmitrij Peszkov a Kreml szóvivője még arról számolt be, hogy nem volt tisztában az olajexport leállítását célzó lépéssel, azonban Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes később már arról beszélt, hogy a kazah olajexport csupán megkerüli a Barátság vezetéket. Mindeközben Peszkov szóvivője úgy nyilatkozott, hogy
Oroszország, Kazahsztán érdekében, biztosítani fogja az olaj más célállomásokra történő eljuttatását.
Fontos ellátási útvonal állt le
A kazah olaj exportja Németországba az Oroszországon és Lengyelországon keresztül haladó Barátság kőolajvezetéken történik. 2025-ben a beérkező olaj mennyisége megközelítőleg 2,146 millió tonna volt, ami napi 43 ezer hordónak felel meg. Ez 2024-hez képest 44 százalékos emelkedés.
A szállítások a háború kitörése óta már többször megszakadtak, mivel Ukrajna folyamatosan támadja a gáz- és olajvezeték-rendszereket, illetve azok infrastruktúráját.
Ha leáll a szállítás a Barátság-vezeték északi vonalán, az nagy problémákat okozhat az európai és elsősorban a német üzemanyag-ellátásban. Az Európai Unió olajimportjának 12,2 százaléka Kazahsztánból érkezik, a közel-keleti szállítások pedig szinte teljesen leálltak.
A Barátság-vezetéken keresztül érkező kőolaj a schwedti PCK olajfinomítót látja el Kazahsztánból érkező kőolajjal, amely megközelítőleg a termelés 18 százalékát adja. Az innen származó üzemanyag hajtja Brandenburg tartomány (Berlin városa is itt található) gépjárműveinek 90 százalékát.
A kieső kazah olajat jelenleg a Gdanskba érkező dél-amerikai exporttal igyekeznek pótolni, amely a lengyel PERN vezetékhálózatán keresztül jut el Schwedtbe, azonban ennek volumene egyelőre nem kielégítő.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a PCK olajfinomító 54,17 százaléka továbbra is a Rosznyefty német leányvállalatainak tulajdonában áll, bár a részesedéshez kapcsolódó irányítási jogokat határozatlan időre a Bundesnetzagentur révén a német állam gyakorolja.